評總統候選人「青少年政策」：藍白缺乏性別意識和多元觀點，綠營該思考如何「說到做到」

文：沈佩玲（小民參政歐巴桑聯盟政策組、執行委員）

近日，三大黨候選人派代表赴台少盟，承諾青少年政策「六大主張」，包含提高中央兒少預算比例至10%、推動網路保護入法、建立青少年勞工權益保障環境、推動文化幣常態化、補充專輔人員人力、補足中離生就輔資源等，而三大黨都有給出承諾和提出各自政見。

國民黨「中輟中離」政見缺乏性別意識

國民黨代表馮燕提出要將中輟中離成因，分為「經濟中離」跟「個人偏好中離」，前者給予獎助學金，後者則要媒合就業。然而，國民黨的主張初衷雖好，但涵蓋範圍遠遠不足。許多孩子是因遭受性侵、家暴或校園霸凌，或是非預期懷孕，或是要照顧長輩、家人，同時也有很多同志、跨性別孩子不被家長接受，因此只能中輟中離，甚至必須逃家。

在小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）的青年政見裡，就有希望修正《高級中等教育法》42條和《大學法》26條，除了現行的身心障礙、懷孕、分娩和照顧三歲以下的子女外，讓身心症、霸凌、性侵、家暴和照顧長輩的學生也能延長修業年限。並且由政府積極協助升復學，特別是媒合實驗教育和提供資訊，讓學生能以更多元彈性的方式完成學業，並探索其未來生涯發展所需。

另外，面對青少年非預期懷孕，小歐盟主張推動「產後照護公共化」，而非單純發放坐月子津貼，結合中西醫、護理、社福、心理和教育等部門。還要不再以「解決少子女化」為唯一目標，更是要照顧到懷孕、生產者的身心健康，資格認定涵蓋到懷孕一定週數以上，人工或自然流產者和出養者，其中不少正是年輕族群。

同時，小歐盟主張，產後照護公共服務對未成年、新住民、原住民族、多元性別等脆弱群體生產者，更是要能提供充足資訊和資源整合。

民眾黨身心健康政見，缺乏多元觀點

民眾黨代表周榆修提出的心理健康政見主張「課業、升學壓力為兒少主要心理壓力來源」要為兒少課業減壓。然而，固然為兒少課業減壓很重要，但課業壓力不是許多兒少唯一的壓力，也不是唯一的校園或家庭議題，還有像校園霸凌、性侵、家暴、父母衝突、文化融合、多元性別不被接受、家人身心狀況、親密關係議題、容貌焦慮和身體意象、非預期懷孕、身心障礙議題……等等。

小歐盟主張，針對衛福部今年開始試辦的「年輕族群心理健康支持方案」，也就是15-30歲一年能免費諮商三次，不只需要擴大辦理、下修年齡、增加次數，還必須針對個案的需求類別，追蹤身心健康議題成因，建立保護個案隱私、具政策參考價值的資料庫。並進一步回饋和要求相對應部門提出改善方案，才能真正從根本面對兒少身心健康議題。

另外，面對兒少物質成癮問題（如菸、酒、毒），小歐盟主張改革校園內的菸／毒害防制教育，不再是用恐嚇的方式，更不是去浪費預算辦成效不彰的海報影片比賽，而是要以去污名、創傷知情（如性侵家暴）、減害模式為基礎，進行物質成癮復原相關的宣導和教育，鼓勵兒少求助。

同時，更要正視物質成癮兒少的困境和需求，追蹤其成因和影響，建立校園和社區內物質成癮復原的諮詢、輔導和轉介服務。

小歐盟對三大黨青少年政見評述

國民黨總統陣營喊出「人民有侯康」的口號，但看起來是種對青少年「我會照顧你」的恩賜態度，沒有把青少年視為完整的權利主體，國民黨對青少年實際的處境、困境了解顯然並不足夠，需要採納更多民間意見。

而民眾黨喊的是理性科學務實，我們肯定他們能看見了課業及升學的無形期待對青年形成了難以掙脫的壓力，但課業和升學主義的形成，需要父母意識到孩子是獨立的個體，雖透過父母而生，卻不是為父母而生。小歐盟認為，真正的科學會願意繼續拆解削弱升學主義的文化，從落實兒童人權做起。

至於民進黨政見方向大致與台少盟相同，也是三組總統候選人陣營之中，相對願意正視兒少需求者，唯民進黨過去八年執政經驗中，兒少權益分拆在各個部會中推動，未見有院級的辦公室整合優化兒少所需的軟硬體建設。小歐盟主張，應由類似人權處的層級統合了解兒少所需及困境，完整規劃所需預算及組織架構，讓願景說得到、也做得到。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬