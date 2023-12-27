開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/27,
文學

陳列《殘骸書》回首50年前「白色恐怖」入獄心境，「是書寫跟閱讀陪伴我走過這段歲月」

陳列《殘骸書》回首50年前「白色恐怖」入獄心境，「是書寫跟閱讀陪伴我走過這段歲月」
作家陳列回首50年前入獄心境，重新省視白色恐怖帶 來的影響，完成《殘骸書》一書，今年獲台灣文學金 典獎年度大獎肯定。中央社記者裴禛攝 112年12月26日

我們想讓你知道的是

陳列說，「他在我第一天進來（入獄）就叫我讀書、借書，我還記得第一本借的是《西方哲學史》，他要我用讀書來度過將來這段時光，而且書愈厚愈好，最好能夠做筆記，我還滿感謝他的，因為你真的進入了書之後，你會進入另外一個世界」。

（中央社）作家陳列回首50年前入獄心境，重新省視白色恐怖帶來的影響，完成《殘骸書》一書，今年再獲金典獎肯定，陳列說這樣的書寫不是不願走出過去，而是為了許未來「一個可以公共參與和實踐的更好社會」。

陳列的《殘骸書》今年陸續獲得台灣文學金典獎年度大獎、吳三連獎及Openbook好書獎肯定，佳評如潮，不過他自己十分感謝閱讀及寫作帶給他的幫助，讓他可以冷靜對待過去，並與荒謬歷史帶給他的傷痛共處，「是書寫跟閱讀陪伴我走過這段歲月」。

陳列1946年生於嘉義，淡江大學英文系畢業，曾任國中教師兩年，後因政治事件繫獄4年8個月，1977年出獄後陳列仍關心時事，1979年發生「美麗島事件」，激起他內心的漣漪，「美麗島大審期間」他每天買兩份報紙，一份詳細閱讀，一份則保存紀念，終於讓他動筆寫下〈無怨〉，並獲得時報文學獎的散文首獎。

陳列說，當時的氣氛及環境不可能讓他寫什麼人權、冤獄、政治受難，他在文中盡量不讓人聯想到那些事，那篇文章的目的也不在表達那些觀念，而是想寫一個人失去自由之後，被關在一個小房間裡，如何面對自己，如何自處，以及不要被這樣的經驗扭曲。

陳列在書中提到，曾利用過去在禪光寺的一位師父教的方法「觀想肉身不存在」，度過一些難過、失眠的日子，「就是躺下來，想像你的手、頭、腳都不見了，進一個沒有你的形體的狀態，然後就睡著了」。

陳列告訴《中央社》記者，當你忽然遇到那樣的狀況，一定非常不安，但是要把心安頓下來是很不容易的事，觀想是一個方法，但閱讀給他帶來更大的幫助。

陳列提到他的獄友、海軍官校的學生余子超，因涉及成功大學共產黨案被判感化，比陳列早1個月入獄，卻像一位閱歷豐富的老囚犯。

陳列說，「他在我第一天進來（入獄）就叫我讀書、借書，我還記得第一本借的是《西方哲學史》，他要我用讀書來度過將來這段時光，而且書愈厚愈好，最好能夠做筆記，我還滿感謝他的，因為你真的進入了書之後，你會進入另外一個世界」。

陳列也感謝文學及寫作對他的幫助，他說自己熱愛文學，喜愛海明威（Ernest Hemingway）清澄如水的文體；也喜歡福克納（William Faulkner）的文「字像大西洋海浪一波接著一波」，能用複雜的句子打造一個小鎮。陳列也提到自己喜歡梭羅的作品，「那是很安靜的東西」。

陳列感念閱讀助他度過獄中歲月
Photo Credit: 中央社
作家陳列作品《殘骸書》佳評如潮，書中回首50年前 入獄心境，他在受訪時特別感謝閱讀幫他度過獄中的 日子，「因為你真的進入了書之後，你會進入另外一 個世界」。中央社記者裴禛攝 112年12月26日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。