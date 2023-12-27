賴競總三問侯友宜，要求公布凱旋苑租約與稅單，侯辦：侯獨子過世後蓋凱旋苑，岳父盼女兒有依靠

賴競總三問侯友宜，要求公布凱旋苑租約與稅單

（中央社）民進黨總統候選人賴清德競選總部昨（26）日三問國民黨總統候選人侯友宜，要求公布凱旋苑每月租金、是否繳交房屋稅、公布租約內容與必須增加租金的理由。

賴蕭競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍上午召開「三問侯租公，居住正義全是假，剝削青年爽收租」記者會。

陳世凱指出，現在「凱旋苑」過去叫做「大群館」，侯友宜解釋是太太娘家的，後來變成是太太的，現在又被爆料「凱旋苑」的又昱公司是侯友宜女兒的，從娘家的、太太的到女兒的，為何要這樣移轉，侯家到底有多少財產必須放在公司底下管理。

陳世凱提到，又昱公司目前所看到的財產就是凱旋苑，凱旋苑這幾年門牌號碼從99個修正到103個，合理懷疑增加門牌號碼是否要逃避繳稅，到底凱旋苑有沒有繳交房屋稅、繳了多少稅，如果侯友宜說有繳交房屋稅，是否可以拿出來供社會驗證。

戴瑋姍質疑，侯友宜是雙面人，一方面說要補助學生學費，另外一手卻爽收租金，租金高漲5倍，根本是吸血鬼，租金調漲之後，比文化大學1個學期的學費還要貴，完全沒有良心更遑論是居住正義。

戴瑋姍表示，侯友宜的女兒未成年當包租婆1年就有新台幣2000萬元收入，侯友宜將凱旋苑交給新壽公司管理，合約到底怎麼簽，敢不敢公開租約。

戴瑋姍強調，侯友宜將凱旋苑轉進空殼的又昱公司，從2011年到2017年光是逃稅就逃了2070萬元，侯友宜面對質疑總是推說一切合法，但從1個門牌切割成99個門牌就是特權，現在的新北市地政局長汪禮國就是當初協助侯友宜的基層公務人員。

綠指凱旋苑剝削學生，藍：先說清賴清德老家爭議

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議延燒，民進黨南高屏立委參選人昨日批侯友宜說要減輕學子負擔，卻收高昂租金剝削學生。藍營則反批民進黨是「竹篙湊菜刀」，要賴清德先說清楚老家爭議。

民進黨屏東縣立委參選人鍾佳濱及台南立委參選人林俊憲、高雄市立委參選人李柏毅，昨日在賴清德高雄競選總部召開記者會，聲援抗議凱旋苑的文大學生。

李柏毅說，「凱旋苑」挾地利之便剝削文大學生，若與各校宿舍相比，價格高得嚇人。侯友宜口口聲聲說要減輕學子負擔，卻說一套做一套。

鍾佳濱說，對南部孩子而言，北部房租是沉重負擔，曾有屏東蓮霧農跟他說，不知道要賣多少蓮霧才能付孩子租金。為照顧年輕學子，在他和民進黨立委吳思瑤爭取後，政府今年宣布大學校內宿舍補貼每學期至少新台幣5000元。

鍾佳濱說，但凱旋苑租金不斷調漲，漲到月租至少1萬6000元，每月收取高昂租金，卻還占國家便宜，利用房屋現值10萬元以下免徵房屋稅規定，分割99個門牌，讓每戶都未達10萬元，不用繳房屋稅。

鍾佳濱指出，今年立法院提出修正條款，房屋現值10萬元以下，要自然人持有，且全國3戶為限，「這就是侯友宜條款」，杜絕將房屋分割為小坪數適用免稅。

林俊憲批評，侯友宜強調凱旋苑合法有繳稅、強調市場機制，國民黨副總統候選人趙少康還說嫌貴不要租，但文大在陽明山，交通不便，仰德大道彎道多，常塞車又危險，學校周邊租屋選擇少，學生和家長才只好咬牙承租。

林俊憲說，侯友宜說要照顧年輕人、減輕年輕人負擔，但凱旋苑是最大諷刺；而凱旋苑可以比別人貴，並非單純市場機制，而是有其地域特殊性。

侯康高雄競選總部總幹事黃昭順昨日接受媒體訪問表示，「不要竹篙湊菜刀」，台北地區的房子要找到民進黨立委王定宇那種8000元附早餐的，大概很不容易，希望民進黨能介紹學生去租台北8000元附早餐的房子。

黃昭順並批民進黨總統候選人賴清德，「拿了幽靈豪華違建，藉著公益信託借殼上市捐贈，用公益信託隱藏所有污穢、違法手段，包括在整個財產申報中，請問這房子到哪去了？請賴清德先出來說清楚」。

侯辦：侯獨子過世後蓋凱旋苑，岳父盼女兒有依靠

（中央社）針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜競辦昨日說，當初出租與侯友宜獨子過世有關；目前正與侯友宜太太討論租約等細節，今（27）日將開記者會說明。此外，內參民調顯示侯友宜民調增1.8個百分點，與民進黨總統候選人賴清德在誤差範圍內。

針對民進黨近日猛攻侯友宜太太的凱旋苑租金爭議，以及文化大學學生呼籲侯友宜讓凱旋苑房租合理化，侯辦發言人錢震宇昨日晚間向媒體表示，凱旋苑這塊地是侯友宜岳父40幾年前買下，侯友宜的太太在婚前就繼承。

錢震宇說，後來侯友宜的獨子在健康幼稚園火燒車事件過世，這對老人家來說是很大傷痛，侯友宜的岳母也非常難過，並向侯友宜表示，「孫子都顧不好」，擔心侯友宜當刑警也很危險，因此在土地上蓋房子出租，讓女兒與外孫有依靠。

錢震宇說，根據《民法》，在婚前取得財產是屬於繼承人的，因此侯友宜也無權處理，侯友宜最在乎的是太太沒做錯事，而是合法繼承土地。而且後來由新光人壽公寓大廈管理維護公司管理，等於是由二房東分租，假設昨日是把房子租給人開餐廳，能管餐廳賣多少錢嗎。

錢震宇表示，這件事就是冷飯新炒，因此目前正在與侯友宜的太太及律師討論租約等細節，明天將舉行記者會，由侯辦發言人黃子哲、侯辦副執行長謝政達與律師陳佳瑤拿出過去資料說明，侯友宜太太則可能以類似手寫信等方式低調發聲。

對於美麗島電子報昨日公布民調顯示侯友宜民調略為下降，是否會認為與凱旋苑爭議有關。錢震宇說，如果支持度持續下降可能是這個原因，但不要用一天的民調看這件事，民調最大問題是無法找出因果關係，根據他們每天做的滾動式內參民調，侯友宜支持度還增加1.8個百分點，與賴清德在誤差範圍內。