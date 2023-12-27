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2023/12/27,
中國

中國除夕不放假被罵翻，國務院鼓勵各單位「安排職工當天休息」

中國除夕不放假被罵翻，國務院鼓勵各單位「安排職工當天休息」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國國務院辦公廳下發通知後，網友紛紛在微博相關新聞區強調，除夕比過年還重要，「年夜飯一定要吃」；反問官方到底是有什麼業務不辦不行，非得當天辦？沒有年假的人要怎麼休假？許多人表示已接獲通知，除夕可以休假了。

（中央社）中國國務院辦公廳排定明年農曆除夕（2月9日）不放假被罵翻後，近日下發通知給各地，再度強調鼓勵各單位「安排職工在除夕休息」。中國證監會26日隨即宣布，除夕當天股市休市。

據《新華社》報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於做好2024年元旦春節期間有關工作的通知」，要求各地區各部門「統籌做好元旦春節期間各項工作，確保人民群眾度過歡樂祥和的節日」。

「通知」再度強調：「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕休息。」

據《中國證券報》，中國證監會有關部門負責人26日表示，證監會組織證券交易所、期貨交易所、中國結算等做了專門研究，制定了2024年全年的休市安排，特別是明確了「除夕當日休市」。

談及上述考慮安排，有關負責人稱，一是符合鼓勵除夕放假的政策導向；二是貼近投資者的交易習慣；三是順應市場呼聲。

綜合陸媒報導，在此之前，字節跳動、騰訊、美團、新浪、網易、滴滴等中國大型民營企業相繼宣布除夕放假，許多公司還表示不會占用員工年休假的額度。

中國國務院辦公廳下發通知後，網友紛紛在微博相關新聞區強調，除夕比過年還重要，「年夜飯一定要吃」；反問官方到底是有什麼業務不辦不行，非得當天辦？沒有年假的人要怎麼休假？許多人表示已接獲通知，除夕可以休假了。

中國國務院辦公廳10月25日公布2024年節假日休假安排，農曆春節假期為8天，雖較往年多1天，但未列入農曆除夕，僅標註「鼓勵各單位結合年休假安排員工除夕休息」，引發民眾強烈批評聲浪。

中國明年春節2月10日至17日（農曆正月初一至初八）連續休假8天，但連假前後的2月4日及18日這兩個週日則需補班。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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