土耳其國會外委會批准瑞典入北約，艾爾多安要求綁定美F-16軍售成討論焦點
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美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐安卡拉辦公室負責人恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）表示：「瑞典加入北約和出售F-16給土耳其，將在某種程度上協調處理…因為很遺憾地，兩國都不信任對方。」
土耳其國會外委會終批准，瑞典加入北約更進一步
（中央社）土耳其國會由執政黨正義發展黨（AK Party）控制的外交委員會今天（當地時間26日）批准瑞典加入北約案，在瑞典申請加入19個月後，這是重大一步，瑞典距離加入北約越來越近，入盟案接著將送交國會全會表決。
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示讚許，並呼籲土耳其和匈牙利「儘快」完成批准程序。
瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）也對此表示歡迎，並期待加入北約。
國會全會目前仍不清楚何時表決，可能在數週內，由於總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的執政聯盟在國會擁有多數席次，入盟案預料將通過，接著由艾爾多安簽署成為法律，走完這項讓部分盟邦深感挫折、同時考驗土耳其與西方關係的程序。
不過外委會主席歐克台（Fuat Oktay）在表決後淡化對國會全會將迅速表決的預期，告訴記者表決時間將由國會議長決定。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟立場，尋求加入美國領導的北約。
瑞典和芬蘭的申請很快就獲得土耳其和匈牙利之外的所有北約成員國批准。由於土耳其和匈牙利最終態度軟化，芬蘭今年4月被接納成為北約第31個成員國。
不過土耳其和匈牙利仍然反對瑞典加入，其中土耳其被視為主要入盟障礙。土耳其反對的理由是瑞典保護其視為恐怖分子的團體。
在瑞典鎮壓被土耳其稱為恐怖分子的庫德族（Kurdish）團體後，艾爾多安7月起不再反對瑞典加入北約。
但艾爾多安本月表示，要等美國國會批准土耳其購買數十架F-16戰鬥機和備用零件的要求，且加拿大等其他北約盟國解除對土耳其的武器禁運後，土耳其國會才會批准瑞典加入北約案，使這個問題變得複雜而棘手。
美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐安卡拉辦公室負責人恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）稍早告訴《法新社》：「瑞典加入北約和出售F-16給土耳其，將在某種程度上協調處理…因為很遺憾地，兩國都不信任對方。」
美國總統拜登（Joe Biden）政府多次承諾推動價值200億美元的F-16銷售計畫，但美國國會議員擔心土耳其涉嫌侵犯人權，且過去與希臘關係緊張，因此阻止這項軍售。
恩盧希札契克利說：「（土耳其）國會對於瑞典加入北約的問題沒有達成強烈共識，美國國會對於向土耳其出售F-16也沒有強烈共識。」
此外，艾爾多安在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭後的反以色列言論也令華府擔憂。
恩盧希札契克利說：「儘管這些問題並不相關，土耳其支持哈瑪斯的聲明仍使F-16軍售流程更加複雜…但如果拜登和艾爾多安展現必要意志，我們可以預期流程很快就會走完。」
瑞典入北約案，美F-16軍售成焦點
土耳其國會今天準備恢復有關批准瑞典加入北約的辯論，但在總統艾爾多安將此議題與要求美國出售F-16戰機綁在一起後，這個問題變得複雜而棘手。
自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年來的軍事不結盟立場，尋求加入美國領導的北大西洋公約組織（NATO）。
瑞典和芬蘭的申請很快就獲得土耳其和匈牙利之外的所有北約成員國批准。土耳其和匈牙利最終態度緩和，芬蘭今年4月被接納為北約第31個成員國。
不過，在瑞典申請加入19個月之後，土耳其和匈牙利仍是唯二未批准的北約成員國。
《法新社》報導，土耳其國會外交事務委員會今年11月未能就送交全會表決的文本達成一致看法，今天下午將繼續討論。委員會一旦批准，將送全會表決，而艾爾多安的執政聯盟在國會占有多數席次。
在瑞典鎮壓被土耳其稱為恐怖分子的庫德族（Kurdish）團體後，艾爾多安7月起不再反對瑞典加入北約。
艾爾多安領導的執政黨「正義發展黨」議員兼國會外交事務委員會主席歐克台昨天在電視播出的訪問中說：「我們看到瑞典政策已有改變，也看到法院做出一些決定，儘管不多。」
但艾爾多安本月表示，要等美國國會批准土耳其購買數十架F-16戰鬥機和備用零件的要求，且加拿大等其他北約盟國解除對土耳其的武器禁運，土耳其國會才會就瑞典加入北約一事有所行動。
艾爾多安說：「美國在F-16問題上的積極進展及加拿大信守承諾，將加速我們國會（對瑞典申請加入北約）的正面看法。」
美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐安卡拉辦公室負責人恩盧希札契克利告訴法新社：「瑞典加入北約和出售F-16給土耳其，將在某種程度上協調處理…因為很遺憾地，兩國都不信任對方。」
土耳其2019年被美國主導的F-35聯合攻擊戰鬥機計畫除名，影響了面臨老化的土耳其空軍。這次除名的決定是要報復艾爾多安購買先進的俄羅斯飛彈防禦系統，北約認為這套系統對作戰安全構成威脅。
美國總統拜登政府多次承諾推動價值200億美元的F-16銷售計畫，但議員們擔心土耳其涉嫌侵犯人權，且過去與希臘關係緊張，因此阻止這項軍售。
恩盧希札契克利說：「（土耳其）國會對於瑞典加入北約的問題沒有達成強烈共識，美國國會對於向土耳其出售F-16也沒有強烈共識。」
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我們想讓你知道的是
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