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影劇

【影評】Netflix《大師風華：真愛樂章》 ：布萊德利庫柏延續《一個巨星的誕生》，但這次有些輕薄粗淺

【影評】Netflix《大師風華：真愛樂章》 ：布萊德利庫柏延續《一個巨星的誕生》，但這次有些輕薄粗淺
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

《大師風華：真愛樂章》與《一個巨星的誕生》如出一徹，布萊德利庫柏的招牌鬥雞眼，無以說服大師的早熟深邃，而那深思熟慮的刻意模仿表演，不可避免地挾帶自戀的成分。而本片還有哪些輕薄粗淺的地方？

大師風華與巨星的誕生

藝術作品本身並不回應疑問，而是引發問句；其本質意義在於矛盾答案之間的無盡張力——李奧納多伯恩斯坦（Leonard Bernstein）

1918年生於美國麻州俄羅斯猶太裔家庭的李奧納多伯恩斯坦，於1935年哈佛大學主修音樂與作曲，第一部現存作品《詩篇148》是為聲樂和鋼琴而作。

1943年11月，居於紐約市，時年25歲的伯恩斯坦，因代班當時患上流感而不克出席的紐約愛樂客座指揮華特Bruno Walter，自此一舉成名，是樂評家Donal Henahan筆下「美國音樂史上最出色、最耀眼的巨星之一」。

生前榮獲2項東尼獎、7項艾美獎、16項葛萊美獎與甘迺迪中心榮譽獎的伯恩斯坦，瀟灑不羈，創作豐盛，其集結室內交響、管弦、芭蕾、歌劇、戲劇、合唱、電影和鋼琴小品等多重流派。

改編自1944年Jerome Robbins《Fancy Free》的創意芭蕾舞劇《小鎮上》、1954年劇情片《海濱》的原創配樂、名聞遐邇的百老匯長青音樂劇《西城故事》，以及1971年，取材自天主教會禮拜儀式，以拉丁文與希伯來語演唱的《彌撒》，皆出自大師之手。

2018年以《一個巨星的誕生》自編自導自演，一戰成名的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），實則自2017年起始，便著手籌備《大師風華：真愛樂章》拍攝版權，研究大師生平，與費城交響樂團暨紐約大都會歌劇院音樂總監的Yannick Nézet-Séguin學習指揮、向《瞞天大佈局》合作的克里斯汀貝爾（Christian Bale）學習方法演技，堅持以大師伯恩斯坦的低頻聲線執導演繹電影。

《大師風華：真愛樂章》序幕，那白髮蒼蒼、沈穩內斂、幾乎隱藏在平台鋼琴後方的喪妻鰥夫，靈活熟稔演奏來自其1983年的歌劇《寂靜之地》，該劇描繪那母親缺席、同性戀兒子的家庭悲嘆，即隱晦布萊德利庫柏繼《一個巨星的誕生》之後，飾演的大師內心深處那永遠的天人交戰，開啟了這部狂熱、狂喜、狂放與狂傲的傳記片之敘事核心。

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Photo Credit: Netflix
《大師風華：真愛樂章》劇照

大師與框架

憑藉非線性的回憶架構，《大師風華：真愛樂章》是一本愛情、親情與職涯的有聲紀錄，是關於才華洋溢、極富魅力的音樂大師，同時卻也是內心不安、不滿的有婦之夫，其複雜人格的相互衝突。

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