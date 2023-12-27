中國王朝「政二代」的表現，是這個統一皇朝能否活超過百年的關鍵因素

從公元前221年，秦國統一六國算起到清朝滅亡為止，中國歷史上共有十個「統一皇朝」：秦、西漢、東漢、晉、隋、唐、宋、元、明、清。（這裡沒有把王莽的新朝和武則天的周朝計算在內。）這些統一皇朝又可以分為兩大類。

第一大類，外族征服皇朝。即蒙古人南侵建立的元朝，和通古斯人（滿洲人）南侵建立的清朝。

第二大類，本土皇朝。這包括其餘八個皇朝它們又可以分為兩個小類。

第一小類，「短命本土統一皇朝」。這包括了秦朝、晉朝和隋朝。它們的壽命都沒有超過40年。秦朝從統一（前221年）到覆沒（前207年），前後僅僅15年，晉朝從統一（280年）到被趙漢所滅（316年），總共37年（不計算此後的東晉）。隋朝從統一（589年）到被滅（619年），前後只有31年。西晉朝算是留下了東晉；隋朝的後繼唐朝李家也屬隋朝皇室的親戚；秦朝是最慘的，乾脆就被滅族了。

第二小類是，「長命本土統一皇朝」，這包括了西漢、東漢、唐、宋、明這五大皇朝，它們的壽命都在100年以上。

「三短」和「五大」，區別相當明顯，我們是不是可以從中總結一些規律？

除了都是時間短之外，「三短皇朝」的開局和結局也驚人地相似。在開局上，它們有三點相同。