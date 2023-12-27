納坦雅胡警告戰爭將愈演愈烈，提和平3條件，以色列參謀總長：戰爭可能再持續數月

納坦雅胡威脅戰爭將愈演愈烈，提和平3條件

（中央社）以色列總理納坦雅胡警告，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）的戰爭將愈演愈烈，堅稱除非哈瑪斯遭到殲滅、加薩非軍事化、巴勒斯坦社會「去激進化」，否則加薩和平無法實現。

《法新社》報導，以色列攻勢不停歇，加薩走廊（Gaza Strip）的浩劫有增無減。衝突導致中東各地緊張情勢加劇，全球要求停火的壓力持續升高。但是納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日投書《華爾街日報》（The Wall Street Journal），矢言堅持到底。

納坦雅胡說：「必須殲滅哈瑪斯、加薩必須非軍事化、巴勒斯坦社會必須去激進化，這些是以色列與加薩的巴勒斯坦鄰居和平相處的3大先決條件。」

他強調，要做到非軍事化，「必須在加薩周圍建立臨時安全區」。

以色列《國土報》（Haaretz）報導，納坦雅胡25日上午在聯合黨（Likud）會議中表示，他準備好針對平民「自願移民」遷出加薩走廊一事予以支持。

據報他告訴黨員，「問題不在於是否准許離開，而在於有沒有國家願意接收那些離開的人」。

以色列戰略部長將會布林肯、蘇利文，以軍：戰爭可能持續數月

白宮表示，以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）26日將會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），討論加薩戰爭和救回巴勒斯坦團體哈瑪斯挾持的人質。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）則表示，以哈戰爭可能還會再持續許多個月。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）14日曾對到訪的蘇利文表示，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。布林肯本月稍早也曾與德默爾通話。

聯合國安全理事會22日在美國棄權下表決通過決議，要求以色列與哈瑪斯交戰各方允許「安全、不受阻礙地大量提供人道主義援助」。但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「真正的問題是以色列攻勢，對加薩境內人道援助運輸形成巨大障礙。」「人道停火才是開始應對加薩人民的迫切需求，並結束他們持續噩夢的唯一途徑。」

總統拜登23日向以色列總理納坦雅胡施壓，要求他保護加薩走廊平民。

白宮發布聲明表示，「總統強調保護平民，包括迫切需要支持人道援助作業，也強調允許平民安全遠離戰鬥區的重要性」。

美國是以色列在與哈瑪斯戰爭中最堅定的盟友，但數週來一直向以色列施壓，要求採取進一步措施以儘量減少平民傷害，包括確定安全區和提供人道主義通道助人們逃生。

《路透社》報導，哈瑪斯10月7日越界突襲以色列南部社區，根據官方數據，造成1200人喪生，多數為平民，並擄走240名人質。加薩衛生部則表示，以色列對哈瑪斯控制的加薩發動空襲和地面攻勢以來，累積死亡人數已達2萬1000人，其中大多數是婦女和兒童，另有數以千計的人埋在瓦礫堆中。

以色列誓言殲滅哈瑪斯，加薩戰火在耶誕節前後加劇，尤其是在加薩走廊中部、將加薩走廊分為兩部分的季節性水道南邊，自耶誕夜以來已造成超過100人喪生，聯合國對此表示憂心。

以軍今天再度空襲加薩走廊中部，並表示地面攻勢已擴及加薩中部城市難民營。

哈勒維在加薩邊界的記者會表示，以哈戰爭可能還會再持續許多個月。

「這場戰爭將再持續許多個月，我們將運用各種方法長久維持我們的戰果。」

「在殲滅恐怖組織上沒有神奇解決方案，沒有捷徑，只有堅定和持續的戰鬥。我們也將打到哈瑪斯領導階層，不論是花一個星期或幾個月時間。」

「我們打從一開始就表示，這會是一場持久戰爭，設定影響深遠目標是正確的，我們將觸及深遠，這就是為什麼要這麼長時間。」他指出，時間長可讓軍方調整方法。

「最終，我們是否能夠說以色列國周邊沒有敵人？我認為這太過野心勃勃了，但我們將創造新的安全情勢。」

他表示，以軍正將戰力集中在加薩走廊南部，許多「恐怖分子已被擊斃，另有數百人被俘」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航