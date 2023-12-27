新北國三生遭割頸校方證實昨晚不治，加害者父親欲赴醫院探視遭家屬婉拒

新北市土城區一名國中男學生為了替「乾妹妹」出氣，25日持彈簧刀猛刺同校另一名男同學5刀，因刺中胸部和頸部大量失血送醫前已命危，裝上葉克膜搶救才恢復生命跡象。

但今（27）日凌晨有網友表示，被害學生疑似「當天使」，相關消息將由校方對外公布。據了解，該名學生在昨（26）晚離世，檢方也收到報驗單。

新北市某高中附設國中部25日發生恐怖割頸案，一名國三生為了替「乾妹妹」出頭，和另一名男同學爆發口角爭執，拿出預藏的彈簧刀猛刺被害學生5刀，造成對方大量失血命危，雖靠葉克膜搶救回來，無奈今校方證實他已於昨晚過世。

據悉，加害少年父親透過「中間人士」向被害家屬表達想到醫院探視慰問，結果遭到婉拒。

整起割頸案發生於25日中午，一名國三女學生到傷者班級找閨密，不料遭傷者喝斥「妳又不是我們班的」要求她離開，女學生遭斥責後心有不甘大力甩門離去，接著找來同年級的「乾哥」幫她出氣。

乾哥與傷者一言不合，竟拿出彈簧刀連刺對方5刀，其中2刀分別刺中傷者胸、頸，造成他大量失血，送醫前已失去生命跡象。

被害學生事後被送往亞東醫院、裝上葉克膜搶救5小時後，才恢復生命跡象，無奈今校方證實他已於昨晚過世。而行兇少年被少年法庭裁定收容，少女則責付監護人。

據《ETtoday報導》，行兇少年的父親透過中間人士向被害家屬表達想到醫院探視慰問之意，但因當時被害學生仍昏迷，加護病房的探視時間也有限制，因此家屬婉拒，僅希望「小孩能健康回到我們身邊」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航