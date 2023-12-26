即便非綠陣營當選兩岸也「回不去了」，學者提明年3個「重要時間點」觀察美中台關係

選舉倒數不到20天，政治大學國際關係研究中心（國關中心）今（26）日舉辦「誰來解開兩岸的結：三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢」座談會。

與會學者皆指出，明年誰當選總統雖對兩岸關係有一定影響，但兩岸仍回不去2008到2016年的榮景。學者也指出明年3個中美台關係可能產生變化的時間點，值得外界關注。

中國於選前取消《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）中12項產品的優惠關稅。淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳指出，中國針對台灣明年總統大選結果，一定會採取截然不同的策略。如果不是北京預期，對岸一定會對台升高壓力，文攻武嚇與經貿手段並行。

不過張五岳指出，大陸方面還在談中華經濟一體化、還在高舉兩岸共同市場，中共對台經貿政策的基調主軸仍是1991年通過的《中發三號文件》。其中強調，「加強兩岸經貿交流，是抑扼台灣走向分離的最有利工具」，「 兩岸經貿交流既要按照經濟規律辦事，更要為祖國統一的政治任務服務」。

張五岳說，無論選舉結果如何，絕不可能中斷兩岸經貿交流、絕不可能廢除ECFA、絕不可能讓兩岸貿易全面性的脫鉤，因為這「完全不符合北京的需求」。

但張五岳也指出，如果是民進黨的賴清德勝選，未來兩岸不太可能有談判協商的空間，要做的是管控分歧、避免擦槍走火。未來未必會有「兵凶戰危」的狀況，只要美中這個太平洋的「大兩岸」維持良性溝通的對話，台灣與中國「小兩岸」也是可控的。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳。

3位政黨候選人，誰較能維持邦交國？誰能爭取美國支持？

台灣大學政治系教授張登及則認為，三位候選人的外交政策沒有太大差異：都要加強與美國、日本、印太盟邦的關係，以及要加強各種經貿組織與架構協議。但他認為，候選人的主張仍有細微差異，將帶來不同的結果。

張登及指出，柯文哲自稱是「沒有台獨黨綱的蔡英文路線」，強調「不統、不獨」；賴清德從「台灣前途決議文」到延續蔡英文的4個堅持，最重要的是兩岸「互不隸屬」的原則；侯友宜則是強調「合乎憲法架構下的九二共識」。

張登及分析，侯友宜與柯文哲沒有（台獨）黨綱包袱，在維持邦交國數目與參與國際組織方面，相較賴清德較能延緩與減少台灣在國際舞台被排斥的情況。但也只是「短中期的時間」，長期來看還是要取決於中國與台灣博弈的過程。

張登及認為，如果民進黨持續執政，或能爭取美國與西方社會的支持，但在第三世界如東協這些中國影響力比較大的地方，將有比較大的阻力。

Photo Credit: GettyImages 民眾經過總統候選人柯文哲的競選旗幟。

學者：無論誰當選，兩岸都「回不去」以往關係

政大東亞研究所特聘教授王信賢指出，這次選舉其實不是台灣人自己的選舉，其中涉及美中的競爭格局。王信賢分析，美中在2008年是合作居多，現在是對抗居多，若非綠陣營的候選人當選，要在「親美」跟「和中」之間平衡關係，難度非常高。

王信賢進一步分析，2008年中國的領導人是胡錦濤，現在是習近平，這兩位領導人的風格非常不同。

王信賢另指出，2008年跟現在相比，台灣內部的政治生態也非常不同。因此非綠陣營的候選人若勝出，兩岸現在緊張態勢可能大幅緩和，但要回到2008年到2016年，特別是2008到2014年3月太陽花學運發生之前的兩岸關係，仍是「不可能的事情」。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈則指出，這次選舉有3個「回不去」：美中關係回不去、兩岸關係回不去、台商回不去。徐遵慈認為，台灣過去對中國投資佔比，佔全球投資高達7、8成，可能回不去了，未來大概可以維持3成。

另外徐遵慈也指出，3黨候選人都認同加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），但也要面臨現實。2024年主辦國加拿大對於同意通過中國申請案有一定阻力，但中國申請案若受到阻撓，也會一併拖累台灣的申請案。徐遵慈認為，兩岸要爭取入會談判，恐怕不容有太多樂觀期待。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。

學者：明年3個重要時間點，值得觀察美中台局勢變化

政大政治系教授寇健文則提醒，如果明年是賴清德當選，賴清德1月13日的當選感言非常重要，北京不會等到520總統就職，會從1月13日就開始觀察台灣新的政治動能。但兩岸關係會有一個調整論述的「折衝期」，最晚到520兩岸未來發展的方向，態勢將會比較明朗。

寇健文認為，新政府早點把兩岸關係發展定下來，能比較從容去迎接明年11月5日的美國大選。美國現任總統拜登（Joe Biden）如當選，美中關係可預期較高，應是延續現在的政策。但倘若是共和黨的川普（Donald Trump）勝出，不確定性非常高，「對台灣和北京都是」。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統候選人賴清德（中）。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範