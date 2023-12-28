教材未列共同選文、學校授課時間有限，我仍會教學生顧炎武〈廉恥〉但無關乎廉恥

文：夏青青說文解字

「班級經營的技巧要去哪裡找答案？要如何表達我對學生的關愛？老師您可以開書單給我嗎？」

「別在書裡找答案。如果妳仍擁有熱情，直接上台，學生會給你答案。」這是指導老師給我的回覆，我永遠記得。

課堂最後五分鐘，依照慣例提醒作業及進度。

「明天要上補充教材——顧炎武〈廉恥〉，有五個問題要預習，一、四維是什麼？舉實例。二、平提側注寫作法是什麼？三、你怎麼寫讀書札記？四、「士大夫無恥，是謂國恥」對民主社會而言，意義是什麼？五、找出顧炎武對於讀書的熱情佐證。請助教登錄思考問題到雲端日誌，明天帶補充教材。」

我不稱學生幫手為「小老師」，稱為「助教」，學生很喜歡這樣的名稱，每到學期初班級安排各科助教時，大家都想競選，也許「助教」聽起來像老師的分身，能發佈訊息，躍升為領導者的地位，可見由「小老師」到「助教」使用語言文字不同，感受也不一樣。

顧炎武〈廉恥〉於四年前實施108課綱時已未列共同選文，許多耳熟能詳的文章如〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉、〈勸學〉、〈典論論文〉、〈始得西山宴遊記〉、〈台灣通史序〉等等諸多名篇也不在十五篇選文之中，僅列為補充教材，由授課教師自行補充。

但我仍選擇在有限授課時間內補充十五篇非共同選文，也教授顧炎武〈廉恥〉，不是因為講解〈廉恥〉後能讓學生知書達理，而是顧炎武對於讀書的熱情與漢學地位值得推薦。

〈廉恥〉是讀書筆記名篇，也是評論時政士大夫之風的代表作品，但他對於學術的研究精神更令人感動。顧炎武於〈金石文字記序〉中描述自己寫讀書札記的經過：「比二十年間，周遊天下，所至名山、巨鎮、祠廟、伽藍之跡，無不尋求，登危峰，探窈壑，捫落石，履荒榛，伐頹垣，畚朽壤，其可讀者，必手自鈔錄，得一文為前人所未見者，輒喜而不寐。」

讀書精神達到了只要有心得，常高興到夜裡睡不著的境界，其中年到老年時期的著作，多完成於奔波的旅途之中，考察山川形勢，也聯絡有志之士。

他經常用兩匹騾子交替著騎，兩匹馬運送書籍，一邊騎騾前行，一邊背誦經史子集的注疏，如果遇到與記錄不符之處，就諮詢當地耆老，考證補充，解除疑惑，不是像我們安穩地坐在書齋裡完成方格子的寫作。

顧炎武以考據訓詁方法研究古籍，講求經世致用，務實求真，是清代樸學導師，主張「文須有益於天下」，反對空談。他說：「文之不可絕於天地間者，日明道也，紀政事也，察民隱也，樂道人之善也。若此者，有益於天下，有益於將來，多一篇，多一篇之益矣。」

對於詩學的看法認為詩之本「言志」，由此觀民風，也認同白居易「文章合為時而著，歌詩合為事而作」的觀點，詩歌應具社會教化意義，反映現實。高中文言選文中沒有介紹他，的確可惜。

在顧炎武的字裡行間，我可以感受他對學問的熾熱情感，一種生命態度。

我們因為喜愛的人事物，心裡產生驅動力，那是熱情所在，喜愛的人事物不同，看到的是不同世界。顧炎武具有讀書人的責任感，「天下興亡，匹夫有責」，以自己的考察行動寫下有關國計民生的資料——《天下郡國利病書》，他始終相信自己有能力改變現狀，對於學問的專精，累積三十餘年時間，寫成讀書札記—《日知錄》，所追求的是不斷進步以及文人的風骨。

熱情，是我介紹顧炎武〈廉恥〉的主軸，無關乎「廉恥」。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：我教〈廉恥〉無關乎廉恥

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九