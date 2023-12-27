防家電類晶片被轉為武器用途，經濟部擴大管制電子零組件等45項貨品銷往俄羅斯、白羅斯

（中央社）為防止高科技貨品出口作為俄烏戰爭武器用途，經濟部26日公告擴大輸往兩俄貨品出口管制範圍，新增電子零組件、家電類晶片等45項貨品，明年1月25日正式實施。經濟部表示，今年台灣相關貨品出口至兩俄金額約6000萬美元，占整體出口僅0.00015％。

俄烏戰爭爆發後，國際加嚴高科技貨品輸往兩俄的管制措施。經濟部26日修正有關規定，在既有兩俄清單出口管制分類號碼（ECCN）規格管制基礎上，新增以國際商品統一分類代碼（HS Code）為準的45項貨品列入出口管制，擴大限制輸往俄羅斯與白羅斯出口管制範圍。

經濟部官員說明，由於歐美國家發現電子零組件、洗衣機等家電類晶片和通訊類收發模組等產品，在俄烏戰爭中會被用來製造無人機和飛彈，因此歐盟、美國、英國、加拿大、日本和韓國等國今年起，紛紛加嚴管制，顯見民主國家對管制有共識，防止相關出口貨品被利用在武器製作。

根據經濟部統計，今年相關貨品自台灣輸往兩俄金額共約6000萬美元，其中出口至俄羅斯金額5900多萬美元，占整體出口0.00015％，範圍涵蓋家電商用晶片、電子模組、機械零件及通訊收發模組等。

經濟部官員表示，可能受管制措施影響廠商約10家，公告前已與業者說明，提醒廠商提早分散布局，由於出口至兩俄量體不大，廠商可轉售至其他地區，對於管制措施皆能理解。

這也是經濟部繼去年4月、5月及今年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，決定擴大對45項HS code貨品出口加以管制，其中包含積體電路、無線通訊、衛星導航和被動元件等電子產品。

經濟部表示，持續與公會和廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，並給予業者30天緩衝期以預為因應，2024年1月25日正式實施有關規定，並呼籲業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。

經濟部說明，相關戰略性高科技產品輸出許可證申請，採從嚴審查，原則上不予同意。「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」的「輸往俄羅斯及白羅斯高科技貨品清單」一併配合有關規定，公告實施。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺