開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/27,
歷史

中國王朝「政二代」的表現，是這個統一皇朝能否活超過百年的關鍵因素

中國王朝「政二代」的表現，是這個統一皇朝能否活超過百年的關鍵因素
唐太宗李世民｜Photo Credit: Unknown @ Wikimedia Commons Public Domain

我們想讓你知道的是

晉朝八王之亂的關鍵，就是「二代」司馬衷是個問出「何不食肉糜」的低智商人士，才給皇太后族、皇后族、司馬各王互相競爭奪權的大亂。隋朝的滅亡也是如此。隋朝其實非常強大，一代楊堅還是非常有才能的君主，可惜「二代」楊廣，雖然很有才華，卻是個著名的大頭症患者，最後在民變中崩潰。

從公元前221年，秦國統一六國算起到清朝滅亡為止，中國歷史上共有十個「統一皇朝」：秦、西漢、東漢、晉、隋、唐、宋、元、明、清。（這裡沒有把王莽的新朝和武則天的周朝計算在內。）這些統一皇朝又可以分為兩大類。

第一大類，外族征服皇朝。即蒙古人南侵建立的元朝，和通古斯人（滿洲人）南侵建立的清朝。

第二大類，本土皇朝。這包括其餘八個皇朝它們又可以分為兩個小類。

第一小類，「短命本土統一皇朝」。這包括了秦朝、晉朝和隋朝。它們的壽命都沒有超過40年。秦朝從統一（前221年）到覆沒（前207年），前後僅僅15年，晉朝從統一（280年）到被趙漢所滅（316年），總共37年（不計算此後的東晉）。隋朝從統一（589年）到被滅（619年），前後只有31年。西晉朝算是留下了東晉；隋朝的後繼唐朝李家也屬隋朝皇室的親戚；秦朝是最慘的，乾脆就被滅族了。

第二小類是，「長命本土統一皇朝」，這包括了西漢、東漢、唐、宋、明這五大皇朝，它們的壽命都在100年以上。

「三短」和「五大」，區別相當明顯，我們是不是可以從中總結一些規律？

除了都是時間短之外，「三短皇朝」的開局和結局也驚人地相似。在開局上，它們有三點相同。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。