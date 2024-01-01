校園推行「心理假」治標不治本？其中的利弊、青少年的身心健康確實值得討論

文：郭婕寬

台灣許多大專院校已推動心理假，代表社會對心理健康問題的偏見減少，愈趨重視個人的心理健康，可見當代心理健康的議題不容小覷。

本文著重近年來較受矚目的青少年心理健康議題，分成四個面向討論，從影響青少年心理健康的因素談起，接著分析負面經歷可能造成的影響，再討論如何減少青少年的自殺或自殘行為，最後分析心理假的優缺點。

影響青少年心理健康的因素

筆者認為影響青少年自殺或自殘行為的因素可以分為先天與後天兩大類。

以先天而言，一個人的性格與他的行為有密切關聯。以下三者是導致青少年自殺或自殘行為普遍擁有的性格：衝動性、低自尊與完美主義。

根據過往的新聞報導，許多自殺與自殘行為皆是因一時衝動所致，並非經過縝密思考後的行動，因此具有衝動性格的人往往較有可能進行此類舉動。

再者，低自尊的人對自我的評價經常較為負面，且容易拘泥於他人的想法而否定自己，可能因長期心情低落而試圖自殺或自殘。

另外，完美主義者也可能因無法接受短期的失敗，而欲以傷害自己或結束生命的方式尋求解脫。

以後天來說，我們可以藉著時間軸討論青少年的經歷如何影響其自殺或自殘行為。

首先，童年時家庭深深影響一個人的價值觀與心理狀態。如果家庭不和諧，例如：面臨父母分居、離婚，或是成長過程中父母罹患疾病、死亡，甚至有自殺行為家族史等類似的家庭逆境，都很可能導致情緒困擾，間接提高執行自殺或自殘行為的機率。

其次，當孩子進入就學階段，同儕間的各種比較，像是學業成就、社經地位、性傾向、解決問題的能力，也會影響青少年的心理健康。

這些造成學生壓力的因素往往使他們有人際交往的困擾，甚至遭遇霸凌，而相關負面經歷也將深刻烙印於他們心中，留下不可磨滅的陰影，成為日後自殺或自殘行為的原因之一。

最後，尚有其他難以納入時間軸的特殊負面經歷，例如：遭受身體或性虐待、濫用毒品或酒精，也同時是我們必須加以關注的議題。

負面經歷造成的影響

先天性格差異與後天家庭或就學的負面經歷，都會大幅改變一個人健康的身心靈。

起初，青少年可能會自卑、失去信心，若再有外界的質疑及批評，可能還會自我懷疑，身心狀態日漸惡化，導致精神或心理疾病，例如：憂鬱、焦慮、注意力不足過動症等。

若身旁的人沒有及早發現並幫助他，過往的負面經歷可能讓他失去活下去的意念，無法擺脫自殺或自殘的念頭，甚至造成不可逆的後果。

如何減少青少年的自殺或自殘行為

許多人認為青少年的自殺或自殘行為距離我們非常遙遠，也認為若非身為專業人士難有能力或立場協助他們，但是多一句關心、多一點行動或許就能讓他們感受到世界的溫暖，重獲活著的動力。

我們可以多陪伴與鼓勵他們，像是邀請他們一起運動或玩遊戲，讓他們多參與團體活動等。

另外，我們也可以移除可能被用來自殘或自殺的工具，減少他們看到這些物品時產生的動機。如果青少年無法控制相關舉動，可以用較安全的物品取代來幫助他們，例如：讓他們握著冰塊而非刀刃，幫助他們緩和情緒。

心理假的優缺點

截至今年9月底，全台灣有18所學校通過心理假，因此心理假的利弊十分值得討論。

心理假的立意良好，因為心理假重視學生主觀的心理需求，讓學生有機會與正當理由喘一口氣，在壓垮身心靈最後的壓力來臨前稍微休息。

由於學生辦理心理假並不需要證明，可以減少標籤化的問題，也能讓校園內心理輔導中心注意到相關狀況，同時推動校外諮商與就醫。

然而，心理假仍有許多待商榷的問題。雖然心理假幫助真正有需求的學生，但是因為不需要專業證明，可能面臨濫用的疑慮。

另外，由於辦理心理假時通常採用線上填寫，因此我們必須重視相關的隱私問題，避免被有心人士利用。

再者，許多人認為這個制度治標不治本，因為請假並未解決問題，應該要強調實際的關懷與諮商，設計完整的配套措施，而非只從單一層面著手。

但不論如何，最重要的是我們必須要聽到有需求者的真實情緒，提高對他們的幫助，達到心理假的初衷。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬