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《華爾街日報》：CIA中國情報網遭剿難重建，了解習近平核心圈計劃受限

《華爾街日報》：CIA中國情報網遭剿難重建，了解習近平核心圈計劃受限
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

報導說，因為習近平政府採用了「歐威爾式監控」，使得在中國展開間諜行動難度極大；在中國招募及會見線民比以往任何時候都更加危險。中國政府無處不在的監控系統利用大數據分析，從各大城市數以百萬計的攝影機和大批監視者所蒐集的資訊中挖掘有用情報。

（中央社）《華爾街日報》中文網26日報導，10年前美國中情局（CIA）在中國的線民情報網被圍剿，現在仍難以重建，使得美國對中國領導人習近平及其核心圈子針對台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

報導指出，美國政府從未公開承認在2010年至2012年間損失了中國線民。10年前，北京方面的反間諜人員有計劃地圍剿了一個為CIA工作的中國線民網絡，幾乎令美國在中國的情報網癱瘓。當時20多名向美國提供情報的人員被處決或監禁，其中包括一些中國高級官員。

一位前美國高級官員在談到此事時連說了三次「可怕」，並表示「我懷疑此後是否有了很大的恢復」。當時習近平正被重點培養接班，此事也使習後來高度重視安全和忠誠。

如今CIA等美國情報機構正加強針對中國的情報蒐集。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）對《華爾街日報》表示，被列為最大安全威脅的中國，仍然是CIA的首要任務目標。

他說：「我們將中國問題作為全球優先事項來應對，在過去3年中，用於中國任務的預算資源增加了一倍多，我們還成立了中國任務中心（China Mission Center），作為CIA唯一的單一國家任務中心，負責協調工作。」

如今，雖然美國的偵察衛星密切監視著中國的軍事部署和現代化計劃，同時透過網路和竊聽工具蒐集大量的中國通訊資訊。但據對現任和前任美國官員的採訪，CIA仍難以重建人力情報蒐集能力。

報導引述官員表示，留下的情報缺口使得美國對習近平及其核心圈子就台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

一位前美國高級情報官員說：「我們根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。」

報導說，因為習近平政府採用了「歐威爾式監控」，使得在中國展開間諜行動難度極大；在中國招募及會見線民比以往任何時候都更加危險。中國政府無處不在的監控系統利用大數據分析，從各大城市數以百萬計的攝影機和大批監視者所蒐集的資訊中挖掘有用情報。

此外，中國也強化自身的線民情報網，經常利用領英（LinkedIn）等社群媒體網站接觸和招募前美國情報官員。被中國成功策反的人當中就有前CIA幹員馬洛瑞（Kevin Mallory），債台高築的他為換取錢財不惜出賣美國機密，後於2018年被定罪。

今年8月，美國司法部披露了兩名美國海軍士兵被捕的消息，他們被控向中國提供軍事情報。兩人都是出生於中國的美國入籍公民。

美國眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）說：「鑑於中國和其他一些國家對新技術的部署，我們得找到一種方法，以便增強自身能力，能夠在這些國家境內展開行動並獲取情報。」

雖然有困境，但美國情報官員們也表示，如今在中國展開間諜活動也有潛在的機會，因為對習近平專制領導的不滿情緒正與日俱增，而且中國經濟陷入困境。其中一位情報官員說，中國是個很難對付的目標，但並非不可對付的敵手。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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