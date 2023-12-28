貿易壁壘爭論之下難重啟對話，ECFA對台經濟是糖衣毒藥還是強身補藥？
我們想讓你知道的是
從2017年台灣對中國進出口出超783億，到2021年對中國出超1046億美元，2022年超過千億元，2023年至11月為止共728億元。台灣政府認為影響不大，但若未來要被課關稅，影響將頗為至深且巨，然至今蔡英文、賴清德及行政院長陳建仁，除運用政治性語言譴責、責難中國片面違反ECFA外，未有任何建設性因應措施。
2023年12月15日中國商業部宣布，認定台灣對中國出口輸出構成貿易壁壘。尤其是中國宣布對台2059項商品進行貿易壁壘調查 ，並延至2024年台灣大選前一天的1月12日，引發ECFA是否恐遭取消的憂慮。確實蔡英文主政前，原視兩岸經濟合作架構協議（ECFA）為「糖衣毒藥」，主政後現卻又當作「糖果」，呼籲兩岸對話協商處理ECFA運作所衍生的問題。
中國公告台灣單方面對陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。中國國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。並宣稱台應採取有效措施，取消對陸的貿易限制。
台灣社會對ECFA爭論論點截然對立，彼此南轅北轍
從2023年4月中國最初宣布展開商品貿易壁壘調查，9月國台辦曾三度公開表態支持相關部門對中止ECFA一部分或全部研究，10月又因以巴戰爭的「情勢複雜」而由商務部宣布延期。
贊成ECFA持續運作者，認為ECFA有助於中國台商增加對台採購及產業競爭力，若是中斷ECFA，恐衝擊台灣產業競爭力。特別是在中國市場萎縮及年輕人失業率頗高、經濟下行趨勢，中國也需外資投資，若此時取消ECFA，不僅不利於台灣也將不利於中國，造成兩敗俱傷。
然反對者卻認為，這是兩岸不公平貿易，批評「名為惠台、實為利中」、是一種「養套殺」政策，提出即使中止ECFA對台經濟增長「影響很小」，甚至認為「早該斷了」。然而，若是ECFA是「糖衣毒藥」，台灣執政當局理應儘速排除之，何須固守且呼籲兩岸對話協商呢？事實上，ECFA是複雜且專業的議題，需要兩岸在共同基礎上展開對話協商。
中止ECFA運作衝擊效應不大嗎？還是會產生「骨牌效應」
目前ECFA針對農產品的18項減免部分仍持續有效，依據兩岸相關貿易約定，台農業機構部門宣稱已對貿易壁壘相關調查進行充分討論，也準備因應作為，確保台灣農民本身的收益。甚至台經濟部門提出即使中止運作對台出口衝擊效應也不大。
然此說法欠缺理性思慮及未估算所引起「骨牌效應」 ，事實上這不僅影響ECFA的早收清單，另會產生廠商外移、投資降低所引起的負面作用，其損失逾300億美元；同時面臨區域全面經濟夥伴協定（RCEP）競爭，導致部分台商可能重新會回流中國及繼續投資。
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。