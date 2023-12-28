臨床心理師看《小曉》：讀懂ADHD家庭的苦，談如何找回親子間愛的聯結？
我們想讓你知道的是
感受著「我是麻煩製造者」的孩子沒了自尊感，被視／自認為「解決不了麻煩的家長」的父母同樣沒了自尊感；關係的線斷裂，剩下親與子兩方各自難過、孤單著的兩個節點——這是常見的ADHD家庭親子光景，也是遇到教養困難勇於前來學習有效方法的起點。
文：陳勁秀（臨床心理師、成人ADHD教練）
劇情長片《小曉》的英文片名叫"trouble girl"，可譯為「問題／麻煩少女」；這個翻譯強調了女孩可能為他人帶來麻煩或製造問題的一面，具有一定的負面意味。事實上主角小曉並不是個「問題製造者」，而是"a girl in trouble"——一個被層層困境包圍的特殊需求孩子。
網路上有些意見認為電影對小曉ADHD特徵設定「不那麼典型」，事實上，ADHD這個診斷內部本就存在著高度異質性，與「以注意力失調為主要表現型」抑或與「以衝動／過動為主要表現型」的個案工作是完全兩樣情；臨床上我們還觀察到不少ADHD常伴隨或重或輕的「學習障礙／困難」（片中小曉看似有被設定為數學學習障礙）；也有部份ADHD患者同時具有亞斯特質、妥瑞氏症，或有「感覺處理障礙」等共病情形，加上來自的家庭條件各異（是執行功能良好的父母？還是父母本身也有ADHD甚或併有情緒困難？），上述總總條件交互作用後便更加劇個體與家庭樣貌的差異性。
於是，隨著工作年資越久，我越習慣把每一個前來的ADHD個案視為獨一無二的個體。若有需要，我會花有點長的時間去釐清個案在三十多個面向上的特質，提醒自己要細細地去認識、去看見其間需求的殊異。
然而，即便上述殊異性的存在是個事實，我們仍能在《小曉》這部電影中看見普同之苦——那是育有ADHD孩童／或孩子需要照顧有ADHD爸媽的家庭、是所有特殊需求家庭日日年年深陷的苦。
疲憊不堪的小曉媽媽顯得鋒利，那是最無力時仍得試圖掌控的努力；當她決絕地聲稱放棄自己的女兒，是想和自己內在鋪天蓋地的挫敗感受作切割。
這是育有ADHD孩子父母的日常：不得不連珠炮的叨唸、不知何時會接到投訴電話的不安、很努力教卻覺不得要領、時不時親戚甚至鄰居人人都來對妳／你「育兒無方」指教一番。
有些母親更加地辛苦，因為她自身也有ADHD，有著跟現在自己要幫助的孩子一樣的那些「討人厭」的弱點，看著孩子闖禍，回憶起當年幼小的自己如何被家長狠揍、如何無法得到愛......被徹底的無能無望感淹沒，哭著對我說：「我厭惡我的孩子」。但同一張臉卻還是在當我們一起努力練會特殊教養技巧後，看見了變化，被我強迫推銷「妳的孩子很可愛吧」時，羞赧地破涕為笑。
ADHD的核心問題在於「調節不良」（dysregulation），孩子不見得能依照自己意志就能注意該注意的、避免說不該說的；情緒與衝動調節能力較弱，很容易引爆爭執。而家長作為被社會與學校老師期待的「負責人」，面對失控的孩子，自然地就想發揮控制——不斷盯哨、下長串指令，卻常失敗收場，於是面對無法掌控，家長產生更強的焦慮，加強版的焦慮進一步施壓在自己與孩子身上，久而久之，父母在孩子身上真的容易變成只看得見「問題」，而不是「孩子這個人」。
感受著「我是麻煩製造者」的孩子沒了自尊感，被視／自認為「解決不了麻煩的家長」的父母同樣沒了自尊感；關係的線斷裂，剩下親與子兩方各自難過、孤單著的兩個節點——這是常見的ADHD家庭親子光景，也是遇到教養困難勇於前來學習有效方法的起點。
我想分享一個真實故事，當時看著電影螢幕上泳池中快樂嬉戲的畫面，讓我想起了兩年前的一段治療故事。
先做一些前情提要：這個會談室故事中的媽媽本身沒有ADHD，女兒有。媽媽來找我會談已進行一段不短的時間，我引導媽媽作練習有兩個重點：
- 練習覺察自己內在的情緒會如何影響她對孩子的反應。
- 固定製造一段親子間的「特別時光」。
補充說明，「特別時光」是一個能扭轉負向親子互動的重要練習，在一段短時間內，父母刻意練習不批評、不指揮或控制孩子的行為，練習專注地觀察及欣賞孩子自發所作的活動，並在過程中即時給予正向回饋與讚美。
為了方便讀者更容易帶入情境，我將故事敘事以媽媽視角的第一人稱呈現，像在說給讀者聽的方式來書寫：
找回最深的連結
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間我女兒的學習改為居家線上上課，這對很多ADHD的孩子是個困擾，這幾週電腦螢幕前的她顯得很懶散。大部分的時候，她很難投入、容易分心，甚至鬱鬱寡歡。她沒好心情，我也沒看到好臉色，我很想幫她，可是好像找不到能與她產生連結的機會。而且我發現，每當我想幫她時，我腦中就會冒出一大串我認為「對她會有幫助的」要求：
「關掉Youtube，去休息！作業寫了沒？趕快把早餐吃完！妳現在需要壓力球（幫忙保持安靜坐著）嗎？......你該站起來走一走！」
我發現這些想幫助她的念頭反而會把我卡住，也發現這一連串的指令反映出的是我自己內在的無助與挫敗感受，而我將這些投射到她身上，使得她進而武裝起來反而導致情緒爆炸。我注意到過去就是一再重複這樣的模式，所以我想要改變這個焦慮與控制的循環。
改變互動方式
於是那天，我對女兒說：「我們今天去游泳池游泳吧！先不上線上課了。」
她沒反應，繼續盯著螢幕。
「游完泳可以吃冰唷！」
她馬上闔上電腦。
此刻，我卯足全力都要把她拐出去。到了游泳池畔，我要她跟我比賽看誰游得快。
「你只是要騙我游泳！！」 她撇了撇嘴，不大高興，賴在原地。我想我的意圖是好的，但顯然這方法不大有效。我決定重新調整方向。
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奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
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