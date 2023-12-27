美國甩通膨悶氣，年終購物季支撐GDP成長，經濟「軟著陸」在望

（中央社）美國近2年來通貨膨脹為患，所幸就業市場欣欣向榮，民間消費堅韌，經濟未陷入衰退。最新數據顯示，年終購物旺季零售業績成長逾3％，經濟與消費支出再次展現韌性。

追蹤線上與實體店面消費的萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse報告顯示，從11月1日至12月24日，全美零售銷售較去年同期成長3.1％。這項數值未經通膨調整，且不含購車；涵蓋感恩節至耶誕節檔期，但沒有納入耶誕節後另一波促銷帶動的購物熱潮。

其中，線上零售銷售年增6.3％，增幅優於實體店面的2.2％。餐飲業績成長7.8％，是表現最棒的類別；服飾、雜貨銷售成長逾2％；珠寶、電器銷售欠佳，分別較去年同期衰退2％、0.4％。

聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨，去年3月起積極升息，政策利率如今處在22年高點。在勞動市場強韌、薪資持續成長的背景下，美國民眾並未縮衣節食，消費支出扮演推動經濟擴張的功臣，近幾個月經濟衰退憂慮逐漸淡化。

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家梅爾（Michelle Meyer）透過新聞稿表示，經濟穩健創造就業機會，通膨壓力逐漸減輕，有利於消費者選購他們最想要的貨品與體驗。

美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.9％，創2021年第4季以來新高。在消費支出支撐下，第4季景氣就算降溫，GDP也不致負成長。

此外，美國勞動市場持續成長，11月失業率降至3.7％，接近半世紀低點；通膨遠離去年夏季衝上的40年高點，11月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.6％，離聯準會目標2％愈來愈近。經濟「軟著陸」在望，消費者信心提升，進而打開荷包。

消費支出占美國經濟近7成比重，傳統上11月開跑、為期2個月的購物旺季對零售業格外重要。

全國零售聯盟（NRF）預測，11月至12月不含購車、加油及餐飲消費的零售銷售年增3％至4％，總額上看9666億美元。預估成長率不如前3年政府發錢帶動消費的數值，接近COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前10年平均增幅3.6％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航