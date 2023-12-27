【影評】Netflix《大師風華：真愛樂章》 ：布萊德利庫柏延續《一個巨星的誕生》，但這次有些輕薄粗淺
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《大師風華：真愛樂章》與《一個巨星的誕生》如出一徹，布萊德利庫柏的招牌鬥雞眼，無以說服大師的早熟深邃，而那深思熟慮的刻意模仿表演，不可避免地挾帶自戀的成分。而本片還有哪些輕薄粗淺的地方？
大師風華與巨星的誕生
藝術作品本身並不回應疑問，而是引發問句；其本質意義在於矛盾答案之間的無盡張力——李奧納多伯恩斯坦（Leonard Bernstein）
1918年生於美國麻州俄羅斯猶太裔家庭的李奧納多伯恩斯坦，於1935年哈佛大學主修音樂與作曲，第一部現存作品《詩篇148》是為聲樂和鋼琴而作。
1943年11月，居於紐約市，時年25歲的伯恩斯坦，因代班當時患上流感而不克出席的紐約愛樂客座指揮華特Bruno Walter，自此一舉成名，是樂評家Donal Henahan筆下「美國音樂史上最出色、最耀眼的巨星之一」。
生前榮獲2項東尼獎、7項艾美獎、16項葛萊美獎與甘迺迪中心榮譽獎的伯恩斯坦，瀟灑不羈，創作豐盛，其集結室內交響、管弦、芭蕾、歌劇、戲劇、合唱、電影和鋼琴小品等多重流派。
改編自1944年Jerome Robbins《Fancy Free》的創意芭蕾舞劇《小鎮上》、1954年劇情片《海濱》的原創配樂、名聞遐邇的百老匯長青音樂劇《西城故事》，以及1971年，取材自天主教會禮拜儀式，以拉丁文與希伯來語演唱的《彌撒》，皆出自大師之手。
2018年以《一個巨星的誕生》自編自導自演，一戰成名的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），實則自2017年起始，便著手籌備《大師風華：真愛樂章》拍攝版權，研究大師生平，與費城交響樂團暨紐約大都會歌劇院音樂總監的Yannick Nézet-Séguin學習指揮、向《瞞天大佈局》合作的克里斯汀貝爾（Christian Bale）學習方法演技，堅持以大師伯恩斯坦的低頻聲線執導演繹電影。
《大師風華：真愛樂章》序幕，那白髮蒼蒼、沈穩內斂、幾乎隱藏在平台鋼琴後方的喪妻鰥夫，靈活熟稔演奏來自其1983年的歌劇《寂靜之地》，該劇描繪那母親缺席、同性戀兒子的家庭悲嘆，即隱晦布萊德利庫柏繼《一個巨星的誕生》之後，飾演的大師內心深處那永遠的天人交戰，開啟了這部狂熱、狂喜、狂放與狂傲的傳記片之敘事核心。
大師與框架
憑藉非線性的回憶架構，《大師風華：真愛樂章》是一本愛情、親情與職涯的有聲紀錄，是關於才華洋溢、極富魅力的音樂大師，同時卻也是內心不安、不滿的有婦之夫，其複雜人格的相互衝突。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。