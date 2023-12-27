英超迎來史上首位女性主裁判，是否代表女性已在男性主導的足球界站穩腳步？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）於2023年12月23日舉行的賽事中，伯恩利（Burnley）足球隊以2比0擊敗富勒姆（Fulham）足球隊，而這場看似平凡的例行賽事，實際上卻出現歷史性的時刻，因為英超在該場比賽中首次出現由女性擔任主裁判的創舉。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，來自英國泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）、曾在英國國家衛生署商務部（NHSBSA）擔任行政人員的韋爾奇（Rebecca Welch）成為英超首位執法的女性主裁判。執教伯恩利的主教練孔帕尼（Vincent Kompany）在賽後主動與韋爾奇交談並表達祝賀，孔帕尼稱：「我想當面恭喜她，因為這是英超史上一個非常重要的時刻。」

「凡事都有第一次，她執法的很好，且不可否認的是韋爾奇擔任主裁判絕對是英超史上的里程碑，我很開心能在場見證並參與這一時刻。」孔帕尼補充說道，且當韋爾奇進入足球場時，現場觀眾也報以熱烈的掌聲歡迎韋爾奇。

輸球的富勒姆主教練席爾瓦（Marco Silva）亦表示，這是韋爾奇應得的機會，尤其她的執法能力已經到達聯賽要求的標準。

「這是第一次有女性擔任主裁判，所以該情形當然會被外界廣泛討論，但對我們球隊來說，這其實是相當正常的狀況，我們甚至不會在比賽前討論這件事，因為韋爾奇就是裁判，只要你有能力，無論性別為何都能成為球員、球隊管理層或裁判，且所有人都會尊重相關人員，而韋爾奇已經證明了她確實有出色的執法能力。」席爾瓦這般強調。

這場比賽是否為韋爾奇第一次接下裁判職務？

據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，此次比賽確實是韋爾奇首次擔任英超「主裁判」，但她過往也有豐富的裁判經歷。據悉，韋爾奇最早於2010年開始擔任兼職足球裁判，並在2019年轉為全職，隨後更於2021年的二級聯賽中擔任裁判，亦在2022年至2023年英格蘭足總盃（2022–23 FA Cup）從事執裁工作。