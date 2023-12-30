投資寶典《漫步華爾街》四大選股規則，該如何在實戰上運用？
我們想讓你知道的是
你聽說過《漫步華爾街》這本書嗎？它首次出版於1973年，是繼《聰明的投資者》後，又一本非常經典、暢銷的金融投資入門書籍，也被用作某些院校的必讀書目、教學書籍。作者是馬爾基爾，那麼關於他的這些選股規則，對我們的實際應用有什麼幫助呢？
文：我用美股寫週記
伯頓・G.馬爾基爾的經歷和理念
你聽說過《漫步華爾街》這本書嗎？它首次出版於1973年，是繼班傑明・葛拉漢（Benjamin Graham）的《聰明的投資者》後，又一本非常經典、暢銷的金融投資入門書籍，也被用作某些院校的必讀書目、教學書籍。
這本書涵蓋了貨幣市場、基金、股票、債券、黃金、衍生品等投資品類，講到了史上著名的投資泡沫和投機狂潮，還講解了基本面分析、技術面分析方法，提供了較爲全面的投資策略，還有行爲金融、組合構建、生命週期投資等方面的內容和指引。覆蓋面非常廣，而且理論結合實踐，文字深入淺出。
這本書的作者是伯頓・G.馬爾基爾（Burton G. Malkiel），他可不簡單！
伯頓既是一位投資界名人、投資大師，又是一位造詣深厚的學者、美國著名的經濟學教授。他在哈佛大學讀完本科和MBA後，開始了華爾街之旅，去了投行工作。但由於對學術研究的興趣，他後來又獲得了普林斯頓大學的經濟學博士學位，並留在該校任教。
所以不管是在投資界，還是在學術界，都有他非常突出的身影。在投資界，他曾擔任美國金融協會主席，並獲得專業投資組織頒發的終身成就獎，還曾在美國總統經濟顧問委員會和多家公司的董事會任職（包括保德信人壽、先鋒集團）。
在學術界，他於多個大學任職，曾任普林斯頓大學金融研究中心的主席、耶魯大學管理學院的院長，目前是普林斯頓大學的教授。
有著雙面角色、經驗和光環的伯頓，有著怎樣的投資理念呢？
他支持隨機漫步理論（Random Walk），認爲股價的短期波動無法預測，不僅是基本面分析，也沒有任何一種技術層面的策略能一直經受住市場的考驗。
關於怎麼漫步華爾街，他覺得有三種方式。
- 省心省力漫步法
- 親力親爲漫步法
- 使用替身漫步法
第一種方式也就是購買涵蓋範圍廣泛的指數基金，這是他最願意推薦的策略，因爲他不相信個人的主動投資可以戰勝平均指數。
第二種方法是自己挑選股票，雖然他覺得個人無法戰勝市場，但他也理解大家對於戰勝市場的「欲罷不能」和在其中體驗到的趣味，所以針對第二種方法他也分享了成功選股的4個規則（下文將會介紹），來幫助投資者降低風險。
第三種方法則是選擇專業的投資經理爲你投資，這是一種比較折中的方式。
伯頓・G.馬爾基爾的選股規則
前面提到，伯頓針對「親力親爲漫步法」分享了成功選股的4條規則，那具體是哪些呢？
1.盈利增長至少連續5年超過平均水平
這樣的公司不好找，但這類公司不僅在盈利方面快速增長，而且市場願意接受的市盈率也很可能提升。
2.股票價格不超過其堅實基礎價值所能合理解釋的範圍
應該買入市盈率與整個市場的市盈率持平，或高出不多的股票。當然這也並不絕對，如果公司未來的盈利增長遠超平均水平，那市盈率稍高於市場平均也是合理的。
同時還要尋找尚未被市場發現，因而其價格未被推高的有增長前景的股票。也就是說，這裡指的是那些市盈率相對較低，且尚未被公眾發現的成長股。
3.投資者可以在其預期增長故事之上建立空中樓閣的股票
聽起來有點拗口，實際上說的是這個股票的題材、故事是否具有想象力，是否受大眾喜愛。因爲投資者也是感情動物，會受自身各種情緒的驅使，股民的心理因素對股價有著很重要的作用。
4.儘可能少交易
馬爾基爾建議不要頻繁換股，因爲會加重自己的稅收負擔。他贊成「繼續持有賺錢的股票，拋掉賠錢的股票」，尤其是當果斷行動能帶來稅收優惠時，更應該賣出虧損股票。當然，如果已有浮盈的增長型的股票已經定價太高，在投資組合中權重過大，這種情況例外。
總結一下，馬爾基爾的這四個規則涉及公司盈利能力和成長性、市場估值水平、概念題材、交易頻率。
關於交易頻率，其實更像是倉位管理的建議，而不是選股標準，但猜測馬爾基爾可能認爲這關乎買入或賣出什麼股票的選擇，所以也把它列在這裡了。
如果按照前三個規則去選股，選出的可能是那種比較有成長性、價格比較合理、又有想象空間和市場熱度的股票。
這些規則我們如何應用？
那麼馬爾基爾的這些選股規則，對我們的實際應用有什麼幫助呢？我們可以先嚐試量化前兩條規則。
1. 關於盈利增長，我們很難在初步篩選階段，去比較連續5年盈餘成長率的數據，但這裡我們嘗試做一些調整。比如說，我們最起碼可以看看哪些公司是滿足年度淨利潤增長率≥0的。當然，這比他的規則要弱了不少，更嚴格的規則可以在下一步篩選中去應用。
2. 關於市盈率，根據馬爾基爾的規則，沒有具體的數值限制，更多地是和市場橫向比較、和自身的盈利增長去比。
在和市場的比較中，比如說我們可以篩選PE（市盈率）在行業中排名1-100的公司。而在和自身盈利增長的比較中，有一個指標可能可以提供幫助，它就是PEG。PEG=市盈率/年化盈利增長率，關於這個指標，普遍的說法是PEG≤1通常比較好。
上面的具體量化，只是提供一個示範，僅作教學之用，不代表任何投資建議。大家可以根據自己的情況，以自己的標準進行量化。
今天的內容不代表投資建議，但希望對你有啓發。你看完之後是否有什麼想法呢？歡迎留言分享。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：「漫步華爾街」的作者，有什麼成功選股法？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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