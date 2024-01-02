兩場移工遊行點出了制度癥結，但勞動部的聲明仍舊隻字不提雇主問題
我們想讓你知道的是
這個月初，反對增加新移工國發起的遊行雷聲大雨點小，一開始在Dcard上萬人響應，最終僅百人到場，甚至不需要交通管制，淪為網友們的笑柄。隨之而來的是兩年一次的移工大遊行，今年恰巧辦在12月10日，除了是國際人權日，更是總統大選倒數一個月、還是疫情過後的第一次移工遊行，特別引人關注。
文：林廷宇（印尼新二代）
十二月初周末，反對增加新移工國發起遊行，抗議政府草率開放印度移工配額，提出四大訴求，要求政府與印度政府協議公開透明、正視失聯移工、社會安全、勞動環境問題。但雷聲大雨點小，一開始在Dcard上萬人響應，最終僅百人到場，甚至不需要交通管制，淪為網友們的笑柄。
隨之而來的是兩年一次的移工大遊行，今年恰巧辦在12月10日，除了是國際人權日，更是總統大選倒數一個月、還是疫情過後的第一次移工遊行，特別引人關注。
這次遊行的訴求為廢除仲介制度，以及移工來台年限、不得自由轉換雇主等規定，當中更有數千人不分國籍族群，聲援受仲介與雇主壓迫的外籍移工。
最終，勞動部也出面回應近年失聯移工人數趨緩，將會再跨部會協商加強措施，保障移工權益。
台灣移工有什麼制度問題？
在移工大遊行後的脈絡下，台灣移工人權問題最大的莫過於仲介制度與自由轉換雇主兩項，前者導致移工必須賭上身家貸款天價債務，才得以到台灣工作．後者導致移工即便遇到惡質雇主，也難以逃離工作場域，被迫鋌而走險成為失聯移工。
為了因應龐大的外籍移工需求，台灣有兩個方式能夠聘請移工，分別為最常見的移工仲介，以及近年來開始受到大眾重視的直接聘雇。在直接聘雇的部分，目前台灣僅有一間直接聘雇中心在台北西門町附近。
換言之，倘若今天其他縣市，如台中、高雄、花蓮等地區的民眾需要，將難以使用相關公部門資源，再者，直聘中心也並無法整合其他如移民署、健保局等中央機關一同處理移工來台問題，導致效率低下。
面對這些質問的勞動部，遊行過後發布新聞稿回應，內容約略為「引進方式仍宜回歸市場機制」、「完善移工在台工作及生活服務」、「強化仲介管理」等方式來草草回應遊行訴求，不禁令筆者思考，倘若勞動部想回到市場機制，那為何還要對仲介一而再，再而三的加強管理、管制？
雇主問題，更在整個聲明中一字不提。
其他國家怎麼做？
隨著經濟發展，少子化在各個東亞已開發國家日增嚴重，勞動力的缺口也逐年增加，除了對內提出少子化政策，鼓勵生育增加勞動力以外，外籍移工也逐漸成為各國解決該項問題的首要之選。
面對少子化問題嚴重的日本，也開始引入外籍移工。根據統計，日本更在2018年移工引入數量超過台灣，我們要思考的是為何日本會成為繼台灣之後，移工的首要之選？
原因很簡單，日本正視缺工問題，除了保障最低工資以外，更放寬規定，只要工作年滿五年，滿足語言、技能測驗，得申請綠卡，把家人接來日本、自由轉換雇主，而這些多半是台灣所欠缺的。
而日本保障的最低工資落於台幣4萬元以上，亦遠高於台灣的2萬6400元，更不用提家庭幫傭僅有2萬元的薪資。
至於人權團體大力呼籲的零付費制度，日本亦與台灣不同，比起台灣的仲介收取高昂仲介費，日本多數費用都由雇主承擔。
當然，看似美好的制度，申請條件是困難重重。
在台灣，藍領移工僅需要接受74小時的當地風俗訓練，而日本將這時間延長到4至6個月，更增加語言、技術、教育訓練等等，確保移工得以熟悉當地情況，更避免造成不必要的風險，如不諳機械操作導致傷病，更甚死亡。
相較之下，韓國與台灣最大的不同是，韓國亦是採取G2G（Government to Government）的制度，減少移工被中介索取高額的仲介費，亦與數十個國家簽定國與國之間的移工合約，換言之，韓國有10幾種國家的移工得以引進，分散風險。
而台灣至今僅有四國，又以泰國為例，泰國近年來經濟發展迅速，移工來台數量大幅滑落，恐在這大缺工時代，成為一大軟肋。
國際的趨勢
近年來，隨著社會企業責任（Corporate Social Responsibility, CSR）、環境、社會和公司治理（Environmental、Social、Governance , ESG）的概念興起，許多企業也開始注意到自身的品牌形象。
如大眾耳熟能詳的，使用新疆棉的企業會備受譴責，甚至發起拒買活動。在世界各國，也開始掀起一波零付費（Zero Placement Fee）的風潮，即工人的所有入國費用由雇主支付，大幅減少移工跨國勞動受剝削的現象。
責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）亦是這些社會責任概念所形成的產物，特別對電子業、汽車業等供應商、大型公司進行相關認證的第三方機構。
這幾年來，面對外籍移工的剝削問題日益嚴重，也使得RBA在新版認證當中，將零付費的概念放入評估當中，並且要求企業聘雇外籍移工應遵循相關流程。
在台灣，外籍移工議題主要探討的多為藍領工人，而台灣的產業多為代工產品、精密零件等。
然而，簽訂RBA的企業，多為電子業、製造業大廠，倘若重度依賴代工電子產品與零件出口貿易的台灣無法跟上這波零付費風潮，有極大的機率會使得這些公司無法通過相關認證，進而導致產品訂單銳減。
移工人權的侵犯，再也不是傳統意義上針對道德層次的抨擊，更進一步的是國際社會，不分國家、政府、公民社會對於普世人權保障的信念，對此進一步做出許多半強制或強制性的政策、認證、制裁等。台灣固然是一個以自由、民主、人權立國的國家。
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢