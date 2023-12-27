紅海情勢持續不穩，葉門叛軍稱攻擊商船與以色列，美擊落無人機飛彈

葉門叛軍稱攻擊商船與以色列，美擊落無人機飛彈

（中央社）美國國防部今天（當地時間26日）表示，美軍在紅海擊落葉門叛軍「青年運動」（Huthi）針對航運的十多架攻擊無人機和數枚飛彈。青年運動稍早宣稱對一艘商船發動飛彈攻擊，並朝以色列出動無人機攻擊。

綜合《法新社》和《路透社》報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文說：「此區船隻未受損或通報人員受傷。」司令部表示，美國出動多架戰機和一艘海軍驅逐艦等資產，10小時內在紅海擊落青年運動派出的12架無人機、3枚反艦彈道飛彈及2枚巡弋飛彈。

青年運動稍早宣稱對一艘商船發動飛彈攻擊，並朝以色列出動無人機攻擊以聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。青年運動宣稱他們鎖定以色列和以色列相關船隻，目的是施壓以色列停止在加薩的攻勢。以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）交戰。

青年運動在聲明中說，他們對「一艘商船發動針對性行動」，主因船員未對警告做出回應，並說這艘船名稱是MSC UNITED。青年運動還說出動多架無人機攻擊以色列南部埃拉特（Eilat）等地的軍事目標，但未說明是否成功擊中。

地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company, MSC）證實旗下貨櫃船MSC UNITED VIII今天從沙烏地阿拉伯前往巴基斯坦途中在紅海遇襲，但沒有船員受傷，並說船隻當時將遇襲一事通報附近的聯盟特遣隊軍艦，並按指示做出迴避動作。

此外，以色列表示，以軍的飛機已在紅海區域攔截一個敵方空中目標。

設於杜拜的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天稍早也說，葉門西岸荷台達（Hodeida）港口附近「可聽到爆炸聲響和看到飛彈」，還說一艘駛經的船隻和船員都平安。

英國海事貿易行動辦公室表示，這艘船後來持續航行，未通報任何重大災損或人員受傷。

根據英國海事貿易行動辦公室說法，荷台達外海一艘船隻附近今天稍早也發生兩起爆炸。

埃及媒體《開羅新聞》（Al Qahera News）報導，埃及西奈半島（Sinai Peninsula）外海今天也傳出爆炸聲，發生在距埃及海濱小鎮達哈布（Dahab）約2公里處。達哈布位於以色列最南端的港市埃拉特以南約125公里處，對青年運動來說是最近的目標。

根據美國國防部說法，青年運動先前對涉及超過35個不同國家的10艘商船發動100多次無人機與飛彈攻擊。

紅海情勢持續不穩，船舶葉門外海聞爆炸聲，飛彈現蹤

英國海事貿易行動辦公室指出，一艘船今天通過紅海期間聽聞爆炸聲響，並且在周圍發現飛彈蹤跡。

《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）指出，該船在葉門西岸荷台達港附近「聽聞爆炸聲，發現飛彈」，所幸這艘船和船員都平安。

據英國海事貿易行動辦公室，今天稍早荷台達外海也有一艘船周圍遭到攻擊，引發另外兩起爆炸。這艘船後來繼續航行，沒有通報重大毀損或船員受傷。

還沒有團體聲稱進行今天的攻擊。

不過伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動叛軍近數週來持續鎖定航行紅海的商船展開連串無人機和飛彈襲擊，強調透過相關行動展現與加薩走廊團結一致。以色列正在加薩與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯武裝分子戰鬥。

據美國國防部，青年運動已經進行超過100次無人機和飛彈攻擊，有牽涉超過35國的10艘商船成為目標。

相關攻擊危及占全球貿易量12％的此一航線，促使美國成立一支保護紅海船運的多國海軍特遣小組。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航