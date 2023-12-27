陳列《殘骸書》回首50年前「白色恐怖」入獄心境，「是書寫跟閱讀陪伴我走過這段歲月」

（中央社）作家陳列回首50年前入獄心境，重新省視白色恐怖帶來的影響，完成《殘骸書》一書，今年再獲金典獎肯定，陳列說這樣的書寫不是不願走出過去，而是為了許未來「一個可以公共參與和實踐的更好社會」。

陳列的《殘骸書》今年陸續獲得台灣文學金典獎年度大獎、吳三連獎及Openbook好書獎肯定，佳評如潮，不過他自己十分感謝閱讀及寫作帶給他的幫助，讓他可以冷靜對待過去，並與荒謬歷史帶給他的傷痛共處，「是書寫跟閱讀陪伴我走過這段歲月」。

陳列1946年生於嘉義，淡江大學英文系畢業，曾任國中教師兩年，後因政治事件繫獄4年8個月，1977年出獄後陳列仍關心時事，1979年發生「美麗島事件」，激起他內心的漣漪，「美麗島大審期間」他每天買兩份報紙，一份詳細閱讀，一份則保存紀念，終於讓他動筆寫下〈無怨〉，並獲得時報文學獎的散文首獎。

陳列說，當時的氣氛及環境不可能讓他寫什麼人權、冤獄、政治受難，他在文中盡量不讓人聯想到那些事，那篇文章的目的也不在表達那些觀念，而是想寫一個人失去自由之後，被關在一個小房間裡，如何面對自己，如何自處，以及不要被這樣的經驗扭曲。

陳列在書中提到，曾利用過去在禪光寺的一位師父教的方法「觀想肉身不存在」，度過一些難過、失眠的日子，「就是躺下來，想像你的手、頭、腳都不見了，進一個沒有你的形體的狀態，然後就睡著了」。

陳列告訴《中央社》記者，當你忽然遇到那樣的狀況，一定非常不安，但是要把心安頓下來是很不容易的事，觀想是一個方法，但閱讀給他帶來更大的幫助。

陳列提到他的獄友、海軍官校的學生余子超，因涉及成功大學共產黨案被判感化，比陳列早1個月入獄，卻像一位閱歷豐富的老囚犯。

陳列說，「他在我第一天進來（入獄）就叫我讀書、借書，我還記得第一本借的是《西方哲學史》，他要我用讀書來度過將來這段時光，而且書愈厚愈好，最好能夠做筆記，我還滿感謝他的，因為你真的進入了書之後，你會進入另外一個世界」。

陳列也感謝文學及寫作對他的幫助，他說自己熱愛文學，喜愛海明威（Ernest Hemingway）清澄如水的文體；也喜歡福克納（William Faulkner）的文「字像大西洋海浪一波接著一波」，能用複雜的句子打造一個小鎮。陳列也提到自己喜歡梭羅的作品，「那是很安靜的東西」。

Photo Credit: 中央社 作家陳列作品《殘骸書》佳評如潮，書中回首50年前 入獄心境，他在受訪時特別感謝閱讀幫他度過獄中的 日子，「因為你真的進入了書之後，你會進入另外一 個世界」。中央社記者裴禛攝 112年12月26日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰