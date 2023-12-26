以色列空襲敘利亞，伊朗革命衛隊高階將莫薩維喪生

伊朗國家電視台稱，以色列25日在敘利亞首都大馬士革郊外發動空襲，造成一名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級將領莫薩維（Seyyed Razi Mousavi）死亡。

伊朗誓言要以色列為此一罪行付出代價，然而以色列軍方拒絕對此事件作出回應。

莫薩維是誰？

伊朗國家電視台臨時中斷節目，並宣布莫薩維去世消息。伊朗駐敘利亞大使阿克巴里（Damascus Hossein Akbari）向伊朗國家電視台表示，莫薩維是被派駐在敘利亞的外交官，他在下班後不幸遭以色列飛彈炸死。

國營媒體《伊朗通訊社》（IRNA）報導，莫薩維曾任伊斯蘭革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的隨行人員，蘇雷曼尼在2020年美國對伊拉克巴格達發動無人機攻擊中喪命。莫薩維是繼蘇雷曼尼之後，在伊朗境外殞命的聖城部隊最高階指揮官。

《半島電視台》報導，莫薩維自1980年代以來就被派駐在敘利亞，負責維繫伊朗與敘利亞的軍事關係。報導指出，莫薩維多次成為以色列暗殺目標，因為莫薩維被認為是走私武器至敘利亞、伊拉克與黎巴嫩真主黨的關鍵人物。

伊朗要以色列為此付出代價

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，莫薩維之死顯示出以色列的軟弱，且以色列必定為此付出代價。伊朗革命衛隊則透過聲明指出，「篡奪者和野蠻的猶太復國主義政權將為這一罪行付出代價。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表明，「伊朗保留在適當時間和地點採取必要措施回應這一行動的權利。」

伊朗的軍事盟友也對此事件發表評論，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad）譴責，以色列殺害莫薩維是一種「懦夫行為」，並稱莫薩維在巴勒斯坦人民方面發揮關鍵作用。

另外，黎巴嫩真主黨則向《伊朗國家電視台》表示，他們認為以色列殺害莫薩維是「公然無恥的違法行為。」

《路透社》報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會表示，他不會對外國報導發表評論，「以色列軍方顯然有責任保護以色列的安全利益。」

自2011年敘利亞內戰爆發後，伊朗便宣布支持阿塞德政權，而以色列也不斷增強在敘利亞的影響力。以色列多年來在敘利亞境內發動數百次襲擊，試圖削弱伊朗和黎巴嫩真主黨相關勢力，但以色列國防軍幾乎不曾承認或討論這些行動。

伊朗一直以來不斷派遣革命衛隊成員至敘利亞作為軍事顧問，並協助敘利亞政府訓練來自伊拉克、阿富汗和巴基斯坦的數千名什葉派民兵。本（12）月稍早，伊朗指控以色列對敘利亞的空襲，導致2名伊朗革命衛隊成員喪命。

《衛報》報導，在以色列與哈瑪斯之間戰火尚未止息之際，又發生伊朗高級將領遭以色列殺害一事。外界擔心，以色列與哈瑪斯的戰爭恐引發外溢效果，擴大成更廣泛的區域衝突，從而牽涉黎巴嫩真主黨、葉門、敘利亞與伊拉克等伊朗支持的盟友，對以色列採取軍事行動。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範