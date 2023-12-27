信者恆信的賴清德老家爭議：說工寮必是違建太武斷，但民進黨第一時間為何要說謊？
我們想讓你知道的是
總統候選人賴清德的老家爭議，讓台灣有如變成兩個平行世界，但讓我們先放下色彩，應能了解賴清德老家不是一般違建，也不是一般工寮。但回顧民進黨事件爆發後的回應，為什麼要把「全新建物」說成翻修？為什麼要謊稱都有繳稅？
文：張子龍（日知文教協會秘書長）
從9月初一直吵到現在，賴清德老家爭議，儼然又是一件「信者恆信」的政治公案：一邊是證據確鑿的違建還想硬拗，一邊是冷血追殺時代悲歌下的礦區工寮，簡直毫無人性。兩邊看法是如此迥異，態度卻又是如此堅定，就好像活在兩個平行的世界。
——但我們都知道，這不可能，因為我們明明就都活在同一塊土地，都活在中華民國台灣啊。
那麼到底為什麼會這樣呢？因為信仰某些顏色的人，就是這麼不知羞恥？毫無人性？還是因為選舉攻防的考量，我們不得不選擇非黑即白的論述：要不是徹頭徹尾的違建，要不是沒有絲毫爭議的工寮困境，不然我們擔心「民眾可能聽不懂」呢？
真的嗎？我們就來看看，是不是真的這麼難懂吧！
我們分三個部分討論：一，賴清德老家不是一般違建；二，但是賴清德老家也不是一般工寮；三，礦寮困境不該被政治攻防所拖累。
賴清德老家不是一般違建
首先，賴清德老家不是一般違建。
這可以從兩點來看，第一是在9月7日和9月16日，賴清德本人以及賴清德競辦發言人郭雅慧的說法：
其實我們家是工寮啦，礦工的工寮，是在北部區域計劃開始進行建築管制，民國70年以前就存在了，因為那個老房子是我出生長大的地方，也在民國60年左右，就拿到門牌號了。
......至於新北市政府曾經在100年，進行核發合法房子要點，是在10月份發布的，那我們家那個老房子，其實年久失修會漏，所以我們在民國92年到93年之間，我媽媽和我們兄弟就把他修建，所以基本上應該也沒有違反新北市政府的相關規定。
第二是11月9日，民進黨立委莊瑞雄，在立法院質詢內政部時，國土管理署署長吳欣修的答覆。
就事實認定來講，他早在區域計劃實施之前，他就已經有居住事實。所以這些來講，他的狀況就是說，有合理居住事實，但是因為礦業用地的限制，導致於礦區被政府強制關閉以後，他連主動來取得合法住宅身分的資格都沒有，那這個就是經濟部所提供給我們的資料，加上新北市政府也來跟我們函詢，我們才發現中間存在這個全國性的議題。
總的來說，是三個層次：
一，在「區域計劃」實施前就存在，不是違建。
二，在「核發合法房屋要點」前翻修，不是違建。
三，因為「政府強制關閉礦區」才導致無法合法。
賴清德老家也不是一般工寮
但是，賴清德老家也不是一般工寮。
說得最清楚的，是《上報》9月7日的報導：有知情人士向《上報》指控，怒轟賴及民進黨用一堆謊言遮掩，並提出「五大問」要求清楚釋疑。
第一問，在9月7日和9月16日，賴清德本人和競辦回應之前，民進黨就在官網「闢謠專區」主張所有質疑都是謠言：「網傳賴主席老家為違建，此為錯誤訊息，請勿分享散播。」
但事實上，此「謠言」最早來自批踢踢八卦板，對比網友引用資料，很明顯可以看出，網友質疑的從來就是「真正的」賴清德老家，而非親戚家。
那麼姑且不論，在9月7日和9月16日，賴清德本人和競辦的回應是否有理，為什麼9月5日要先說謊？
第二問，儘管「知情人士」也同意，賴老家在「區域計劃」實施前就存在（也就是前述回應第一層）但問題是，在後來「大幅增建改建為二層樓時，有申請建築執照嗎？」
更進一步，在12月7日，在民眾黨不分區記者會上，黃國昌出示空拍圖指出，賴老家甚至不是「大幅增建改建」而是「2003年新建的全新貳樓建物」。
此外，黃國昌也提到「知情人士」的第四問和第五問：不管是違建還新建，賴清德老家都既沒有繳房屋稅，也沒有在任立委時進行公職人員財產申報。
同樣，姑且不論國土署署長吳欣修的說法是否有理，為什麼要再次說謊，把「全新建物」說成翻修？為什麼明明就沒有繳稅，還要謊稱都有繳稅？
礦寮困境不該被政治攻防所拖累
最後，我們回到礦寮困境。
從上述兩點討論，我們可以知道，礦寮問題確是歷史共業，有居住事實的人們在政府強制關閉礦區之後，因為法令不齊備，而無法申請合法房屋身分。
這是通案上，需要解決的問題，無關賴老家個案。但問題是我們政府，卻連這件事情都在踢皮球：因為假使這是中央政府的責任，那麼賴清德曾任立委、行政院長、副總統，為什麼都沒有處理呢？
根據媒體報導，國土署指責新北市政府函詢內政部後再無作為，新北市地政局則反擊，國土署搞不清楚現行法歸又不修法，才是行政怠惰，就連無關賴老家的礦寮，也被政治考量所拖累。
賴清德老家如果是「翻修」，那麼當然可以直接比照其他礦寮，進行通案合法處理；即便是「新建」，也依舊可以討論，這是否仍屬於「政府未即時協助地目變更」的歷史共業之範圍。
換句話說，藍白說賴老家必是違建，畢竟太武斷，但反過來說賴清德也應該承認，在「該屋確實是他所有、並非翻修而是新建、從未繳過房屋稅」這三件事情上，他和民進黨都說謊了，而綠的要說賴老家是一般工寮，也是睜眼說瞎話。
回到最開始的問題：賴清德老家，到底是徹頭徹尾的違建，還是沒有絲毫爭議的工寮困境呢？在選舉攻防考量之外，民眾真的沒可能搞懂嗎？
延伸閱讀
- 賴清德老家違建爭議，新北地政局：民國92年後新建建物，賴競總：老家民國47年已存在
- 新北市府公布空照圖：賴清德萬里老家2003年後新建，屬既存違建；賴競總公開戶口名簿：整修非新建，新北市錯誤空照圖污衊
- 賴清德老家違建引憂慮，地方盼礦區工寮合法化，國土署：廢礦區居住權非傳統違建，正擬定處理原則
- 先不談賴清德的工寮，你知道太平山莊2025年將被強制定義為「違法住宿」嗎？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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