【影評】《餓之必要》：「斷食」與「暴食」或許只是左右兩手、就足以鞏固自我的距離
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《餓之必要》是一部有趣的電影，鮮明的色調和配樂節奏融合童話與詭譎的風格，精準嘲諷了環保與教育徒具形式、忽視人性與現實的進步價值；陷入集體執迷的過程乍看之下極其荒謬，對照現實卻又真得不可思議。
文：海藍
在一所菁英寄宿學校，來了一位教授營養學的諾瓦克老師（蜜雅娃絲柯思卡 飾），教導不到十位學生如何進行「意識飲食」，並承諾會滿足他們想要實踐環保、保持體態、意志控制、自我覺察、均衡營養及提高分數的要求。然而隨著飲食份量逐漸減少，狀況也逐漸失控……
諾瓦克老師教的意識飲食，是專注於所吃的食物，確認身體所需的份量，進而藉由減少食量對抗消費主義，達成環保減碳的目的；長時間的斷食，能利用身體「自噬」作用幫助細胞內部自我修復與清理；在精神上則能強化自我克制、發揮潛能，都是流行、正向，且個人即可實踐的理論（斷食需諮詢營養師），對懷有理想、卻對未來不安的菁英學生來說深具吸引力。
尤其諾瓦克老師年輕美麗，充滿自信，不吝在讚美裡塑造獨有的價值感，並時時關心「進」度。那些獲得稱許的學生，在老師無處不在的「關」懷，與同儕競爭、不願落後與排拒的壓力下，將這些進步、讚美化為塑造自我的價值。
意志力強、掌握人生、成功、優秀、進步、獨特、理想，這些標籤連成人都難以抗拒，正值塑造自我的青春期學生又如何能抵擋？
只有「自主選擇」才能證明自由與獨立，若與自小教育的觀念、圍繞身邊的關心相違，又沒有人傾聽、理解、引導，就會輕易成為亟欲推開的幼稚、傳統、保守、盲從。
尤其學生各有煩惱，艾爾莎是家裡、也是學校的小公主，為了維持美貌與身材，因爸爸「關心」而多吃的食物就得去廁所「處理」；身為跳床選手的拉格娜必須進行飲食控制，父母的建議對她來說如同束縛，為了不被好友艾爾莎看輕，她極力忍飢耐餓；出身單親家庭的班有個愛做菜給他吃的媽媽，為了得到獎學金減輕負擔，他一開始對意識飲食相當抗拒，但在老師的關愛與心儀同學的鼓勵下，想要得到歸屬感的渴望促使他選擇加入；佛萊德有糖尿病，父母醉心事業與弟弟待在迦納，獨留他住在寄宿學校以便養病和就學，他必須維持舞者的體態與靈活，同時持續穩定病情與成績。
諾瓦克老師的鼓勵與陪伴，以及初始減食對身心帶來的益處，讓他們更加積極。電影的配樂與儀式加厚了信念的圍牆，處在同溫層裡獲得歸屬與尊榮，銷融了異議、疑心，直至必須排斥原本認同的價值，才能全心擁抱選擇的信念——從減食、斷食到絕食，當行動愈趨極端引來校長的關注，他們表演了切割和進食，然後把沒有入口的食物連同惜食與環保的價值一起倒進垃圾桶裡。
他們互相訴說絕食如何使身體輕盈、頭腦清明，直到艾爾莎每食皆必催吐，拉格娜不再能跳床，佛萊德也無法跳舞，甚至因自認毋須注射胰島素，險些喪命。
諾瓦克應是第一次當寄宿中學的老師，過去雖然小有名氣也有推出飲食產品，但顯然是孤身一人，便把所有的時間用在學生身上；佛萊德因為家人遠隔，對老師產生依戀，兩人私下去看歌劇被佛萊德的舞蹈教練發現，成為家長不安要求離職的理由。
到了這裡，儘管學生的身體已經出了問題，但絕食產生的價值感已經根植意識，過去把教育責任全數交給寄宿學校的家長沒有能力深入理解孩子的內心，只能維持命令或寵溺的教養方式，換來他們的輕視；將諾瓦克老師解聘的決定激起他們的反抗之心，也更激烈絕食。
拉格娜偷吃食物被佛萊德發現，罪惡感使她無暇重視飢餓的需求，只能愈陷愈深；艾爾莎更在嘔吐之後，把嘔吐物吃下去，宣稱只要有意志力，什麼事都能做到——為了鞏固信念，他們背棄了過去的價值觀、撫育成長的家庭，和理應最重要的身體，以「忠於自我」。
這樣的抵抗，反而證明了他們被世界隔絕於外，此刻承認錯誤，等於否決過去的判斷與決定。諾瓦克老師也無法抗拒被學生認同與崇拜的價值感與信念，故而再次聚會，她稱許了他們的選擇，宣稱他們都是歸零俱樂部的成員。
聖誕夜，他們各自回家吃了大餐，然後留書離家（艾爾莎還留下她吃巧克力蛋糕的嘔吐物），和老師一起去了他們嚮往的荒野。電影的最末，因為和家人去瑞士滑雪而被留下來的海倫，與所有失去孩子的家長聚會，海倫說，如果你們能跟他們一樣絕食，或許就能了解他們了——只要你們信念夠堅定。
最後海倫直視鏡頭的畫面一度固定，在播放片尾名單時又開始互動回歸日常，令我忍不住揣想，「自我」是固定的嗎？顯然自我是和時間、環境一起流動的，我們是什麼樣的人，腦部不同區域甚至會有互相矛盾的資訊，所以才需要信念。
我認為諾瓦克老師原無推廣邪教之念，而且自認出於善意，但她在強化信念的過程越了界，用積極指導排解自身信仰的不安，再將學生的成果鞏固信仰，所以她不時加強他們的認同，進而將引導化為操控——電影裡除了茶不曾進食的她，貪婪吞食學生的信賴、認同與依戀，進而產生類似共生的關係。
尤其這所學校的家長把教育的職責都交給了老師，無法陪伴孩子；現今教育強調的「潛能」、「天賦」，也讓「努力」與「認同」幾無邊際，成就感與成功卻畢竟有限；加上這些孩子年紀尚輕，閱歷與經驗限制判斷的能力，卻有嘗試的勇氣，更容易陷入偏執——那是一個無法填滿，只能不斷墜落的黑洞。
諾瓦克老師與這些學生的努力，正證實了信念的主觀，以及相應的脆弱，所以才需要儀式、價值，和足夠的歸屬感反覆實踐與證明。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。