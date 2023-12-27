習近平警覺到連「洋節」都要禁，但中國的言論管制已經開始出現失效跡象
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習政權多次强調中華民族文化自信，但官方帶頭號召群衆不過「洋節」的行為，除了對外國文化滲透的警惕緊繃，更多的是對自身政權穩定性的不安全感——在白紙運動、李克強逝世、上海萬聖節等一系列動作之後，中共對國家安全的警惕已經達到了草木皆兵的程度。
文：于是（世新大學學生）
2023年平安夜，中國各地教堂戒備森嚴，輕則交通管制，重則警察把守，不許未成年進教堂，不許喊口號，隨處有便衣在教堂内部觀察情況，全中國各地高校通知禁止在平安夜和聖誕節參加聚集活動，官方與媒體將平安夜與長津湖戰勝日製造對立，號召民衆銘記歷史、勿忘先烈、中國人不過洋節，宗教節慶似乎不再是宗教議題，而是政治挂帥之下的政治議題。
一個區區聖誕節，中共政權如臨大敵、加强防範，到底是在懼怕什麽？
改革開放打開國門之後，中國與國際交流增加，年輕人崇尚西方生活方式，中國人常用「洋氣」來形容一個人時髦與進步。除了基督教徒之外，更多的人只把聖誕節當作一個源自於西方的節日。
時至今日，聖誕已經成爲青年男女約會、與朋友們聚會歡樂的日子，而國際對華形勢的變化，則不斷地衝擊中國容納吸收外來文化的包容力。國際形勢波譎雲詭的今天，習政權多次强調中華民族文化自信，但官方帶頭號召群衆不過「洋節」的行為，除了對外國文化滲透的警惕緊繃，更多的是對自身政權穩定性的不安全感。
習政權最大的特點是獨裁專制，自然也不喜歡節外生枝。在中共社會控制走向極端化的當下，每個人的隱私空間和自由空間都被壓縮，擠壓群衆群聚的機會而避免生事，顯然，在白紙運動、李克強逝世、上海萬聖節等一系列動作之後，中共對國家安全的警惕已經達到了草木皆兵的程度，二十大後出現的這幾起事件，鮮明體現了極權政體的風險無時不在。
習近平也警覺到了這點，所以才多次在全黨強調，黨員幹部要居安思危，防範隨時可能出現的灰犀牛和黑天鵝事件。可儘管習有這種警覺，極權政治的歷史一再表明，獨裁者的大權獨攬並不能為他帶來政治穩定，相反會加劇社會特別是高層政治的不穩。
於是，中共一方面針對虛擬世界加以打擊，一方面對於實體世界「關起門來打狗」，其中的邏輯是相同的，就是「黨國要撲滅異議於星火萌芽之際」，所以儘管這些帶有西方世界色彩的節慶活動並沒有發展到威脅政權的程度，但從當權者的角度來説，這些或許都是一種潛在的危險，必須要提前維穩，防止民衆聚集的力量與諷刺的黑色幽默迸發出大型政治抗爭的可能。
經濟崩盤的大潮來臨，社會問題也會越加明顯，儘管中共對群衆的控制愈發嚴苛，但中國的言論管制已經開始出現失效的跡象，比改朝換代更重要的是中國公民意識的覺醒。等待中國人民的是另一個朝鮮，還是新生的自由，我們且走且看。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn