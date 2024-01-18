「你幹嘛偷吃我的鱗片啊！」從食鱗魚左右嘴類型比例，一窺「不對稱性」的進化意義
我們想讓你知道的是
當食鱗魚的一種嘴型變得過於普遍時，被當成獵物的魚會適應性地提高對這一攻擊方式的防禦，從而使得另一種嘴型的食鱗魚獲得了進食優勢，反之亦然。這種動態平衡的機制確保了左嘴和右嘴食鱗魚在自然界中共存。
在遙遠的非洲湖泊，坦幹伊喀湖的深處，一種特殊的魚類——食鱗魚（Perissodus microlepis，又翻小鱗奇齒麗魚）展現了一種驚人的演化奇蹟。這種魚類以獨特的方式，從其他魚類身上剝食魚鱗為生。這一發現不僅是生物學上的一大突破，更揭示了自然界遺傳多樣性的形成機制。
坦幹伊喀湖中的這種食鱗魚，其進食方式極為特殊：牠們的嘴巴呈現左右扭曲的「不對稱」結構，從而能有效地從其他魚類身上撕下魚鱗。這種扭曲，使得食鱗魚分為左嘴和右嘴兩種類型，分別專門攻擊獵物的左側或右側。
這一現象首次被日本生物學家堀道雄在1993年的一項研究中詳細描述。堀通過長期的田野觀察，發現食鱗魚左、右嘴類型的比例總是維持在大致相等的狀態。這一發現引出了「頻率依賴」這一重要概念。當某一特徵或策略在群體中較為罕見時，其成功率反而會提高。這種現象在許多競技運動中也有所體現，例如左撇子的擊劍運動員在比賽中往往因為罕見而佔有優勢。
左嘴的變多、右嘴就變得有優勢
堀的研究進一步揭示了這種「不對稱性」的進化意義。當食鱗魚的一種嘴型變得過於普遍時，被當成獵物的魚會適應性地提高對這一攻擊方式的防禦，從而使得另一種嘴型的食鱗魚獲得了進食優勢；反之亦然。這種動態平衡的機制確保了左嘴和右嘴食鱗魚在自然界中共存。
這項研究不僅為演化生物學提供了寶貴的案例研究，還對人類健康領域有著深遠的影響。就像食鱗魚與其獵物間的演化之舞，人類與病原體之間的共演化也影響著我們的免疫系統，進而影響器官移植的成功率。
最終，這些發現不僅揭示了生命多樣性的奧秘，也對維護這些古老湖泊的生物多樣性及其保護工作提供了重要的洞見。坦幹伊喀湖的食鱗魚，以其獨特的演化歷程，為我們理解自然界中的演化過程提供了一扇寶貴的窗口。
參考論文：
- A Curious Ecological 'Niche' among the Fishes of Lake Tanganyika（NATURE）
本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：「你幹嘛偷吃我的鱗片啊！」從食鱗魚「左咬右啄」所學到的教訓
延伸閱讀
- 《魚，什麼都知道》：魚類不僅善社交，會使用工具，有道德準則，甚至像馬基雅維利主義者一樣不擇手段
- 中山大學團隊深入黑暗地下河，發現新物種「無眼魚」登國際期刊
- 零距離科學：踏足不能赤腳行走之地，植物學家發現一棵以為滅絕了的樹
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！