習近平警覺到連「洋節」都要禁，但中國的言論管制已經開始出現失效跡象

文：于是（世新大學學生）

2023年平安夜，中國各地教堂戒備森嚴，輕則交通管制，重則警察把守，不許未成年進教堂，不許喊口號，隨處有便衣在教堂内部觀察情況，全中國各地高校通知禁止在平安夜和聖誕節參加聚集活動，官方與媒體將平安夜與長津湖戰勝日製造對立，號召民衆銘記歷史、勿忘先烈、中國人不過洋節，宗教節慶似乎不再是宗教議題，而是政治挂帥之下的政治議題。

一個區區聖誕節，中共政權如臨大敵、加强防範，到底是在懼怕什麽？

改革開放打開國門之後，中國與國際交流增加，年輕人崇尚西方生活方式，中國人常用「洋氣」來形容一個人時髦與進步。除了基督教徒之外，更多的人只把聖誕節當作一個源自於西方的節日。

時至今日，聖誕已經成爲青年男女約會、與朋友們聚會歡樂的日子，而國際對華形勢的變化，則不斷地衝擊中國容納吸收外來文化的包容力。國際形勢波譎雲詭的今天，習政權多次强調中華民族文化自信，但官方帶頭號召群衆不過「洋節」的行為，除了對外國文化滲透的警惕緊繃，更多的是對自身政權穩定性的不安全感。

習政權最大的特點是獨裁專制，自然也不喜歡節外生枝。在中共社會控制走向極端化的當下，每個人的隱私空間和自由空間都被壓縮，擠壓群衆群聚的機會而避免生事，顯然，在白紙運動、李克強逝世、上海萬聖節等一系列動作之後，中共對國家安全的警惕已經達到了草木皆兵的程度，二十大後出現的這幾起事件，鮮明體現了極權政體的風險無時不在。

Photo Credit: GettyImages 2023年的萬聖節，許多上海民眾以諷刺時政的主題作為扮裝風格

習近平也警覺到了這點，所以才多次在全黨強調，黨員幹部要居安思危，防範隨時可能出現的灰犀牛和黑天鵝事件。可儘管習有這種警覺，極權政治的歷史一再表明，獨裁者的大權獨攬並不能為他帶來政治穩定，相反會加劇社會特別是高層政治的不穩。

於是，中共一方面針對虛擬世界加以打擊，一方面對於實體世界「關起門來打狗」，其中的邏輯是相同的，就是「黨國要撲滅異議於星火萌芽之際」，所以儘管這些帶有西方世界色彩的節慶活動並沒有發展到威脅政權的程度，但從當權者的角度來説，這些或許都是一種潛在的危險，必須要提前維穩，防止民衆聚集的力量與諷刺的黑色幽默迸發出大型政治抗爭的可能。

經濟崩盤的大潮來臨，社會問題也會越加明顯，儘管中共對群衆的控制愈發嚴苛，但中國的言論管制已經開始出現失效的跡象，比改朝換代更重要的是中國公民意識的覺醒。等待中國人民的是另一個朝鮮，還是新生的自由，我們且走且看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航