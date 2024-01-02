我的德國公公：當年勇敢的20歲年輕小伙，在柏林圍牆建立前帶著家人投奔西德

今年的聖誕節，是個沒有我的公公可以一起慶祝的聖誕。在這個重要的節日，十多天前我親愛的公公過世了。我在台灣，聽到消息十分難過與悲傷，他一生際遇與對家人的好，值得紀念與書寫。

他今年足歲88，因為腸胃劇痛送醫而無法搶救，走了。他沒有臥病癱瘓也沒有開刀，他因為急遽嘔吐引發肺炎，如同許多老人一樣地因肺炎而敗血，整個內臟快速地嚴重崩壞。在加護病房裡戴著幾小時呼吸器，外子、所有兒女及外孫子女即刻從全德各地趕回婆婆身邊，和婆婆共同決定讓他回天父的身邊。

在醫院戴著呼吸器、插著許多管子的他，在家人面前看起來毫無尊嚴。於是我婆婆決定兩天後讓他的遺體進門回家，讓大家再好好地和他道別。

德國規定遺體要36小時內處理，所以我婆婆決定讓葬儀社的人幫她老伴穿好衣服，整理好儀容，讓公公熟悉的身影再度回到家中和大家道別。我的外子對我說，本來他不知道，為什麼母親要這樣決定，但後來他覺得這個決定非常重要。因為我的外子覺得在家看過父親遺容後，整個人安定下來，藉這個機會得以讓他可以和摯愛的父親好好地說說心中的話，好好地再摸摸他的臉，好好地在最後握握他的手。

靜臥在棺木中的他，由照片中看起來真的有如睡覺般地安祥，我雜亂難過的心也因之找到安心的定位。

我沒有和婆婆說太多話，只是用書寫的方式靜靜地告訴她，我父親和我公公是完全不同的兩種人。我父親沒讓我感受到的父愛，說真的，我的公公全都給我了，他替代了我父親給我如同父親般的疼愛，他讓我知道，一個父親可以如此地疼愛家人。

說起來，他的為人親切或許也感動了天父，連他的離世也不為難家人，他甚至沒有躺病床一天，也沒有讓我們有機會照顧他。生前，他已有些微失智，他對自己無能完成日常生活的事，備感焦急而手足無措。正當我們憂心往後要如何照護他時，天父好像感知到我們的心意，很快地就引領他到天國了。

他的人生