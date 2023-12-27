新北國三生遭割頸校方證實昨晚不治，加害者父親欲赴醫院探視遭家屬婉拒
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行兇少年的父親透過中間人士向被害家屬表達想到醫院探視慰問之意，但因當時被害學生仍昏迷，加護病房的探視時間也有限制，因此家屬婉拒，僅希望「小孩能健康回到我們身邊」。
新北市土城區一名國中男學生為了替「乾妹妹」出氣，25日持彈簧刀猛刺同校另一名男同學5刀，因刺中胸部和頸部大量失血送醫前已命危，裝上葉克膜搶救才恢復生命跡象。
但今（27）日凌晨有網友表示，被害學生疑似「當天使」，相關消息將由校方對外公布。據了解，該名學生在昨（26）晚離世，檢方也收到報驗單。
新北市某高中附設國中部25日發生恐怖割頸案，一名國三生為了替「乾妹妹」出頭，和另一名男同學爆發口角爭執，拿出預藏的彈簧刀猛刺被害學生5刀，造成對方大量失血命危，雖靠葉克膜搶救回來，無奈今校方證實他已於昨晚過世。
據悉，加害少年父親透過「中間人士」向被害家屬表達想到醫院探視慰問，結果遭到婉拒。
整起割頸案發生於25日中午，一名國三女學生到傷者班級找閨密，不料遭傷者喝斥「妳又不是我們班的」要求她離開，女學生遭斥責後心有不甘大力甩門離去，接著找來同年級的「乾哥」幫她出氣。
乾哥與傷者一言不合，竟拿出彈簧刀連刺對方5刀，其中2刀分別刺中傷者胸、頸，造成他大量失血，送醫前已失去生命跡象。
被害學生事後被送往亞東醫院、裝上葉克膜搶救5小時後，才恢復生命跡象，無奈今校方證實他已於昨晚過世。而行兇少年被少年法庭裁定收容，少女則責付監護人。
據《ETtoday報導》，行兇少年的父親透過中間人士向被害家屬表達想到醫院探視慰問之意，但因當時被害學生仍昏迷，加護病房的探視時間也有限制，因此家屬婉拒，僅希望「小孩能健康回到我們身邊」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。