2023東南亞重大新聞回顧（上）：李顯龍宣布一年內卸任｜大馬反以色列浪潮｜佐科威建立「家族王朝」

新聞整理：杜晉軒、宋美貞

新加坡：李顯龍宣布黃循財一年內接棒第四代領導人

如無意外，新加坡將在2024年迎來第四代領導團隊（4G）。新加坡總理李顯龍11月5日在人民行動黨大會上宣布，最晚將在2024年11月的70週年黨慶時，將人民行動黨秘書長的職務交棒給副總理黃循財，並由黃循財領軍下一屆大選，作為黃循財的民意考驗。新加坡下一屆國會大選最晚在2025年11月舉行。

原被視為新加坡下任總理人選的前副總理王瑞杰，因在2021年4月宣布基於年齡及健康考量，不再擔任第4代領導團隊領軍人物；接著李顯龍在2022年4月宣布，時任財政部長黃循財獲內閣成員支持，成為第4代團隊領導人。黃循財在疫情期間擔任COVID-19防疫小組共同負責人，其表現也受到好評。

所謂第四代領導團隊（4G），是指新加坡建國以來的第四任總理的領導班子，前三任總理包括李光耀（1965-1990）、吳作棟（1990-2004）、李顯龍（2004-2024），若黃循財在2024年順利接任，也意味著新加坡的政治進入後李氏父子時代。

此外，新加坡在9月順利舉行總統大選，儘管總統是虛位的國家元首，但2023年的總統大選仍是受矚目的一場選舉。

在2023的下半年，發生了新加坡交通部長易華仁涉貪被捕，以及國會議長陳仁川因婚外情而辭職等震撼新加坡社會的政治事件，畢竟人民行動黨素來標榜清廉之國。儘管如此人民行動黨的聲望看似受挫，但仍無阻縱橫政壇20多年的66歲前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam），以70.4%的得票率當選新加坡總統，也創下了新加坡歷屆民選總統的最高得票率紀錄。

Photo Credit: 中央社 新加坡政壇老將尚達曼（中）9月14日宣誓就任星國總統。（新加坡通訊及新聞部提供）

馬來西亞：官方與民間掀起抵制以色列浪潮

2023年10月7日，當遠在中東的以色列與哈瑪斯衝突爆發後，遠在東南亞的馬來西亞，也興起了反以色列的浪潮。根據馬來西亞官方統計，該國總人口3340萬，其中信奉伊斯蘭教的馬來裔有2130人（佔63.9%），在以穆斯林為人口多數的背景下，馬來西亞外交政策多來支持巴勒斯坦，未與以色列建交，今年以哈衝突爆發後，馬來西亞官方更推出各項措施來表達對巴勒斯坦的支持。

在馬來西亞首相安華支持下，政府除了舉辦多場萬人的大型集會聲援巴勒斯坦外，教育部也在10月29日至11月3日推動「巴勒斯坦團結週」，要求轄下的各級學校共同響應捍衛巴勒斯坦人民的權利與自由立場，不過因為有學校出現然師生在校園中高舉假槍、刀劍和盾牌的情形，而引起極端主義進入校園的爭議。

馬來西亞政府最新的抵制以色列政策，是12月20日宣布永久禁令，禁止以色列航運公司以星（ZIM），以及懸掛以色列國旗船隻靠泊該國港口。綜合媒體報導，馬來西亞內閣早在2002年同意以色列船隻靠泊該國港口，接著2005年批准可以登岸，如今此政策宣布取消。

民間方面，也興起了抵制親以色列的西方企業，如麥當勞（McDonald's）、星巴克（Starbucks）以及漢堡王（Burger King）。營運受到衝擊的麥當勞，除了強調在以哈衝突課題上保持中立，不偏袒任何一方外，麥當勞也響應馬來西亞政府的倡議，向巴勒斯坦人道主義基金捐款馬幣100萬（約新台幣690萬）以平息風波。12月26日，大約60個非政府組織、學生團體與政黨，以紮營的方式包圍在吉隆坡的美國大使館，進行為期6天的集會，以抗議美國支持以色列的立場，也焚燒以色列國旗表達不滿。

眼看2023年即將結束，以哈衝突仍未平息，接下來的一年，馬來西亞政府是否會持續在聲援巴勒斯坦的行動上，採取更積極的政策，仍有待觀察。另一方面，鮮明支持巴勒斯坦，強烈反對以色列的政策，是否會影響馬來西亞與西方國家、西方企業的關係，也是可關注的面向。

Photo Credit: GettyImages 2023年10月24日，馬來西亞首相安華出席在吉隆坡舉行的支持巴勒斯坦人民大集會。

印尼：佐科威挺長子和「宿敵」普拉伯沃搭檔參選總統

印尼今年最震撼的政壇新聞，莫過於即將卸任的總統佐科威（Joko Widodo）支持長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）參選副總統，而搭檔的總統參選人則是現任國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto），值得一提的是，普拉伯沃可是前兩屆印尼總統大選中佐科威的競爭對手。

佐科威的兩個兒子以前表示不介入政治，但最終還是走上從政之路，如吉伯朗是梭羅市長，另一個兒子凱尚（Kaesang Pangarep）當上了華人基督徒政黨──印尼團結黨的黨主席。吉伯朗與父親皆隸屬於執政的印尼鬥爭民主黨（PDI-P），但PDI-P在本次選舉則提名了中爪哇省前省長甘查爾·普拉諾沃（Ganjar Pranowo）為總統候選人，因此各界認為佐科威已和PDI-P分裂。

吉伯朗的參選爭議在於「觀感不佳」，印尼憲法法院在10月16日以6比2結果駁回將正副總統參選人年齡從40歲下修至35歲的請願，但另一判決卻開闢蹊徑，若參選人有擔任地方首長的經驗則不受此限，因此各界相信這判決是為了36歲的梭羅市長吉伯朗量身定做的。儘管佐科威說強調他立場中立，但仍許多民眾不禁懷疑，這位從前以素人身份投入政壇的家具商人，如今試圖建立「家族王朝」。不過難以否認的是，由於佐科威在任期尾聲依然有相當高的民意，在這民意基礎下，普拉伯沃和吉伯朗的民調依然領先，被各界認為有望在2024年2月14日的大選中勝出。