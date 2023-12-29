泰國電影《初戀你我他》：懵懂年紀的千禧年，初嚐愛情滋味的雙胞胎姐妹
我們想讓你知道的是
《初戀你我他》故事講述一對原本形影不離、無話不說的雙胞胎少女，優（You）和蜜（Me），在面對即將爆發的家庭問題、從曼谷移居到東北外婆家、情竇初開加上青少年的生理與心理蛻變，兩人對彼此的依附即將成為羈絆嗎？
坦白說，看完電影之後覺得片名原名相對有趣，《เธอกับฉันกับฉัน》直譯為「你和我和我」，一對相像、相依的雙胞胎，外表僅一痣之差，即使撲粉畫點可以亂真頂替，但經擦拭或遇水，相異的彼此就清晰可辨。至於「初戀」，雖非主軸，卻也是故事堆疊張力的過程，和「青春期」要經歷的複雜心情，都成為角色成長的多種催化劑之一。
由泰國「GDH」電影公司出品，《鬼影》、《鬼亂5》、《薩滿》等多部賣座電影導演班莊．比辛達拿剛 （Banjong Pisanthanakun）監製，2023年初在泰國上映的電影《初戀你我他 เธอกับฉันกับฉัน》是雙胞胎導演宛薇．洪維瓦塔娜（Wanweaw Hongvivatana）、薇婉．洪維瓦塔娜（Weawwan Hongvivatana）編導的第一部劇情長片，同樣是講述雙胞胎的故事，但和班莊．比辛達拿剛在2007年作品《連體陰 Alone》的鬼魅驚悚全然不同。
兩位導演曾在一次泰媒採訪中表示，在構想第一部電影劇情長片時，就想拍雙胞胎的故事，有別於過去看過其他以雙胞胎為主角的奇幻或驚悚內容，他們更想述說雙胞胎的真實生活。於是，取材自兩人部分實際經驗，像是小時候在東北外婆家的記憶，成了電影裡的排屋商家場景；同樣處於倆人懵懂年紀的千禧年，一個新舊交界、連部分大人都對未來困惑的年代，呼應了電影主人翁處於青少年時期，對於自我認同等種種身心焦慮。
《初戀你我他》故事講述一對原本形影不離、無話不說的雙胞胎少女，優（You）和蜜（Me），在面對即將爆發的家庭問題、從曼谷移居到東北外婆家、情竇初開加上青少年的生理與心理蛻變，兩人對彼此的依附即將成為羈絆嗎？而當相處摩擦可能不再只是誰先吹生日蠟燭、誰分到的那一半肉包帶著蛋黃等透過笑鬧就可以擺平的日常時，還能否毫無保留的相待如昔？
這部電影沒有突兀的插科打諢，也沒有激烈拉扯尖叫，整體氣氛令人回想起《季節變幻》（Season’s Change）、《親愛的伽利略》（หนีตามกาลิเลโอ）、《愛我一下夏》（ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น）等，那些「GDH」在「GTH」時期擅長的清新青春風格又帶點成長酸澀的作品。
一人分飾兩角的泰蒂婭．吉拉龐恩斯普（Thitiya Jirapornsilp）首次在大螢幕中挑大樑，表現自然也把角色個性差異處理的細膩。導演們原先也是想找雙胞胎演員出演，可惜經過多次試鏡未果，最終是透過友人轉介，試鏡後發現了更合適擔綱主角的泰蒂婭。
雖然她曾表示在前期工作坊中的表演訓練很困難、拍攝過程當中在進出兩個角色時也曾出現困惑的時候，但最終表現不負導演的青睞，以及全體工作人員，尤其是特效和剪輯組，雙倍的工作量。印象最深刻的是其中一場主角不經意聽到父母通話過程的表情變化，表現的不慍不火，恰到好處地令觀者心頭一酸。
由於時空背景設定的很清楚，所有場景、服裝、色調，甚至「Nokia 3310」的出現，都能輕易將觀眾帶回那段時光。即便台灣觀眾不熟悉該年代泰國流行的娛樂雜誌風格、歌曲（對應劇情的主題曲，就選用了當年紅極一時的雙人團體「TK」* 的《You&Me กันละกัน》），但出現在故事第一段， 1999年橫掃將近15億泰銖票房的電影《幽魂娜娜》（นางนาก），台灣觀眾應該不陌生。
繼2023高雄電影節選映之後，《初戀你我他》將於2023年12月29日在台灣各大電影院上映，歲末年終需要一點溫暖的力量嗎？推薦大家走進戲院和主角一起倒數迎接新年。
*註：TK，全名Triumphs Kingdom，雙人女子團體，屬於Dojo City唱片公司。1999年出道時在裝扮上以敢於表現自我的風格，受到許多青少年歌迷喜愛。
本文獲作者授權刊登，原文請見：我們，是我們還是兩個人 ─ 電影《初戀你我他》
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。