為報復12名士兵陣亡，土耳其擴大對敘利亞和伊拉克空襲，總統艾爾多安：「血債血還」
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為了報復12名在伊拉克庫德族武裝份子襲擊事件中喪生的士兵，土耳其對敘利亞和伊拉克北部的庫德族勢力範圍發動數起空襲。土耳其總統艾爾多安說道：「戰士流的血不會白流，分離主義份子必須血債血還。」下達報仇的決心。
為了報復上週六（23日）在伊拉克北部庫德工人黨發動襲擊中，造成土耳其12名士兵陣亡，土耳其加大對敘利亞、伊拉克北部庫德族的空襲。
土耳其國防部25日在聲明中表示，此次空襲行動殺死至少26名敵方士兵。此外，據敘利亞人權觀察組織的統計，除士兵之外，空襲也導致其他12人受傷。
替陣亡弟兄報仇，艾爾多安：「血債必定血還」
土耳其和庫德族的紛爭持續數十年。上週五（22日），隸屬於庫德工人黨（Kurdistan Workers’ Party，PKK）的分離主義份子，試圖潛入位於伊拉克北部半庫德族自治區的土耳其基地，導致6名土耳其士兵在交鋒之際陣亡。不料，隔一天又有6名土耳其士兵被庫德族武裝份子殺害。
《新阿拉伯人報》報導，當局旋即表示，將針對敘利亞和伊拉克境內數十處庫德族勢力範圍進行反擊。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）週六宣布，報復敘利亞和伊拉克「恐怖份子」。
艾爾多安說道：「戰士流的血不會白流，分離主義份子必須血債血還。」他承諾，土耳其必將報仇，直到所有的恐怖份子被消滅。土耳其當局稱12名陣亡士兵為「與恐怖主義交鋒的烈士」。
土耳其國防部官網的新聞稿稱，當局已經在當地時間23日晚上10點，摧毀包含洞穴、地堡、庇護所、石油設備和倉庫等29個目標設施。敘利亞東部與北部的庫德族自治政府也證實，空襲擊中東北部地區的石油設施、醫療機構和必要的基礎設施，導致該地區的電力供給減少50％。
土耳其空襲擊傷平民和婦女
《Al-Monitor》引《法新社》駐地記者指出，攻擊範圍主要聚集靠近土耳其邊境的庫德族半自治政府所在地卡米什利（Qamishli）。
庫德族領導的敘利亞民主力量（Kurdish-led Syrian Democratic Forces）發言人法哈德・莎米（Farhad Shami）在X（舊稱為Twitter）上發文表示，除了士兵還有8個平民死亡，其中包含2名婦女。總部位於英國的觀察機構「敘利亞人權觀察站」也告訴《abc News》，這場攻擊一共造成12人受傷。
敘利亞人權觀察站統計，2023年間，土耳其隊敘利亞東北部發動128次攻擊，共造成94人死亡。
庫德族自治政府呼籲聯合國介入並警告，土耳其的攻擊可能會威脅該地區的安全。《abc News》報導，據傳土耳其這一波空襲擊中卡米什利附近關押伊斯蘭國（IS）成員的阿拉亞監獄。敘利亞民主力量總司令阿卜迪（Mazloum Abdi）在X發文，批評土耳其以民生設施和基礎建設為攻擊目標。伊拉克官員則未對空襲發表評論。
庫德工人黨列入西方國家「恐怖組織黑名單」
1984年，庫德族分離主義組織「庫德工人黨」的武裝份子對土耳其發動叛亂；作為回應，土耳其定期攻擊支持工人黨的鄰國伊拉克。
《新阿拉伯人報》寫道，在過去25年時間裡，庫德工人黨被土耳其和其他西方盟友列為「恐怖組織黑名單」。雙方政權也在過去十多年的戰爭間，設立數十個軍事哨所。不過，對於敘利亞的庫德勢力，土耳其和美國立場卻不同。
對土耳其而言，包括敘利亞民主力量在內的敘利亞庫德族勢力，被視為是庫德工人黨的分支。土耳其當局也稱敘利亞東部與北部自治政府為「隸屬於庫德工人黨的」敘利亞的庫德族人領導機構。而美國方面，則視敘利亞民主力量為打擊伊斯蘭國（ISIS）的盟友。
土耳其國內也出現報復行動
消息人士向《路透社》表示，土耳其警方昨天在土耳其迪亞巴克爾省（Diyarbakir，一場親庫德族的「人民平等與民主黨」（Peoples' Equality and Democracy Party）舉辦的青年活動中，逮捕52名參與者。土耳其司法部長通奇（Yilmaz Tunc）在X上宣稱，這些人被指控「讚頌犯罪與罪犯」和「散播恐怖主義」等罪名，並遭逮捕。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，當局已著手調查57名被指控在社群媒體上發布反土耳其部隊內容的發文者，其中已有4人被拘留。耶里卡亞在X上寫道，那些試圖播下「不合」的種子，鼓吹恐怖、污辱民族和價值觀的人們，將繼被追究法律責任。
今年10月，總統艾爾多安就曾誓言將加強對伊拉克和敘利亞「恐怖份子」的目標攻擊。近年來艾爾多安與執政當局，也曾多次指責親庫德族的反對黨與庫德工人黨有聯繫。《路透社》指出，近年來，當局逮捕數十名反對黨成員。不過，人民平等與民主黨否認了他們與恐怖份子「有關係」的指控。
新聞來源
- Turkey steps up airstrikes against Kurdish groups in Syria and Iraq after 12 soldiers were killed（abc News）
- Turkey strikes targets in Iraq, Syria after 12 soldiers killed（The New Arab）
- Eight civilians killed in Turkish strikes on Syria: monitor, media（Al-Monitor）
- Turkey retaliates at home, abroad after troops killed in Iraq（Reuters）
延伸閱讀
- 艾爾多安將手伸進伊拉克庫德斯坦，要建立土耳其主導的伊斯蘭新秩序
- 【2023土耳其大選】專訪庫德族選民：在野聯盟不包括親庫德政黨，投給他們是對的嗎？
- 土耳其政府逮捕110人指控勾結庫德工人黨，左派議員：艾爾多安怕丟政權，在大選前政治操作
核稿編輯：楊士範
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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