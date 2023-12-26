開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/26,
中東

以色列空襲敘利亞，伊朗革命衛隊高階將莫薩維喪生

以色列空襲敘利亞，伊朗革命衛隊高階將莫薩維喪生
2019年11月4日莫薩維在伊朗人質危機40週年的抗議活動上發表演說｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列多年來在敘利亞境內發動數百次襲擊，試圖削弱伊朗和黎巴嫩真主黨相關勢力，這次卻導致伊斯蘭革命衛隊駐敘利亞的一名高級將領死亡。伊朗革命衛隊警告，以色列將為這一罪行付出代價。外界擔心，此一事件恐對以色列與哈瑪斯的戰爭產生外溢效果，擴大成更廣泛的區域衝突。

伊朗國家電視台稱，以色列25日在敘利亞首都大馬士革郊外發動空襲，造成一名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級將領莫薩維（Seyyed Razi Mousavi）死亡。

伊朗誓言要以色列為此一罪行付出代價，然而以色列軍方拒絕對此事件作出回應。

莫薩維是誰？

伊朗國家電視台臨時中斷節目，並宣布莫薩維去世消息。伊朗駐敘利亞大使阿克巴里（Damascus Hossein Akbari）向伊朗國家電視台表示，莫薩維是被派駐在敘利亞的外交官，他在下班後不幸遭以色列飛彈炸死。

國營媒體《伊朗通訊社》（IRNA）報導，莫薩維曾任伊斯蘭革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的隨行人員，蘇雷曼尼在2020年美國對伊拉克巴格達發動無人機攻擊中喪命。莫薩維是繼蘇雷曼尼之後，在伊朗境外殞命的聖城部隊最高階指揮官。

《半島電視台》報導，莫薩維自1980年代以來就被派駐在敘利亞，負責維繫伊朗與敘利亞的軍事關係。報導指出，莫薩維多次成為以色列暗殺目標，因為莫薩維被認為是走私武器至敘利亞、伊拉克與黎巴嫩真主黨的關鍵人物。

伊朗要以色列為此付出代價

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，莫薩維之死顯示出以色列的軟弱，且以色列必定為此付出代價。伊朗革命衛隊則透過聲明指出，「篡奪者和野蠻的猶太復國主義政權將為這一罪行付出代價。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表明，「伊朗保留在適當時間和地點採取必要措施回應這一行動的權利。」

伊朗的軍事盟友也對此事件發表評論，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad）譴責，以色列殺害莫薩維是一種「懦夫行為」，並稱莫薩維在巴勒斯坦人民方面發揮關鍵作用。

另外，黎巴嫩真主黨則向《伊朗國家電視台》表示，他們認為以色列殺害莫薩維是「公然無恥的違法行為。」

《路透社》報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會表示，他不會對外國報導發表評論，「以色列軍方顯然有責任保護以色列的安全利益。」

自2011年敘利亞內戰爆發後，伊朗便宣布支持阿塞德政權，而以色列也不斷增強在敘利亞的影響力。以色列多年來在敘利亞境內發動數百次襲擊，試圖削弱伊朗和黎巴嫩真主黨相關勢力，但以色列國防軍幾乎不曾承認或討論這些行動。

伊朗一直以來不斷派遣革命衛隊成員至敘利亞作為軍事顧問，並協助敘利亞政府訓練來自伊拉克、阿富汗和巴基斯坦的數千名什葉派民兵。本（12）月稍早，伊朗指控以色列對敘利亞的空襲，導致2名伊朗革命衛隊成員喪命。

《衛報》報導，在以色列與哈瑪斯之間戰火尚未止息之際，又發生伊朗高級將領遭以色列殺害一事。外界擔心，以色列與哈瑪斯的戰爭恐引發外溢效果，擴大成更廣泛的區域衝突，從而牽涉黎巴嫩真主黨、葉門、敘利亞與伊拉克等伊朗支持的盟友，對以色列採取軍事行動。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。