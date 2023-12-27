防家電類晶片被轉為武器用途，經濟部擴大管制電子零組件等45項貨品銷往俄羅斯、白羅斯
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經濟部官員表示，可能受管制措施影響廠商約10家，公告前已與業者說明，提醒廠商提早分散布局，由於出口至兩俄量體不大，廠商可轉售至其他地區，對於管制措施皆能理解。這也是經濟部繼去年4月、5月及今年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，決定擴大對45項HS code貨品出口加以管制，其中包含積體電路、無線通訊、衛星導航和被動元件等電子產品。
（中央社）為防止高科技貨品出口作為俄烏戰爭武器用途，經濟部26日公告擴大輸往兩俄貨品出口管制範圍，新增電子零組件、家電類晶片等45項貨品，明年1月25日正式實施。經濟部表示，今年台灣相關貨品出口至兩俄金額約6000萬美元，占整體出口僅0.00015％。
俄烏戰爭爆發後，國際加嚴高科技貨品輸往兩俄的管制措施。經濟部26日修正有關規定，在既有兩俄清單出口管制分類號碼（ECCN）規格管制基礎上，新增以國際商品統一分類代碼（HS Code）為準的45項貨品列入出口管制，擴大限制輸往俄羅斯與白羅斯出口管制範圍。
經濟部官員說明，由於歐美國家發現電子零組件、洗衣機等家電類晶片和通訊類收發模組等產品，在俄烏戰爭中會被用來製造無人機和飛彈，因此歐盟、美國、英國、加拿大、日本和韓國等國今年起，紛紛加嚴管制，顯見民主國家對管制有共識，防止相關出口貨品被利用在武器製作。
根據經濟部統計，今年相關貨品自台灣輸往兩俄金額共約6000萬美元，其中出口至俄羅斯金額5900多萬美元，占整體出口0.00015％，範圍涵蓋家電商用晶片、電子模組、機械零件及通訊收發模組等。
經濟部官員表示，可能受管制措施影響廠商約10家，公告前已與業者說明，提醒廠商提早分散布局，由於出口至兩俄量體不大，廠商可轉售至其他地區，對於管制措施皆能理解。
這也是經濟部繼去年4月、5月及今年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，決定擴大對45項HS code貨品出口加以管制，其中包含積體電路、無線通訊、衛星導航和被動元件等電子產品。
經濟部表示，持續與公會和廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，並給予業者30天緩衝期以預為因應，2024年1月25日正式實施有關規定，並呼籲業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。
經濟部說明，相關戰略性高科技產品輸出許可證申請，採從嚴審查，原則上不予同意。「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」的「輸往俄羅斯及白羅斯高科技貨品清單」一併配合有關規定，公告實施。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
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