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TNL+ 2023/12/27,
印太

淺談泰國學校的五種類型（上）：從髮型到衣著外觀，就能窺探貧富差距的微小縮影

淺談泰國學校的五種類型（上）：從髮型到衣著外觀，就能窺探貧富差距的微小縮影
泰國制服的圖庫照片，非文中提及人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

長髮紅裙唸私立學校的的人拿著最新款的iPhone，或在下課時拿出iPad畫畫與整理筆記，甚至有人是直接開轎車上下學；深藍色裙唸廟立或公立學校的人拿著一般手機，還趁著下課時間加緊地埋首趕作業。而在周日放假時期，有的跑去市區的百貨公司逛街買東西，有的則在村子巷口裡擺攤賣烤肉。

家中孩子到了上幼兒園的年紀，在幫孩子尋覓學校的過程中，才發現原來泰國學校的類型有如此不同的樣貌，不僅是在模式、規格、學費上的差異，還有泰國身為佛教國家的另一種獨特樣貌。

在看看這五種不同類型的學校前，必須先前情提要，以下為泰國北部清萊府美塞縣的幼兒園資訊，在費用與細節上會因各府的不同有所差異，並不能完全代表整個泰國的樣貌，像大眾較為熟知的曼谷與清邁，在學費上相對就會比較高出許多。

類型與費用

廟立學校

「一村一廟一學校」是早期的在鄉村發展的政策口號，顧名思義就是在每一個村莊裡都會有一間廟與學校，而坐落在寺廟旁邊的學校，都是由廟方所設立的，因此簡稱為「廟立學校」。

廟立學校的學費最為便宜，就讀一學年共二個學期只需二千泰銖，包含書籍費用，制服則需另外購買。由於位置會緊鄰著寺廟，因此在各種佛節相關的慶典與活動方面，校方都是積極鼓勵參加；在教材學習方面，或多或少也會融入與佛教相關的寓意故事。

公立學校

泰國一般的公立學校，以地區作為分別，通常設備較為老舊簡單，學費則是一學年共二個學期2000到4000泰銖（約新台幣1788元至3577元）之間。書籍費用也包含在裡面，制服和廟立學校一樣要另外購買。

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