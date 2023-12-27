開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/27,
軍事

國軍驗證「紅色沙灘」防務，首度於觀光遊憩景點「觀音海水浴場」野戰射擊

國軍驗證「紅色沙灘」防務，首度於觀光遊憩景點「觀音海水浴場」野戰射擊
為防範共軍犯台，國軍26日首度於觀光景點輕兵器野 戰訓場射擊，首場由陸軍249旅在作戰責任區域「觀 音海水浴場」實施。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

我們想讓你知道的是

桃園一帶的海岸線為防務要地，觀音海水浴場與北方的竹圍海灘緊鄰，若持續沿海岸線往北，則有新北八里海灘、台北港甚至沿水路淡水河口進入政經中樞；往市區則有桃園國際機場、陸軍司令部、桃園煉油廠等軍事與關鍵基礎設施，陸路往北同樣可進入北部政經中樞，因此軍方近期無論漢光、各式大小演習，均將桃園一帶海岸線視為兵推及實兵演練重點。

（中央社）為固守台灣，防範共軍侵犯，國軍已多處易於登陸的「紅色海灘」驗證防務，26日更首度於觀光遊憩景點實施輕兵器野戰訓場射擊，由陸軍249旅在作戰責任區域、觀音海水浴場實施T-91、45手槍射擊。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，台南喜樹、台中甲南海灘、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到軍方的演訓任務，但喜樹、觀音為觀光區域，部隊僅止於跑位、構築工事演練，未曾實彈射擊。

國軍26日首次於觀光遊憩景點、觀音海水浴場實施輕兵器野戰訓場射擊，上午由陸軍步兵249旅、桃園後備旅進行T65K2、T91步槍及45手槍對海實彈射擊，後續場次由駐防南部的八軍團28日在台南喜樹海灘進行同性質射擊演訓。

陸軍249旅副旅長邱文光上校指出，這次射擊訓練目的是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。

邱文光說明，海灘實彈射擊與一般靶場射擊有很大不同，尤其在環境評估部分須特別注意，例如因風沙較大，容易造成槍枝故障，在海邊訓練也能磨練官兵槍枝故障排除的技能，更貼近作戰情境。

邱文光指出，此次訓練是結合249旅的作戰責任區域，後續規劃依上級指示，實施相關訓練；觀音海灘是249旅作戰環境，利用這次野戰訓場機會，供後續一線部隊實施訓練。

桃園一帶的海岸線為防務要地，觀音海水浴場與北方的竹圍海灘緊鄰，若持續沿海岸線往北，則有新北八里海灘、台北港甚至沿水路淡水河口進入政經中樞；往市區則有桃園國際機場、陸軍司令部、桃園煉油廠等軍事與關鍵基礎設施，陸路往北同樣可進入北部政經中樞，因此軍方近期無論漢光、各式大小演習，均將桃園一帶海岸線視為兵推及實兵演練重點。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，有紅色、黃色及藍色海灘之分。紅色海灘是可實施大規模正規登陸作戰的灘岸；黃色海灘為實施非正規登陸灘岸；藍色海灘則是不易實施登陸作戰灘岸。

陸軍249旅於桃園觀音海灘輕兵器射擊（2）
Photo Credit: 中央社
為防範共軍犯台，國軍26日首度於觀光景點輕兵器野戰訓場射擊，首場由陸軍249旅在作戰責任區域「觀音海水浴場」實施。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日
陸軍249旅副旅長說明輕兵器實彈射擊訓練規劃
Photo Credit: 中央社
國軍26日首度在觀光遊憩區域「桃園觀音海水浴場」實施輕兵器射擊，陸軍249旅副旅長邱文光（右2）上校說明訓練目標。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日
官兵桃園觀音實彈射擊 高端槍姿勢返位置
Photo Credit: 中央社
國軍26日首度於觀光景點輕兵器野戰訓場射擊，首場由陸軍249旅在作戰責任區域「觀音海水浴場」實施，圖為官兵射擊完畢後採「高端槍」姿勢返座位。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日
國軍桃園觀音海水浴場實彈射擊 官兵維護安全
Photo Credit: 中央社
國軍26日首度在觀光遊憩區域「桃園觀音海水浴場」實施輕兵器射擊，為防範民眾闖入，軍方派員在周邊管制，維護安全。中央社記者游凱翔攝 112年12月26日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。