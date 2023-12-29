泰國電影《初戀你我他》：懵懂年紀的千禧年，初嚐愛情滋味的雙胞胎姐妹

坦白說，看完電影之後覺得片名原名相對有趣，《เธอกับฉันกับฉัน》直譯為「你和我和我」，一對相像、相依的雙胞胎，外表僅一痣之差，即使撲粉畫點可以亂真頂替，但經擦拭或遇水，相異的彼此就清晰可辨。至於「初戀」，雖非主軸，卻也是故事堆疊張力的過程，和「青春期」要經歷的複雜心情，都成為角色成長的多種催化劑之一。

圖片提供：希望影視行銷

由泰國「GDH」電影公司出品，《鬼影》、《鬼亂5》、《薩滿》等多部賣座電影導演班莊．比辛達拿剛 （Banjong Pisanthanakun）監製，2023年初在泰國上映的電影《初戀你我他 เธอกับฉันกับฉัน》是雙胞胎導演宛薇．洪維瓦塔娜（Wanweaw Hongvivatana）、薇婉．洪維瓦塔娜（Weawwan Hongvivatana）編導的第一部劇情長片，同樣是講述雙胞胎的故事，但和班莊．比辛達拿剛在2007年作品《連體陰 Alone》的鬼魅驚悚全然不同。

兩位導演曾在一次泰媒採訪中表示，在構想第一部電影劇情長片時，就想拍雙胞胎的故事，有別於過去看過其他以雙胞胎為主角的奇幻或驚悚內容，他們更想述說雙胞胎的真實生活。於是，取材自兩人部分實際經驗，像是小時候在東北外婆家的記憶，成了電影裡的排屋商家場景；同樣處於倆人懵懂年紀的千禧年，一個新舊交界、連部分大人都對未來困惑的年代，呼應了電影主人翁處於青少年時期，對於自我認同等種種身心焦慮。

圖片提供：希望影視行銷

《初戀你我他》故事講述一對原本形影不離、無話不說的雙胞胎少女，優（You）和蜜（Me），在面對即將爆發的家庭問題、從曼谷移居到東北外婆家、情竇初開加上青少年的生理與心理蛻變，兩人對彼此的依附即將成為羈絆嗎？而當相處摩擦可能不再只是誰先吹生日蠟燭、誰分到的那一半肉包帶著蛋黃等透過笑鬧就可以擺平的日常時，還能否毫無保留的相待如昔？

這部電影沒有突兀的插科打諢，也沒有激烈拉扯尖叫，整體氣氛令人回想起《季節變幻》（Season’s Change）、《親愛的伽利略》（หนีตามกาลิเลโอ）、《愛我一下夏》（ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น）等，那些「GDH」在「GTH」時期擅長的清新青春風格又帶點成長酸澀的作品。

一人分飾兩角的泰蒂婭．吉拉龐恩斯普（Thitiya Jirapornsilp）首次在大螢幕中挑大樑，表現自然也把角色個性差異處理的細膩。導演們原先也是想找雙胞胎演員出演，可惜經過多次試鏡未果，最終是透過友人轉介，試鏡後發現了更合適擔綱主角的泰蒂婭。

雖然她曾表示在前期工作坊中的表演訓練很困難、拍攝過程當中在進出兩個角色時也曾出現困惑的時候，但最終表現不負導演的青睞，以及全體工作人員，尤其是特效和剪輯組，雙倍的工作量。印象最深刻的是其中一場主角不經意聽到父母通話過程的表情變化，表現的不慍不火，恰到好處地令觀者心頭一酸。

圖片提供：希望影視行銷

由於時空背景設定的很清楚，所有場景、服裝、色調，甚至「Nokia 3310」的出現，都能輕易將觀眾帶回那段時光。即便台灣觀眾不熟悉該年代泰國流行的娛樂雜誌風格、歌曲（對應劇情的主題曲，就選用了當年紅極一時的雙人團體「TK」* 的《You&Me กันละกัน》），但出現在故事第一段， 1999年橫掃將近15億泰銖票房的電影《幽魂娜娜》（นางนาก），台灣觀眾應該不陌生。

繼2023高雄電影節選映之後，《初戀你我他》將於2023年12月29日在台灣各大電影院上映，歲末年終需要一點溫暖的力量嗎？推薦大家走進戲院和主角一起倒數迎接新年。

圖片提供：希望影視行銷

*註：TK，全名Triumphs Kingdom，雙人女子團體，屬於Dojo City唱片公司。1999年出道時在裝扮上以敢於表現自我的風格，受到許多青少年歌迷喜愛。

本文獲作者授權刊登，原文請見：我們，是我們還是兩個人 ─ 電影《初戀你我他》

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒