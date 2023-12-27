英超迎來史上首位女性主裁判，是否代表女性已在男性主導的足球界站穩腳步？
我們想讓你知道的是
「這是第一次有女性擔任主裁判，所以該情形當然會被外界廣泛討論，但對我們球隊來說，這其實是相當正常的狀況，我們甚至不會在比賽前討論這件事，因為韋爾奇就是裁判，只要你有能力，無論性別為何都能成為球員、球隊管理層或裁判，且所有人都會尊重相關人員，而韋爾奇已經證明了她確實有出色的執法能力。」富勒姆主教練席爾瓦這般強調。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
英格蘭足球超級聯賽（Premier League）於2023年12月23日舉行的賽事中，伯恩利（Burnley）足球隊以2比0擊敗富勒姆（Fulham）足球隊，而這場看似平凡的例行賽事，實際上卻出現歷史性的時刻，因為英超在該場比賽中首次出現由女性擔任主裁判的創舉。
根據英國《衛報》（The Guardian）報導，來自英國泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）、曾在英國國家衛生署商務部（NHSBSA）擔任行政人員的韋爾奇（Rebecca Welch）成為英超首位執法的女性主裁判。執教伯恩利的主教練孔帕尼（Vincent Kompany）在賽後主動與韋爾奇交談並表達祝賀，孔帕尼稱：「我想當面恭喜她，因為這是英超史上一個非常重要的時刻。」
「凡事都有第一次，她執法的很好，且不可否認的是韋爾奇擔任主裁判絕對是英超史上的里程碑，我很開心能在場見證並參與這一時刻。」孔帕尼補充說道，且當韋爾奇進入足球場時，現場觀眾也報以熱烈的掌聲歡迎韋爾奇。
輸球的富勒姆主教練席爾瓦（Marco Silva）亦表示，這是韋爾奇應得的機會，尤其她的執法能力已經到達聯賽要求的標準。
「這是第一次有女性擔任主裁判，所以該情形當然會被外界廣泛討論，但對我們球隊來說，這其實是相當正常的狀況，我們甚至不會在比賽前討論這件事，因為韋爾奇就是裁判，只要你有能力，無論性別為何都能成為球員、球隊管理層或裁判，且所有人都會尊重相關人員，而韋爾奇已經證明了她確實有出色的執法能力。」席爾瓦這般強調。
這場比賽是否為韋爾奇第一次接下裁判職務？
據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，此次比賽確實是韋爾奇首次擔任英超「主裁判」，但她過往也有豐富的裁判經歷。據悉，韋爾奇最早於2010年開始擔任兼職足球裁判，並在2019年轉為全職，隨後更於2021年的二級聯賽中擔任裁判，亦在2022年至2023年英格蘭足總盃（2022–23 FA Cup）從事執裁工作。
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
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年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
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要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
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