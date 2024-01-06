開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/06,
科學

「水星逆行」跟我們有什麼關係？歷久不衰的占星術，是有所本的天文學還是「垃圾科學」？

「水星逆行」跟我們有什麼關係？歷久不衰的占星術，是有所本的天文學還是「垃圾科學」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

印刷及發行一份全彩光面雜誌的成本很高，星座運勢專欄能夠在女性雜誌中倖存，證明雜誌編輯知道讀者的喜好。畢竟，編輯的工作取決於讀者的滿意程度。因此，我希望比如說Elle的未來編輯決定取消星座部門，是因為普羅大眾的科學素養提昇，因而她的讀者不再需要星座運勢專欄。

假設你跟我一樣，只入住為客人提供免費報紙的旅館，才有機會看到《今日美國（USA Today）》。

我記得最近一次閱讀該報的日期是8月8號，因為我保留了當天的那份報紙。在體育版的首頁是一個標題為〈恪守星辰（Carting the stars）〉的故事。主題是：前國家美式足球聯盟（NFL）跑衛威廉斯（Ricky Williams）對於占星術的熱情。

正如維基百科簡潔地指出，占星學是「研究天體的運動及相對位置，用以占卜關於人間事務與地球事件的一種方法。」環繞太陽與地球運行的行星及月球對於地面事件的影響並非無稽之談，其中，受到月球引力所影響的晝夜潮汐，便是最顯著的表徵；而比較微弱且不為一般人熟悉的是，由金星與木星的引力場所誘發的地球旋轉軸的振動，每隔四十萬五千年震幅最大，由季節變換所造成的振動最為劇烈。肯特（Dennis Kent）與他的合作團隊在五月份發表的一份研究報告中指出，他們從鋯石同位素紀錄中發現了數百萬年前的循環證據。

但是，如果做出類似占星學家一樣的斷言，宣稱行星影響人的性格，而且這些影響自每個人出生那一刻起便烙印在我們身上，便真是荒誕不經了。例如：牛頓出生於1643年1月4日，是一名早產兒；假設他在母親的子宮中待到足月才誕生的話，太陽的位置應該是水瓶座，而不是摩羯座了。

威廉斯對於占星學的熱愛顯得相當真誠，他發現研究並詮釋天體的運動，是規律、安定與解悟的泉源。他對《今日美國（USA Today）》的記者畢喬西（Josh Peter）說：「我認為，大多數人使用的邏輯思維都是繼承自本身的文化、父母親…… 等等；天文，也就是星辰，是我們的邏輯思維之一。它源自某個更為古老、深邃、底蘊更豐富的地方。它為我們創建了一個更客觀的方式來看待我們身處的世界，以及我們自己。」

為什麼威廉斯和其他人對於占星術的信仰這麼堅持呢？

除卻令人感到安心的命定感之外，或許他們也認為透過占星術了解他人的性格是條有價值的捷徑。

如果占星愛好者遇見一個10月1日出生的陌生人，根據占星網站Ganesha Speaks 上面的描述，他或她便知道這個陌生人是善良、溫柔、熱愛美麗、和諧與和平的天秤座。然而，我也注意到二戰時期德國納粹親衛隊全國領袖希姆萊（Heinrich Himmler）以及伊朗什葉派宗教學者何梅尼（Ayatollah Khomeini）這二位都是天秤座。

鑒於其荒謬的本質，捨棄對於占星術的信仰是個誘人的想法，然而相信它或者是類似事物的衝動所產生的影響，卻是遠遠超過無害的星座運勢。性格測試就跟占星學一樣將人們分成幾種類別；邁爾斯－布里格斯性格分類法（Myers － Briggs Type Indicator，MBTI）把人的性個分為16 種類型，而占星學則分為12 種類型。

儘管心理學家已經證明了MBTI 缺乏信度與效度，跟當代的人格理論不一致，但是人力資源部門仍舊把它當做人事決策的圭臬。我必須很遺憾地說，另一個來自占星學的潛在威脅是源自媒體。

就以彼得在《今日美國》的故事中對於占星學毫無質疑為例。記者們經常毫不懈怠地挑戰政客、政府官員、體育教練以及首席執行官的主張，但是他們在面對占星學追隨者時的怯懦表現卻令人感到震驚。記者們似乎把占星學視為一種宗教，是而賦予針對個人信仰的尊重而非把它當作垃圾科學（ junk science）。

最後， 占星術盛行於女性雜誌的現象著實令人不安。占星家Sylvia Sky 發表在6 月份Exemplore（這是一個由精神、魔法和傳說愛好者創建的網站）的帖子中，評論了報攤雜誌上的星座運勢，她寫道：「最好的作品出現在Elle、Cosmopolitan、Marie Claire、Seventeen和Town & Country中；至於Glamour、Star、Harper’s Bazaar、Tiger Beat和In Touch的星座運勢專欄連及格的邊緣都談不上，因為它們缺乏『真正的占星學』。」

諷刺的是，「真正的占星學」原來指的是「天文學」，亦即對於行星在黃道平面上所在位置的精確認識。

印刷及發行一份全彩光面雜誌的成本很高，星座運勢專欄能夠在女性雜誌中倖存，證明雜誌編輯知道讀者的喜好。畢竟，編輯的工作取決於讀者的滿意程度。因此，我希望比如說Elle的未來編輯決定取消星座部門，是因為普羅大眾的科學素養提昇，因而她的讀者不再需要星座運勢專欄。

參考資料：

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：歷久不衰的占星術

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。