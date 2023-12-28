教材未列共同選文、學校授課時間有限，我仍會教學生顧炎武〈廉恥〉但無關乎廉恥
我們想讓你知道的是
顧炎武〈廉恥〉於四年前實施108課綱時已未列共同選文，許多耳熟能詳的文章也不在十五篇選文之中，僅列為補充教材，由授課教師自行補充。但我仍選擇在有限授課時間內補充十五篇非共同選文，也教授顧炎武〈廉恥〉，為的是他對學問的熱情、一種生命的態度。
文：夏青青說文解字
「班級經營的技巧要去哪裡找答案？要如何表達我對學生的關愛？老師您可以開書單給我嗎？」
「別在書裡找答案。如果妳仍擁有熱情，直接上台，學生會給你答案。」這是指導老師給我的回覆，我永遠記得。
課堂最後五分鐘，依照慣例提醒作業及進度。
「明天要上補充教材——顧炎武〈廉恥〉，有五個問題要預習，一、四維是什麼？舉實例。二、平提側注寫作法是什麼？三、你怎麼寫讀書札記？四、「士大夫無恥，是謂國恥」對民主社會而言，意義是什麼？五、找出顧炎武對於讀書的熱情佐證。請助教登錄思考問題到雲端日誌，明天帶補充教材。」
我不稱學生幫手為「小老師」，稱為「助教」，學生很喜歡這樣的名稱，每到學期初班級安排各科助教時，大家都想競選，也許「助教」聽起來像老師的分身，能發佈訊息，躍升為領導者的地位，可見由「小老師」到「助教」使用語言文字不同，感受也不一樣。
顧炎武〈廉恥〉於四年前實施108課綱時已未列共同選文，許多耳熟能詳的文章如〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉、〈勸學〉、〈典論論文〉、〈始得西山宴遊記〉、〈台灣通史序〉等等諸多名篇也不在十五篇選文之中，僅列為補充教材，由授課教師自行補充。
但我仍選擇在有限授課時間內補充十五篇非共同選文，也教授顧炎武〈廉恥〉，不是因為講解〈廉恥〉後能讓學生知書達理，而是顧炎武對於讀書的熱情與漢學地位值得推薦。
〈廉恥〉是讀書筆記名篇，也是評論時政士大夫之風的代表作品，但他對於學術的研究精神更令人感動。顧炎武於〈金石文字記序〉中描述自己寫讀書札記的經過：「比二十年間，周遊天下，所至名山、巨鎮、祠廟、伽藍之跡，無不尋求，登危峰，探窈壑，捫落石，履荒榛，伐頹垣，畚朽壤，其可讀者，必手自鈔錄，得一文為前人所未見者，輒喜而不寐。」
讀書精神達到了只要有心得，常高興到夜裡睡不著的境界，其中年到老年時期的著作，多完成於奔波的旅途之中，考察山川形勢，也聯絡有志之士。
他經常用兩匹騾子交替著騎，兩匹馬運送書籍，一邊騎騾前行，一邊背誦經史子集的注疏，如果遇到與記錄不符之處，就諮詢當地耆老，考證補充，解除疑惑，不是像我們安穩地坐在書齋裡完成方格子的寫作。
顧炎武以考據訓詁方法研究古籍，講求經世致用，務實求真，是清代樸學導師，主張「文須有益於天下」，反對空談。他說：「文之不可絕於天地間者，日明道也，紀政事也，察民隱也，樂道人之善也。若此者，有益於天下，有益於將來，多一篇，多一篇之益矣。」
對於詩學的看法認為詩之本「言志」，由此觀民風，也認同白居易「文章合為時而著，歌詩合為事而作」的觀點，詩歌應具社會教化意義，反映現實。高中文言選文中沒有介紹他，的確可惜。
在顧炎武的字裡行間，我可以感受他對學問的熾熱情感，一種生命態度。
我們因為喜愛的人事物，心裡產生驅動力，那是熱情所在，喜愛的人事物不同，看到的是不同世界。顧炎武具有讀書人的責任感，「天下興亡，匹夫有責」，以自己的考察行動寫下有關國計民生的資料——《天下郡國利病書》，他始終相信自己有能力改變現狀，對於學問的專精，累積三十餘年時間，寫成讀書札記—《日知錄》，所追求的是不斷進步以及文人的風骨。
熱情，是我介紹顧炎武〈廉恥〉的主軸，無關乎「廉恥」。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：我教〈廉恥〉無關乎廉恥
延伸閱讀
- 其實就是你認為的「古文」害了「古文」
- 我考學測文言文幾乎全錯，卻在高二時愛上了讀古文
- 學文言文會破壞台灣認同嗎？反對古文教育，反而可能傷害到台語的推廣
- 「年輕人不應把青春浪費在古文上」？我們來看看英國中學教育和考試有多少「古文」
- 從「土豆」到「巡飛彈」：中共用語的蓄意入侵，不能以「語言文化自然流變」一概而論
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。