中國經濟2024：如何重建人民的消費信心？這次的藥方變得不那麼清晰

去（2022）年此時，中國放棄嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「清零」措施，疫情期間遭受重創的經濟，走出了病房，但過去一年，預期之中的快速反彈沒有出現，而是在一場「長新冠」（Long COVID）中緩慢復甦。

雖然電影院票房創下新高，中國各地「五一」和「十一」假期旅遊景點人頭攢動，但在2023年的更多時間，物價（CPI）、消費、服務業投資和房地產投資都不盡如人意，這些經濟數據都在描述一個事實——老百姓沒有信心。

「沒信心」成為過去一年的高頻詞，也匯聚了中國經濟困難的所有徵結。在剛剛舉行的中共中央經濟工作會議上，也用一些中國官方語境中不常出現的詞語來印證這一點：「有效需求不足」、「社會預期偏弱」、「國內大循環存在堵點」，等等。

上一次，「信心」兩個詞在中國成為焦點，是在2008年，當時金融海嘯來襲，中國沿海出現外貿工廠的「倒閉潮」，時任中國總理溫家寶在美國紐約的一次演講中稱，「在經濟困難面前，信心比黃金和貨幣更重要」。有趣的是，中國隨後推出規模龐大的「四兆」計劃，快速拉動經濟，最後提振信心的，恰恰是「黃金與貨幣」。

這一次，中國面臨的情況更複雜，內外部問題交織，如何真正重建人們的信心，將經濟推回正常的軌道，藥方變得不那麼清晰和直接。「疫情讓很多人都變成了醫生，在經濟領域很多人也成了醫生，說我們需要這樣或那樣的治療。」瑞銀中國首席經濟學家汪濤在近期香港一場活動上表示，「而作為宏觀經濟學家，我會說首先要穩定病人，然後再考慮其他事情。」

信心喪失？

對於59歲的郭天然（化名）來說，信心的崩塌是一瞬間的事情。

疫情期間，郭天然在她生活的河南省買下一套房子，126平米，再加一個7萬元的車位，一共花了82萬元人民幣。「買的時候，家裡的人還建議我買個大企業的，所以就選了恆大，風險小，而且物業服務好，結果沒想到簽約不到半年，就『爆雷』了。」

原本是給兒子買的婚房，「爆雷」之後，郭天然還是不得不每月還貸款5923元，「我家那口子每月有固定工資，我偶爾打工，不穩定，現在每月能自己支配的也就一兩千塊錢。」郭天然說，甚至這些錢都不敢都花了，兒子畢業沒找到合適工作，去杭州的公司裡實習，還需要家裡補貼。

郭天然並不是極端案例，在中國，僅恆大一家企業，留下的「爛尾樓」達到162萬套，涉及600萬業主。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國正處於歷史上最嚴重的房地產衰退期。

「疫情之後，所有人都期待中國經濟強勁反彈，然而一件事情破壞了這一復甦趨勢。」汪濤表示，中國正處於歷史上最嚴重的房地產衰退期，目前房屋開工率僅為2020年的35%，相比2021年的房屋銷售量下降了40%以上。這一非常嚴重的房地產衰退期立即產生兩個溢出效應：

其一是地方政府財政。中國地方政府很大程度上依賴土地出讓金，以及依靠土地和房產作為抵押來舉債的平台公司。每當中國低迷時，就需要更多債務來刺激經濟，而現在隨著房地產衰退，再無法做到這一點。因此，以往的管道被堵塞了，與此同時，地方政府害怕公開違約，不得不削減開支，甚至推遲或削減公務員工資。他們所做的不是支持經濟，而是財政緊縮，對經濟毫無幫助。

其二是家庭消費。在中國，家庭財富的大部分是住房，超過60%。當房地產市場下滑時，家庭如何有信心消費，尤其是中產階級，比如中產階級的大件家電消費明顯下降。

《經濟學人》智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月向《BBC中文》表示，在中國改變防疫政策之時，市場對中國經濟過於樂觀了。市場預期中國會出現其他主要經濟體的快速、「V型」復甦。然而，中國缺乏以家庭為重點的財政轉移支付，中國的家庭沒有可隨時用於消費支出的大量儲蓄。

蘇月補充稱，儲蓄水平的提高主要反映了消費者的謹慎態度，而不是等待消費的過多儲備。因此，消費反彈的軌跡並不順暢。此外，房地產市場疲軟和地方財政狀況也是影響形勢的額外因素。而政府的應對措施過於零碎。

從最新的數據來看，11月中國經濟在政府投資拉動和外部需求逐步企穩之下，穩步復甦。

但是零售額的增長更多由於去年低基數效應導致，剔除這一因素後，月度環比增長出現溫和收縮。這結束了連續三個月的增長，表明消費者情緒依然脆弱。

蘇月據此認為，消費可能還沒有恢復到持續增長的軌道，而持續的通貨緊縮反映出消費需求的減弱。

而需求減弱，會影響企業利潤，推高融資成本，減弱民間投資，反過來進一步影響信心和整個經濟的復甦。

郭天然是一個典型的代表，她買的房子「爆雷」後，她極為擔心，「把養老的錢放進去，未來30年還每月把工資交出去，最後可能什麼都沒有」，因此儲蓄的意願甚至更強，消費的意願更弱，再加上兒子畢業已經半年還未找到正式工作，使她「啥都不敢買，哪兒也不想去」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 缺乏信心的民眾，在經濟決策時展現出保守的一面。

後果：停滯與陷阱

缺乏信心，使中國民眾在各種經濟決策中展現出保守的一面，與過去30年狂飆突進截然不同。

比如，今年上半年，大量貸款者繼續湧入銀行，申請提前還房貸，以至於銀行開始設置「門檻」——有銀行關閉手機客戶端上的提前還貸功能，要求客戶到實體服務據點排隊申請；還有銀行表示，總行設置了每月提前還房貸的額度，而目前額度用完，需要排到4月，甚至有網友說自己排到10月才能還款。