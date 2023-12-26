開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/26,
政治

17年歷史香港公民黨臨時執委會總辭，明年3月解散

17年歷史香港公民黨臨時執委會總辭，明年3月解散
圖為2020年公民黨舉行記者會交代多名成員不獲確認立法會選舉參選資格｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

公民黨於2006年成立，以具專業背景的黨員為主，包括本身是資深大律師的梁家傑及余若薇。2012年香港立法會選舉中，該黨取得6個議席，成為泛民第二大黨。因參加2020年泛民主派初選而被控違反《國安法》下串謀顛覆國家政權罪的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信也曾是公民黨黨員。楊岳橋、譚文豪及郭家麒目前仍在還押中。

（中央社）曾經是香港泛民主派第二大政黨的公民黨今年5月通過解散決定。公民黨臨時執委會主席梁家傑日前（23日）在Facebook專頁表示，臨時執委會24日總辭，按法例明年3月正式解散。

香港公民黨5月舉行特別會員大會通過解散的決定，當時梁家傑表示，公民黨將根據公司法進行自願清盤程序。

梁家傑在Facebook表示：「公民黨有限公司的清盤程序到尾聲，清盤人23日根據香港法例召開會議，向會員提交並解釋清盤報告。清盤人執行相關程序後，3個月後公民黨正式解散」。

公民黨於2006年成立，以具專業背景的黨員為主，包括本身是資深大律師的梁家傑及余若薇。2012年香港立法會選舉中，該黨取得6個議席，成為泛民第二大黨。

2019年的區議會選舉，民主派大勝，公民黨派出36人參選，有32人當選。在2019年的「反送中」運動初期，公民黨扮演重要角色。

因參加2020年泛民主派初選而被控違反《國安法》下串謀顛覆國家政權罪的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信也曾是公民黨黨員，據港媒此前報導，他們被檢控後退黨。

楊岳橋、譚文豪及郭家麒目前仍在還押中。

香港於2020年中實施《國安法》後，大批政黨及公民組織解散，包括每年舉辦7.1遊行的民陣及每年於維園舉行六四悼念活動的支聯會等。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。