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2023/12/27,
交通

交通部公布新車安全評等今年5款車獲五星，2024年進階2.0版納本土道路樣態

交通部公布新車安全評等今年5款車獲五星，2024年進階2.0版納本土道路樣態
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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車輛安全審驗中心執行長周維果說，目前台灣的新車安全評等是跟著歐盟2017年的新車安全評鑑協會（Euro NCAP）做法，包括測試方法、標準及評分計算，未來的2.0版要縮短與Euro NCAP的時間差，同時，導入台灣道路事故的樣態，包括行人、自行車等弱勢道路使用者的事故。

新車安全評等，今年共有5款車獲五星

（中央社）交通部昨（26）日公布台灣新車安全評等（TNCAP）第4批2款車型評等結果，NISSAN KICKS獲得五顆星評等，今年共有5款車型獲得五顆星。

交通部今年開始，每季公布2款新車測試評等結果，3月、6月及9月，已分別公告6款車型的評等結果，第1季的TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4，第2季的TOYOTA COROLLA ALTIS，第3季的FORD FOCUS都獲五顆星。

交通部昨日再公布第4季測試評等結果，NISSAN KICKS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

昨日公布的另1款車型是TOYOTA YARIS，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。

針對TOYOTA YARIS今年6月已停產卻仍測試評等部分，交通部公共運輸及監理司司長林福山說，2021年就挑選8款首年測試評等車型，今年逐季公布結果，TOYOTA YARIS當年銷量有7萬多輛，到今年9月才停售，且中古車買賣市場也很蓬勃，檢測結果仍具參考價值。

今年檢測的8款車型，其他車型檢測結果都是三顆星，包括：第2季的HONDA CR-V，第3季的KUGA。

交通部於2022年建立完成台灣新車安全評等制度，帶動提升台灣車輛安全性能水平，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，林福山說，將持續滾動檢討制度規章及作業流程，讓TNCAP制度接軌國際且更臻完善。

台灣新車安全評等2024年進階2.0，納本土道路樣態

（中央社）交通部公共運輸及監理司司長林福山昨日表示，台灣新車安全評等明（2024）年起進階至2.0版，車輛安全審驗中心執行長周維果說，將導入本土道路事故樣態，評分標準也會提高。

交通部去（2022）年完成台灣新車安全評等（TNCAP）制度，今年完成8款車型檢測並逐季公布評等結果，昨日公布第4季的2款車型。

林福山表示，首期台灣新車安全評等計畫從2018年到2023年，包括訂定規章、建置檢測能量到今年完成執行，2024年至2028年將進入第2期的2.0版，規章和測試能量都將更精進，將更貼近本土需求。

周維果說，目前台灣的新車安全評等是跟著歐盟2017年的新車安全評鑑協會（Euro NCAP）做法，包括測試方法、標準及評分計算，未來的2.0版要縮短與Euro NCAP的時間差，同時，導入台灣道路事故的樣態，包括行人、自行車等弱勢道路使用者的事故。

周維果說，2.0版的新車安全評鑑，得分率將大幅調整，也就是用更嚴格的標準檢視，例如1.0版的碰撞測試可能是滿分，到2.0版可能只獲四顆星或三顆星，而當評分依據有變動時，所有的考試都要重測，也就是目前獲五顆星評鑑的車型到了2.0版時，不一定仍能拿五顆星。

林福山說，明年行政院核定的預算，只能測試4種車型，交通部鼓勵民間自費檢測，目前已有業者有意願。

周維果說，即使是民間自費檢測，購車仍是由消基會祕密執行，所有檢測流程標準與交通部公務預算檢測都一致。

交通部也公布2024年3月底，將公布2024年首季檢測的2款車型，分別是LEXUS NX及HONDA FIT，另外也規劃將電動車特斯拉TESLA的MODEL 3列入2024年第4季安全檢測。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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