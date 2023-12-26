DC《水行俠 失落王國》北美票房再度失利，觀眾不再支持——超級英雄電影已到末路？

華納媒體旗下的DC超級英雄《水行俠 失落王國》於聖誕檔期正式上映，北美首週末票房進帳4000萬美元，北美以外的國際市場的票房則是8010萬美元，總共累積1.2億美元，表現稱不上非常亮眼。原因在於北美觀眾並不是非常買單，但總票房也足以成為今（2023）年DC影業首週末票房最佳的作品。

Photo Credit: 華納兄弟 《水行俠 失落王國》劇照

對於DC影業旗下的英雄系列電影而言，今年並不順利。尤其是華納與探索頻道合併之後，許多爭議接連爆發，今年第一部的DC作品，為3月登場的《沙贊！眾神之怒》。

《沙贊！眾神之怒》是2019年《沙贊！》的續集，首週末在北美4071家電影院上映後，票房僅3011萬美元，原先預計此片首週票房將有3500萬至4000萬美元，成績與原先預期產生差距。

而在國際票房方面，《沙贊！眾神之怒》首週末在北美以外的77個市場，進帳3460萬美元，加上北美票房，全球累積6471萬美元，是DC電影宇宙中最糟糕的開票成績之一。

《沙贊！眾神之怒》全球票房最終落在1.33億美元，對於一部製作成本超過1.1億美元，另外還有1億美元用於行銷方面支出的電影，此成績慘賠，DC影業出師不利。

《沙贊！眾神之怒》之後，DC影業在6月推出重點大作《閃電俠》，此作在宣傳階段被各界視為是DCEU（DC擴展宇宙）最終章，但作為指標性作品的《閃電俠》也在票房慘遭滑鐵盧。

《閃電俠》首週末在北美僅獲得5500萬美元票房，最終北美僅進帳1.08億美元，除了北美之外的國際市場則是1.6億美元，總累積為2.68億美元，對於一部製作成本2億美元，行銷成本1億美元的超級商業鉅片而言，此成績遠低於預期成績。與戲院拆完帳之後，宣告製片廠華納兄弟對於《閃電俠》仍舊是賠本作收。

《閃電俠》加入《黑亞當》、《沙贊：眾神之怒》等片的行列，成為華納兄弟併入探索頻道後的連續第三部票房慘敗。

來到暑期8月底，DC接著推出的《藍甲蟲》，首週末於北美的票房為2540萬美元，更低於《雷霆沙贊：眾神之怒》以及《閃電俠》，甚至在新冠肺炎疫情期間，2021年華納採取電影院和串流平台HBO Max同步上映的《自殺突擊隊：集結》，也都擁有2620萬美元的首週末票房。

北美市場之外，《藍甲蟲》在63個國際市場獲得1800萬美元，加上北美票房，全球總累計為4300萬美元，仍舊非常不理想。至於《藍甲蟲》的製作成本超過1億美元，宣傳成本則高達數百萬美元，最終全球票房為1.29億美元，此成績讓DC電影宇宙在今年吃下三連敗。

Photo Credit: 華納兄弟 《沙贊！眾神之怒》劇照

Photo Credit: 華納兄弟 《閃電俠》劇照

Photo Credit: 華納兄弟 《藍甲蟲》劇照

來到年底，12月的聖誕檔期，DC影業終於迎來「海王」《水行俠 失落王國》，也對此作的票房抱有極高想像。

DC對於《水行俠 失落王國》的票房期待其來有自，首集《水行俠》在2018年推出時引起票房大熱，最終票房北美落在3.35億美元、國際市場則是8.16億美元，累計11.52億美元，順利突破10億美元大關，票房排在影史第29位，更是DC旗下超級英雄電影票房冠軍。

《水行俠 失落王國》延續首集《水行俠》原班人馬製作團隊，同樣由鬼才名導溫子仁執導，傑森摩莫亞（Jason Momoa）同樣飾演「水行俠」，而安柏赫德（Amber Heard）、派翠克威爾森（Patrick Wilson）、妮可基嫚（Nicole Kidman）也全數回歸，反派黑蝠鱝則由葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）飾演。

雖然挾著年底最大商業鉅作以及緊抓聖誕檔期的佳節能量，但《水行俠 失落王國》北美首週末票房並不理想，僅進帳4000萬美元，甚至低於《閃電俠》的5500萬美元，而相比首集《水行俠》首週末的6787萬美元，《水行俠 失落王國》相形失色。倘若對比另一間超級英雄廠牌，漫威影業於11月推出負評不斷的《驚奇隊長2》（4611萬美元），《水行俠 失落王國》也有落差，從此來看，北美觀眾對於《水行俠 失落王國》並不是非常買單。

對此，《綜藝報》報導中提到，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「與往年的12月相比，電影市場相對平靜，往年這個月份有《星際大戰》、《野蠻遊戲》或第一部《水行俠》。」

雖然以過往檢視，新年過後的票房應該還有持續成長的空間，例如首集《水行俠》或是《阿凡達：水之道》的狀況。但《水行俠 失落王國》的口碑評價並不理想，在知名電影網站IMDb目前只有6.0的分數，評論網站爛番茄是35%的新鮮度以及79%的觀眾評價，Cinemascore開出相對低迷的B級評價，Letterboxd也僅有2.5顆星。

從上述指標性的網站檢視，多數觀眾對於《水行俠 失落王國》並不滿意，口碑應該會影響後續的票房增長。

綜觀今年的超級英雄類型電影，雖然《星際異攻隊3》（8.45億美元）以及動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》（6.90億美元）仍舊有亮麗票房，但無可否認，今年是超級英雄挫敗的一年，DC影業的四部作品《沙贊！眾神之怒》、《閃電俠》、《藍甲蟲》、《水行俠 失落王國》皆出現明顯不佳的狀況；漫威影業的《驚奇隊長2》、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》成績也不如預期。