《功能性意象訓練》：與其告訴自己「別再這樣想了！」，不如擱置不必要或無益的念頭

文：喬安娜．格羅佛（Joanna Grover, LCSW）、強納森．羅茲（Jonathan Rhodes, PhD）

重置

我真的認為冠軍的定義不在於贏得勝利，而是跌倒時如何重新站起來。——小威廉絲，美國網球名將

我們並非注定活在求生存模式中。「戰或逃」的模式受到交感神經系統支配，如果不加以控制，猛然進入這種狀態就會變成一種習慣性反應，導致慢性壓力和過度反應。這樣一來，不僅阻擾我們的表現，降低人際關係的品質，還阻礙我們以最佳健康狀況、睡眠品質及愉悅來活得長壽。

這是為什麼擁有可以用來重置思維的工具如此重要。重置的活動可以是在海灘或大自然散步，呼吸新鮮空氣、聽聽鳥鳴、看看天空及放鬆身心。它也可以是騎腳踏車，就像愛因斯坦那樣，還可以是打電話給朋友、駕著帆船出航、騎馬、讀詩、唱歌、跳舞、在美麗的公路上兜風、做瑜伽、寫日記、冥想等等。

遺憾的是，很多人在重置之前都耽擱太久。他們把自己操到極限，然後才去度假或休息。在吃勁地將內在的開關切到「關閉」狀態時，你知道自己拖得太久了；更糟的是，好不容易開始放鬆時竟然生病了，結果假期的頭幾天都在床上度過。

假期對我們的身心健康很重要，但更重要的是，培養每天重置思維，重新調整靈活的態度（以正面積極、樂觀進取的精神來接受新的可能性）。對重置練習得愈多，克服負面思維及避免倦怠的能力就愈強。

日常的意象練習，比如第五章介紹的LAP，可以讓你保持專注，並為即將到來的充滿壓力時刻做好準備。一天當中短暫空檔的休息和重置也是如此。但有時，當你面臨壓力和疲勞，負面念頭又開始堆積時，這些做法還不夠應付。你可能無法找到自己的意象，或觸發提示來避免肯定會隨之而來的自我質疑和負面的自我對話。你需要更強力的重置，也就是SLAPP。

運用SLAPP重置

當你陷入負面念頭的循環，或是開始因為沮喪或疲憊而快崩潰時，借助LAP往往不夠。因此，你必須增加兩個重要的額外步驟，這樣才能將注意力從破壞性念頭重置到採取建設性行動。SLAPP就像一記耳光，讓我們清醒過來，或是從一步步落入的絕望深淵中掙脫出來。

但這裡，我們只是在LAP中增加兩個步驟，並不是真的要賞一記耳光。關於SLAPP，意思是指在找到自己的提示之前，必須停止（Stop）正在做的事，然後呼吸。在某些情況下，停止是不可行的，例如：跑馬拉松或趕在緊迫的截止日期內完成任務，所以這時，你可以用「放慢」（Slow down）來代替「停止」。

一旦停止或放慢，你就能找到提示，然後啟動你的意象。接下來，不要立即堅持計畫，你可以插入另一個步驟：擱置（Park）不必要或無益的念頭，例如：「我做不到」「這不值得」「我應該現在就放棄」。這些威脅你成功的念頭，是鬱積在大腦邊緣系統部位深層的負面情緒引起的。為了讓自己回到邏輯思考的大腦（前額葉皮層），你必須採取暫時性的抑制策略。請留意，我們並沒有說你必須停止那些不必要或無益的念頭。後文會進一步說明這點。

SLAPP有助於你管理情緒，重置當下的心理狀態。它可以幫助你重新控制自己的念頭，進而將注意力重新聚焦在手邊的任務，這有助於你根據邏輯做出決定，並增強你將負面念頭轉變為正面念頭的能力。最終結果，就是在壓力下仍然維持穩定的表現。

為了能使用SLAPP，你首先必須覺察不必要或無益的闖入型念頭何時出現。舉例來說，如果因為任務具挑戰性，失去動力，你可能會想到放棄，於是將注意力集中在停止會是什麼樣子。當這個念頭進入意識時，你正處在「選擇點」的懸崖邊緣：你可能會放棄，也可以繼續。

如果選擇繼續，你有可能很快就會經歷另一個「選擇點」，除非你已經透過SLAPP的循環進展到最後一個P，讓你重新連結到自己的目的，並堅持下去。

我們將這兩個額外步驟進一步解釋為：停下來呼吸（或至少放慢下來傾聽自己的呼吸），以及擱置不必要或無益的念頭。

停下來呼吸

在SLAPP的停（或放慢）下來呼吸階段，透過深度的定心呼吸，內心順著氣息的流動感受它充滿肺部和離開身體時，你做出有意識的決定來中斷自己的思維模式。我們的個案經常會問：「應該用什麼樣的呼吸速率？」有意識呼吸的時間控制是一種個人喜好，並不是經過經驗測試的特定技巧。

但忙得沒有空閒時，我們建議吸氣四秒，屏氣一秒，然後吐氣四秒。儘管研究顯示，這個方法有利於提升表現，不過呼吸的主要目的是將注意力焦點從外在事物轉為內在控制，進而開啟思維重置的過程。

在呼吸之後，找到你的行為提示，這已經進入LAP例行性動作的部分（比如網球中的旋轉球拍）。接下來，啟動你的意象。在學習掌握這個重置階段時，有必要刻意建構一個情緒的心錨，這種心錨會產生動機意象及渴望的行為結果：持續努力。隨著你精進並適應自己使用意象的方式，啟動意象的過程就會加快，而且在你經歷「選擇點」時，變得更容易保持專注。

擱置不必要或無益的念頭

在輔導意象時，我們說的是「擱置」念頭，而不是「停止」思考它。為什麼這很重要？我們做一個簡單的實驗來說明。

想像一隻粉紅色的大象。現在停止想牠。請當真，完全不要去想這隻粉紅色的大象。就是停止，停止想牠，不要想了。

當我們告訴你不要想那隻粉紅色的大象時，你就停止了嗎？還是剛好相反？