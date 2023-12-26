COVID-19本土疫情進入第5波：JN.1估明年1月中後成主流病毒株，Novavax疫苗最快明年1月中開打
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疫情走向，疾管署發言人羅一鈞說，仍推估高峰將落在1月中旬到下旬，每天1.8萬到2萬人染疫；並且因近4週監測變異株JN.1占比自6%上升到9%，預估JN.1可能在明年1月中旬成為主流病毒株，不過其疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。
（中央社）疾管署發言人羅一鈞今（26）日表示，19到25日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確定病例（併發症）新增326例，創4個月以來新高，進入第5波Omicron疫情，並估JN.1在明（2024）年1月中後成為主流病毒株。
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今日在疫報記者會表示，19日到25日COVID-19本土確定病例（併發症）新增326例、為近4個月以來高點，死亡新增37例、創9週以來新高，都處於上升狀況，國內進入第5波Omicron疫情，目前以EG.5變異株為主。
疫情走向，羅一鈞說，仍推估高峰將落在1月中旬到下旬，每天1.8萬到2萬人染疫；並且因近4週監測變異株JN.1占比自6%上升到9%，預估JN.1可能在明年1月中旬成為主流病毒株，不過其疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。
羅一鈞提醒，年末聚餐及跨年活動參與人數多，今年不像前幾年有嚴格防疫措施，但若在人潮聚集、無法保持適當距離且通風不良場所參加活動，建議民眾自主佩戴口罩，尤其是長者、慢性病患、小孩或免疫力較差者。但未恢復口罩令或確診通報等措施，維持僅醫療院所、一般護理之家與老人福利機構等處，強制佩戴口罩。
新增37例死亡中，疾管署防疫醫師劉裕誠說，其中1名為南部50多歲女性，有糖尿病、高血壓、腎臟病等病史，未接種過XBB疫苗。10月中旬診斷罹患COVID-19，曾使用抗病毒藥物。
劉裕誠說，因個案持續發燒、咳嗽有痰症狀，10月下旬再次就醫，就醫後因呼吸衰竭插管入住加護病房，住院期間病情持續進展，變成急性呼吸窘迫症候群，病況惡化併發呼吸性肺炎及菌血症，於12月中旬病逝。
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，COVID-19本土確定病例（併發症）已連續2週上升，且為8月中旬以來新高，新增病例中99%未接種XBB疫苗。另新增37例死亡病例，較前週32例上升，新增死亡個案中97%未接種XBB疫苗。
莫德納XBB疫苗接種踴躍、Novavax最快明年1月中開打
（中央社）COVID-19本土確定病例（併發症）12月19到25日增326例，疾管署發言人羅一鈞今日說，近期莫德納XBB疫苗打氣升，昨（25）日施打近1.3萬劑；Novavax XBB疫苗預估30日到貨，預估最快明年1月中旬就可開始接種。
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今日在疫報記者會表示，19日到25日COVID-19本土確定病例（併發症）新增326例、為近4個月以來高點，死亡增37例、創9週以來新高，都處於上升狀況，國內進入第5波Omicron疫情，目前以EG.5變異株為主。
羅一鈞說，莫德納XBB疫苗前7日（19日到25日）接種量6.86萬人次，比上一期增加34.5%，昨天單日接種更衝上近1.3萬劑，創下2個月來單日新高。
羅一鈞指出，Novavax的XBB疫苗也預估將於12月30日抵台，待食藥署完成書面審查、檢驗封緘，預估最快明年1月中旬就可以開始接種。
疾管署今年擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象為65歲以上長者，即1958年（含）以前出生者，接種多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）和結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）疫苗各1劑，自10月2日起分3階段接種。
昨天第3階段開打，年滿65歲以上曾接種PPV23疫苗滿1年以上者，提供1劑PCV13疫苗，符合資格者約164.3萬人。
羅一鈞表示，昨日已近6.3萬人經完成接種，打氣相當踴躍，不少衛生所都大排長龍，呼籲民眾疫苗庫存相當充裕、不用搶。
羅一鈞指出，研究資料顯示，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力高達75%，可有效降低感染後肺炎、敗血症及死亡機率，且與流感、COVID-19疫苗可以一起接種，呼籲民眾在冬季呼吸道疫情高峰來臨前接種。
至於流感疫苗部分，羅一鈞說，目前剩約32萬劑，公費疫苗使用率達95.1%；目前長者接種率51.5%，盼達到55%，目前已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等9縣市達標。
羅一鈞表示，達標縣市中沒有6都，但因北部寒流效應較明顯，預估北部呼吸道疫情上升會較南部快，因此呼籲北部長者盡快接種流感疫苗。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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