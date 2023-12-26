總統政見發表會第二場：柯文哲首重教育、侯友宜提治安三箭、賴清德承諾新建社宅

第二場總統政見發表會於今（26）日下午2點登場，在第一輪發言階段，3位總統候選人皆提出各自政見與未來願景。

民眾黨總統候選人柯文哲首先拋教育政見，批評民進黨雙語教育政策失敗，甚至讓意識型態介入教育。國民黨總統候選人侯友宜稱民進黨讓台灣變成詐騙之島，因此提出治安三箭，期望解決詐騙、毒品、槍枝與黑道等問題。民進黨總統候選人賴清德著重闡述民進黨執政8年政績，並聚焦在教育與居住議題上。

柯文哲斥民進黨以政治力介入教育

《中央社》報導，柯文哲表示，台灣教育令人擔心，當前台灣教育已經喪失了三大功能，包括無法促進社會流動、無法學以致用、無法接軌國際。教改30年來，只講多元，系統混亂。社經地位高家庭的小孩進台大的比例竟比弱勢學童高出6倍，為什麼台灣的教育不再平權？不再提供弱勢翻身的機會？

柯文哲認為，雙語教育只講願景、但沒有路徑，賴清德副總統2017年擔任行政院長時，喊出「2030年雙語國家政策」，但師資、教材卻沒有規劃，導致基層老師、家長恐慌。

柯文哲指出，民進黨執政讓意識形態大舉介入教育，以「卡管」讓台大2年沒有校長，還搞掉三個教育部長。在國外抄襲論文是要下台的，民進黨卻全黨救一人，還跟台大對打。其他抄襲的一樣升官，若無其事，這是品德教育最爛的示範。

要搶救台灣的教育，柯文哲提出8點以下政見：

解決108課綱困境： 簡化學習歷程、學科考試納考國英數，不再一試定江山。

簡化學習歷程、學科考試納考國英數，不再一試定江山。 改革高等教育： 提升高教支出與教師薪資，讓台灣有更多大學進入世界百大，並協助私校轉型。

提升高教支出與教師薪資，讓台灣有更多大學進入世界百大，並協助私校轉型。 延長義務教育： 向下延伸至5歲幼兒園，向上將高中職納入「準義務教育」，建立12＋1義務教育制度。

向下延伸至5歲幼兒園，向上將高中職納入「準義務教育」，建立12＋1義務教育制度。 多元管道培育雙語師資： 包括教師聯合甄選、公費生培育、現職教師培訓、外籍師資徵選等。此外，免費提供國中小線上與線下雙語教材，彌補偏鄉落差。

包括教師聯合甄選、公費生培育、現職教師培訓、外籍師資徵選等。此外，免費提供國中小線上與線下雙語教材，彌補偏鄉落差。 關注弱勢教育： 成立早期教育委員會，讓0-6歲身心障礙學童接受早療輔導教育，並為身心障礙的學童提供復健師與護理師，讓身心障礙學童獲得完整照顧。

成立早期教育委員會，讓0-6歲身心障礙學童接受早療輔導教育，並為身心障礙的學童提供復健師與護理師，讓身心障礙學童獲得完整照顧。 建立AI智慧校園： 全校配有光纖網路，每班配有獨立WIFI與85吋觸控螢幕，國小3年級以上每人都應配有iPad。

全校配有光纖網路，每班配有獨立WIFI與85吋觸控螢幕，國小3年級以上每人都應配有iPad。 推動營養午餐專法： 確保營養午餐品質和食安，弱勢學童每餐補助提高至75元

確保營養午餐品質和食安，弱勢學童每餐補助提高至75元 積極培養體育人才：成立國家體育發展基金，修訂運動產業發展條例，以提高企業對體育獎勵與補助、捐獻制度。此外，輔導績優運動員的職涯規劃，以加分記點方式輔導至公司機關任職。為了提高台灣國際能見度，會主動爭取2038的亞運，以及未來奧運主辦權。

侯友宜批民進黨花27億打詐變打水漂

《中央社》報導，侯友宜指出，民調顯示有9成以上民眾都曾接過詐騙訊息，在民進黨執政下，台灣可說變成詐騙之島，光看2022年統計，詐騙犯罪所得金額高達新台幣700億，再加上黑數絕對破千億，詐騙案件與逮捕嫌犯都創15年新高，這已經是國安問題。

侯友宜表示，民進黨眼睜睜看詐騙集團一直騙到現在，最痛心的是有民進黨立委竟長期接受imB詐團贊助，賴清德發言人更說這是「小東西」，難道民眾被騙錢到想結束生命叫做小事嗎；如果貪污腐敗也是小東西，人民怎麼放心把國家交給無法壓制詐團的人呢，賴清德實在離人民痛苦太遠。

侯友宜質疑，行政院這2年成立打詐國家隊、打詐辦公室，結果愈打愈多，花了27億元不就都在打水漂。侯友宜指出，台灣治安3個主要問題分別為：詐騙、毒品、槍枝與黑道，因此他提出治安三箭「一打詐、二掃毒掃槍、三除暴」政見。

打詐：

詐騙犯的刑責訂定，就是騙愈多關愈久。若犯罪所得如果超過一定金額，不論是個人還是組織，都加重刑期1/2。此外，提供人頭帳戶者如果再犯，再提高1/2刑責。為了有效打詐，部會間要緊密地配合，兩岸與國際打擊也要強化。

掃毒掃槍：

應仿造美國聯邦緝毒局模式，建立緝毒署，由專責單位查緝毒品，並優先掃蕩校園毒品。其次，與國際刑警合作，切斷國際毒品供應鏈，也要提供警察足夠查驗毒品的儀器。

在掃槍方面，黑槍要鼓勵自首減刑。再來模擬槍採報繳機制，減少非法槍枝流落市面，尤其針對易被改造為火藥式槍械的遊戲槍要烙碼、做好編號，商家在賣的時候都要有標誌。至於非法改造模擬槍，只要持有也要用刑法處罰。

除暴：

有鑒於許多青少年被誘拐、吸收成為詐騙車手或販毒幫手，若吸收年滿18歲青少年，不論是青少年自願或幫派強迫，都要加重其刑。同時也應借鑒日本暴力團對策法，查緝、管理黑幫，絕不放過。

賴清德：塭仔圳5%土地建社宅，侯沒能力讓中央來蓋

《中央社》報導，賴清德表示，他會好好照顧人民，並在總統蔡英文的基礎上，擴大對社會的投資。賴清德目前已提出投資0到22歲的完整計畫，當中包括0到6歲國家一起養2.0、長照3.0，減輕三明治家庭的負擔，而長照3.0會強調公立安養中心的設置，他也會推動設百億學生海外圓夢基金，鼓勵青年開拓視野。

教育平權：

自明年起，高中職全面免學費，年收入不到新台幣70萬元的弱勢家庭，不論就讀公私立，每年每人補助2萬元。而年收入在70萬元至90萬元之間的家庭，不論就讀公私立私立，每人每年補助1萬5000元。

居住正義：

立法院已三讀通過囤房稅2.0，之後將以全國總歸戶、利用房屋稅的差別稅率，遏止惡意的炒房。再加上透過優化青年安家貸款，額度由800萬元到1000萬元，利息補貼由現在的辦法再加1碼，總共0.375%，讓有志於購買房屋的年輕人完成夢想。

在社會住宅方面，賴清德未來會以8年為期規劃，新建的住宅有13萬多戶，包租代管會有17萬戶，總共會有30萬戶。而社會住宅的土地來源，由中央或是地方政府推動區段徵收或市地重劃時，非直轄市可提供3%的土地面積，直轄市可提供5%的土地面積來蓋社會住宅。

賴清德指出，新北市目前正在進行塭仔圳重劃，面積共有400公頃，只要拿5%的土地來蓋社會住宅，就可以再增加1萬多戶的社會住宅，這遠比目前侯友宜僅規劃2100戶來得多。

賴清德強調，如果地方政府或是侯友宜不願意這樣做，或者沒有能力這樣做，可以把土地用原價賣給中央，就由他來興建。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航