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TNL+ 2023/12/28,
政治

貿易壁壘爭論之下難重啟對話，ECFA對台經濟是糖衣毒藥還是強身補藥？

貿易壁壘爭論之下難重啟對話，ECFA對台經濟是糖衣毒藥還是強身補藥？
圖為高雄港區碼頭內貨櫃堆疊置放｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從2017年台灣對中國進出口出超783億，到2021年對中國出超1046億美元，2022年超過千億元，2023年至11月為止共728億元。台灣政府認為影響不大，但若未來要被課關稅，影響將頗為至深且巨，然至今蔡英文、賴清德及行政院長陳建仁，除運用政治性語言譴責、責難中國片面違反ECFA外，未有任何建設性因應措施。

2023年12月15日中國商業部宣布，認定台灣對中國出口輸出構成貿易壁壘。尤其是中國宣布對台2059項商品進行貿易壁壘調查 ，並延至2024年台灣大選前一天的1月12日，引發ECFA是否恐遭取消的憂慮。確實蔡英文主政前，原視兩岸經濟合作架構協議（ECFA）為「糖衣毒藥」，主政後現卻又當作「糖果」，呼籲兩岸對話協商處理ECFA運作所衍生的問題。

中國公告台灣單方面對陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。中國國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。並宣稱台應採取有效措施，取消對陸的貿易限制。

台灣社會對ECFA爭論論點截然對立，彼此南轅北轍

從2023年4月中國最初宣布展開商品貿易壁壘調查，9月國台辦曾三度公開表態支持相關部門對中止ECFA一部分或全部研究，10月又因以巴戰爭的「情勢複雜」而由商務部宣布延期。

贊成ECFA持續運作者，認為ECFA有助於中國台商增加對台採購及產業競爭力，若是中斷ECFA，恐衝擊台灣產業競爭力。特別是在中國市場萎縮及年輕人失業率頗高、經濟下行趨勢，中國也需外資投資，若此時取消ECFA，不僅不利於台灣也將不利於中國，造成兩敗俱傷。

然反對者卻認為，這是兩岸不公平貿易，批評「名為惠台、實為利中」、是一種「養套殺」政策，提出即使中止ECFA對台經濟增長「影響很小」，甚至認為「早該斷了」。然而，若是ECFA是「糖衣毒藥」，台灣執政當局理應儘速排除之，何須固守且呼籲兩岸對話協商呢？事實上，ECFA是複雜且專業的議題，需要兩岸在共同基礎上展開對話協商。

中止ECFA運作衝擊效應不大嗎？還是會產生「骨牌效應」

目前ECFA針對農產品的18項減免部分仍持續有效，依據兩岸相關貿易約定，台農業機構部門宣稱已對貿易壁壘相關調查進行充分討論，也準備因應作為，確保台灣農民本身的收益。甚至台經濟部門提出即使中止運作對台出口衝擊效應也不大。

然此說法欠缺理性思慮及未估算所引起「骨牌效應」 ，事實上這不僅影響ECFA的早收清單，另會產生廠商外移、投資降低所引起的負面作用，其損失逾300億美元；同時面臨區域全面經濟夥伴協定（RCEP）競爭，導致部分台商可能重新會回流中國及繼續投資。

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