日本旅遊最不方便的是丟垃圾，官員還滿嘴「把垃圾帶回家是一種美德」的歪理

2022年10月11日，日本廢止了入境人數管制。到日本旅遊的外籍遊客增加了。日本街頭又可以看到外國人觀光客了。

根據日本政府觀光局的統計資料，2022年訪日外國人人次累計的排行前五分別是：

韓國（101萬人次） 台灣（33萬人次） 美國（32萬人次） 越南（28萬人次） 香港（27萬人次）

2022年的遊客人數是從7月開始增加，10月開始大爆發。

2023年，到日本旅遊的遊客更多了。3月底的累計人次就已經超過2022年全年了。在我寫這篇文章的時間點上，2023年訪日外國人人次累計的排行前五是：韓國、台灣、中國、香港、美國。

韓國人最多，其次是台灣人。台灣遊客的人數大約是韓國遊客的六成。中國人大約是台灣遊客的一半。香港、美國的遊客人數和訪日中國人差不多。所以繁體字圈的人是簡體字圈的人的三倍。

很多日本人以為中國人到日本是為了旅遊。因為幾年前日本媒體曾經大肆報導過中國遊客到日本消費的事。然後大部分的日本人的觀念就一直停留在那個時候。就連地方行政的觀光部門的職員也不例外。現在很多日本人在街頭或是飯店聽到有人說中文，就可能會以為中國遊客又來日本了。其實這些說中文的遊客幾乎都是台灣人。

現在到日本的中國人幾乎都不是遊客。他們是因為其他原因來日本。例如找親戚朋友。這些不是「遊客」的中國人多半不關心日本。

甚至還有不少中國人不知道中國以外的國家不使用人民幣、支付寶、微信。我對訪日中國人的印象是，他們「理所當然覺得全世界的人都應該用人民幣、支付寶、微信」。因為他們是用這種世界觀和我對話。

我的工作會接觸到外籍遊客。我在2022年10月，確實明顯感受到韓國遊客變得特別多。

在疫情之前，來東京旅遊的韓國人基本上不太利用日本當地的遊客諮詢服務。我從和這些遊客對話的經驗中，可以感受到韓國遊客多半有一定程度的日本知識。第一次來日本旅遊的人都知道最好先買一張可以儲值的交通IC卡。而且多數人也知道JR、地鐵、私鐵的不同。

疫情之後，利用遊客諮詢服務的韓國遊客明顯變多了。這些年輕的韓國遊客的英語發音都很不錯，我不太容易聽出他們的口音。不過有不少人分不清JR、地鐵、私鐵。不知道要買儲值的交通IC卡的韓國遊客明顯變多了。

疫情前和疫情後，韓國遊客似乎出現了知識斷層。新一代的遊客似乎沒有得到以前的遊客的經驗承傳。（※因為全世界半導體產量不足，在我寫這篇文章的時間點上，Suica、PASMO的實體卡片已經暫停發售）

韓國遊客的知識斷層，可能和網路資訊的變化有關。十年前，在網路上很容易找到分享經驗的個人網站。而且分享內容可以寫得非常詳細。這個時代的全世界的網路資訊幾乎都被農場網站、廣告網站、詐騙網站攻佔，分享真正的個人經驗的網路資源快要消失殆盡，所以遊客比較難得到以前的人的經驗。

疫情之前，我在日本看到的韓國的女性遊客的特徵是皮膚白，然後會塗鮮紅色的口紅。但是疫情過後，這種特徵的韓國女性遊客變少了，不過還是有不少韓國女生喜歡戴鴨舌帽。

有些外國遊客為了旅遊方便，會帶超大的行李箱來日本。他們可能是為了放自己的衣物及各種裝備，也可能是為了放自己的「戰利品」或回國時給親朋好友的禮物。超大行李箱確實可以裝很多東西，但是也可能變成旅遊時的累贅。

現在很多來日本旅遊的人會住Airbnb的民宿。住Airbnb的民宿可以體驗住在真的日本住宅的感覺。但是有些民宿因為建築物構造設計的關係，無法提供入住前或退房後的保管行李的服務。所以一些住民宿的遊客在入住前和退房後必須帶著行李箱移動。其中有些遊客因為行李箱太大，放不進車站的寄物櫃，結果必須拖著又大又重的行李箱逛街。

到日本旅遊時，如果不想因為行李問題掃興，最好不要用尺寸異常的行李箱。JR東日本的車站的寄物櫃的寬度大多是34cm。想在車站寄放行李箱的人，行李箱的厚度就要小於34cm。就算行李箱的大小沒問題，還是不能安心。因為大型寄物櫃的數量有限，而且現在來日本的外國人遊客很多，大家都想搶大型寄物櫃，很多車站的大型寄物櫃可能一早就滿了。

日本有不少Airbnb民宿的房東不諳外語，也不了解外國文化。我有一名友人就在做代理這些房東接待外國遊客入住的服務。由於友人還有其他工作，忙到無法接待客人時，會召喚我代打上陣。在我寫這篇文章的時間點上，友人管理的民宿的訂房客人已經排到半年後了。客人來自世界各地，當然也包含台灣人。

台灣和東南亞國家的遊客的一大特徵是常常有大家族旅遊。友人管理的民宿的歐美住宿客大多不到5人，台灣的住宿客幾乎都超過5人。因為友人管理的民宿最多可以住9個人，所以容易成為台灣的大家族遊客的選項。

籌備大家族旅遊並不容易。因為家族成員每個人有空的時間不同，要整合大家的時間安排旅遊計畫就是個難題。排好計畫、訂好房間後，可能又有人臨時加入或退出，結果籌備人必須再聯絡飯店或民宿，更改住宿人數。真的要相當有耐心。

大人數旅遊除了籌備辛苦，到日本之後移動和用餐也不太方便。東京鬧區的電車多半不空，從進站到上車，帶隊的人難免會有壓力。我曾經有遇過8個人的台灣家族遊客問我哪裡可以吃飯。這個問題難倒了我。