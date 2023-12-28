影響俄烏戰爭2024年戰況的五大關鍵：俄羅斯仍控制烏克蘭約17%領土，誰贏面大？

在成為全球最關注的新聞近兩年之後，烏克蘭與俄羅斯的戰爭將在2024年繼續下去，但可能會呈現與過往不同的發展。

以下是影響2024年烏克蘭戰爭發展的五大因素。

1. 援助資金

2022年2月俄羅斯發起全面入侵時，烏克蘭出人意料地展現了抵抗能力，這也是烏克蘭的國際盟友開始提供更多武器的原因之一。

然而，到了2024年，這種情況可能會發生改變，因為兩個援助方案目前處於擱置狀態。

在美國，對烏克蘭的援助需要經過國會的投票，並與共和黨和民主黨之間對其他支出的討論相關聯。共計610億美元的軍援方案在2024年元月初之前不會重新審議。

在歐盟，價值500億歐元（550億美元）的財政協議也因為歐盟與成員國匈牙利之間緊張的談判有關。匈牙利與其他歐盟成員不同，實質上站在莫斯科那邊，並希望歐盟完全停止對烏克蘭的援助。

2. 武器

外援行動延遲正在減緩烏克蘭為其軍隊提供武器的能力，這導致基輔日益焦慮，而莫斯科的自信日益增強。譬如，在2023年年終記者會上，俄羅斯總統普亭稱俄羅斯的軍工綜合體正變得越來越強大，而他所說的基輔搭的西方軍事的「免費便車」將很快「結束」。

Photo Credit: AFP / BBC News 烏克蘭需要外國援助以繼續為其軍隊提供彈藥。

在烏克蘭總統澤倫斯基與媒體的年底對話中，他承認形勢很嚴峻，但表達了對軍援問題將很快解決的希望，也期待烏克蘭能夠增加無人機的生產，無人機這在這場戰爭中發揮了重要作用。

今年11月，歐盟報告稱將無法在2024年3月之前實現向烏克蘭提供100萬枚155毫米炮彈的目標。基輔表示，烏克蘭的反攻之所以沒有早些展開，其中一個原因就是武器短缺。在最近接受BBC採訪時，烏克蘭軍方稱他們不得不節省使用炮彈。

但是，擁有更少的彈藥意味著烏克蘭可能必須放棄一些陣地和更多領土。目前俄羅斯控制著烏克蘭約17%的領土。

烏克蘭估計這場戰爭對其經濟造成了1500億美元的損失。2024年，烏克蘭計劃在軍事上花費432億美元。據估計，俄羅斯的軍事預算達到了創紀錄的1120億美元。

Photo Credit: Reuters / BBC News 美國情報最近解密的報告表明，俄羅斯在陣亡或受傷方面的損失可能達到315,000人。

3. 兵員

人口方面，擁有足夠的士兵將是雙方都面臨的挑戰。

在2022年2月之前，烏克蘭的人口約為4400萬人。據估計，有600萬烏克蘭人離開該國，儘管許多人被認為已經返回。俄羅斯的佔領和持續攻擊還導致數十萬烏克蘭人在國內流離失所，成千上萬的平民死亡。

招募和培訓新兵將是一項挑戰。

在該國頒訂的戒嚴法下，烏克蘭已禁止年齡在18至60歲的男性離開該國。最近，烏克蘭國防部長表示，基輔可能需要要求居住在國外的烏克蘭男性參軍。據信有數十萬符合軍齡的烏克蘭男性居住在國外。鄰國愛沙尼亞已經表示，將協助基輔招募在愛沙尼亞居住的烏克蘭公民。

雖然俄羅斯擁有一支更大的軍隊和更多的總人口，官方數據約為1.44億人，但在近兩年的戰爭中，其損失是巨大的。軍事專家和士兵自己都談到，在烏克蘭的戰爭是所謂「絞肉機」式的戰鬥。

許多培訓有素的烏克蘭軍事人員戰死，例如菁英傘兵部隊和空軍機組人員，他們的培訓成本高昂且需要多年時間。

據估計，有100萬俄羅斯人在入侵烏克蘭和宣佈總動員後離開了俄羅斯。莫斯科不得不徵募囚犯和無證移民來補充其軍隊。

戰爭雙方的軍事損失並未完全披露，但據估計，烏克蘭方面的損失至少達到數萬人。

在俄羅斯方面，BBC俄語組審核了一份確認的俄方陣亡軍人名單發現，截至2023年12月底已有超過四萬人在戰場上喪命。

美國情報最近解密的報告表明，俄羅斯在陣亡或受傷方面的損失可能達到315,000人。

Photo Credit: Reuters / BBC News 儘管俄羅斯損失慘重，普亭總統仍決心繼續戰爭。

4. 「烏克蘭疲勞」

烏克蘭最擔心的是所謂的「烏克蘭疲勞」，亦即在基輔能依靠的伙伴國家中，公眾對烏克蘭的同情和支持正在下降。

荷蘭和斯洛伐克最近的選舉已經導致對烏克蘭的支持降低了。斯洛伐克停止向烏克蘭提供大規模援助，而荷蘭也可能不會派遣承諾已久的F-16戰鬥機。

美國總統選舉計劃在2024年11月舉行，前總統川普（Donald Trump）重返白宮可能意味著對烏克蘭和俄羅斯的政策發生劇烈的變化。

根據美國一些民意調查顯示，認為華盛頓對烏克蘭提供過多幫助的人數從21%增加到41%。在歐盟，27個國家中有八個國家的人反對向烏克蘭提供援助，而贊成的人更少。

在新的一年裡，烏克蘭和俄羅斯都將繼續在「全球南方」尋求支持。傳統上，中東、拉丁美洲和非洲的許多國家一直與莫斯科友好，並與美國對抗。自全面入侵以來，俄羅斯試圖加強其地位，而烏克蘭則致力於獲得影響力。

在過去的12個月中，俄羅斯外交部長謝爾蓋・拉夫羅夫四次訪問非洲，拜訪了14個國家。烏克蘭外交部長德米特羅・庫列巴，在同一時期內的兩次非洲行也訪問了九個國家。

烏克蘭將努力對抗俄羅斯在非洲的影響力，莫斯科的宣傳和一些國家的瓦格納僱傭軍組織一直是加強俄羅斯影響力的有效工具。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 根據美國民意調查顯示，認為華盛頓對烏克蘭提供過多幫助的人數從21%增加到41%。在歐盟，27個國家中有8個國家的人反對向烏克蘭提供援助。

5. 終局

「這場戰爭將如何結束？」 這是許多政治家和專家一直試圖回答的問題。

烏克蘭表示，只有從俄羅斯的佔領中完全解放並回到國際承認的邊界，這場戰爭才會結束。基輔警告說，與俄羅斯妥協將鼓勵莫斯科不僅在烏克蘭，還在世界其他地方進行進一步的領土擴張。俄羅斯表示，它被困在與西方的更廣泛衝突中決心繼續戰鬥。