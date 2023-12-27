國軍驗證「紅色沙灘」防務，首度於觀光遊憩景點「觀音海水浴場」野戰射擊

（中央社）為固守台灣，防範共軍侵犯，國軍已多處易於登陸的「紅色海灘」驗證防務，26日更首度於觀光遊憩景點實施輕兵器野戰訓場射擊，由陸軍249旅在作戰責任區域、觀音海水浴場實施T-91、45手槍射擊。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，台南喜樹、台中甲南海灘、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到軍方的演訓任務，但喜樹、觀音為觀光區域，部隊僅止於跑位、構築工事演練，未曾實彈射擊。

國軍26日首次於觀光遊憩景點、觀音海水浴場實施輕兵器野戰訓場射擊，上午由陸軍步兵249旅、桃園後備旅進行T65K2、T91步槍及45手槍對海實彈射擊，後續場次由駐防南部的八軍團28日在台南喜樹海灘進行同性質射擊演訓。

陸軍249旅副旅長邱文光上校指出，這次射擊訓練目的是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。

邱文光說明，海灘實彈射擊與一般靶場射擊有很大不同，尤其在環境評估部分須特別注意，例如因風沙較大，容易造成槍枝故障，在海邊訓練也能磨練官兵槍枝故障排除的技能，更貼近作戰情境。

邱文光指出，此次訓練是結合249旅的作戰責任區域，後續規劃依上級指示，實施相關訓練；觀音海灘是249旅作戰環境，利用這次野戰訓場機會，供後續一線部隊實施訓練。

桃園一帶的海岸線為防務要地，觀音海水浴場與北方的竹圍海灘緊鄰，若持續沿海岸線往北，則有新北八里海灘、台北港甚至沿水路淡水河口進入政經中樞；往市區則有桃園國際機場、陸軍司令部、桃園煉油廠等軍事與關鍵基礎設施，陸路往北同樣可進入北部政經中樞，因此軍方近期無論漢光、各式大小演習，均將桃園一帶海岸線視為兵推及實兵演練重點。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，有紅色、黃色及藍色海灘之分。紅色海灘是可實施大規模正規登陸作戰的灘岸；黃色海灘為實施非正規登陸灘岸；藍色海灘則是不易實施登陸作戰灘岸。

Photo Credit: 中央社 為防範共軍犯台，國軍26日首度於觀光景點輕兵器野戰訓場射擊，首場由陸軍249旅在作戰責任區域「觀音海水浴場」實施。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

Photo Credit: 中央社 國軍26日首度在觀光遊憩區域「桃園觀音海水浴場」實施輕兵器射擊，陸軍249旅副旅長邱文光（右2）上校說明訓練目標。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

Photo Credit: 中央社 國軍26日首度於觀光景點輕兵器野戰訓場射擊，首場由陸軍249旅在作戰責任區域「觀音海水浴場」實施，圖為官兵射擊完畢後採「高端槍」姿勢返座位。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

Photo Credit: 中央社 國軍26日首度在觀光遊憩區域「桃園觀音海水浴場」實施輕兵器射擊，為防範民眾闖入，軍方派員在周邊管制，維護安全。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰