香港古典樂界2023年度選字——「新」

文：洪思行

自2020年開始，筆者每年都用一個字總括該年度的古典音樂樂壇，2023年所選的字是「新」。之所以選「新」，是指後新冠疫情的新常態，整個業界面對的新挑戰。

今年年初，香港政府宣布在3月1日全面取消口罩令，代表所有社交距離措施均正式結束。口罩令從2020年7月15日起生效，歷時959日，期間社交距離措施因應疫情而改變，曾經全面封閉表演場地，或是限制入場率，亦曾因疫情轉壞或有表演者染疫，令表演被迫取消，很多藝團花了數月的心血一下子付諸流水。

隨著疫情結束，藝團可以再無後顧之憂地策劃節目，不但能邀請國際音樂家來港，同時進行久違的外訪，香港管弦樂團在2023／24樂季踏入職業化後第50個樂季，在這個重要一季舉行了至少18場外訪音樂會（明年內地巡演3的詳情未公布），單是2023年上半樂季便有9場，很可能是港樂史上最多外訪的一季。之所以有那麼多外訪，除了是第50個樂季，相信是要趁梵志登（Jaap van Zweden）還是音樂總監時「還債」，把過去幾季安排好但被迫取消的音樂會完成。

說到「還債」，除了梵志登，還有音樂家。好些過往因疫情而來不到的音樂家終於能夠到港演出，包括Buchbinder、辻井伸行，有些則在短時間（一年內）再次（受康文署邀請）來港，例如Kavakos和趙成珍，無獨有偶，他們全都是2019／20樂季出現的名字，當時只有開季的趙成珍能成行，其他都是過了三年才能跟港樂合作。另外值得注意的是，隨著梵志登即將離任，新樂季受邀的指揮相信很多都是下任音樂總監的潛在人選，而當年跟隨梵志登來港的樂團首席王敬會否一起離團，同樣值得留意。

至於香港小交響樂團同樣重啟外訪之旅，2023年共有11場。不過對他們來說，最重要的是新音樂總監柏鵬（Christoph Poppen）上任。該職位自2020年葉詠詩離任後便一直懸空，柏鵬上任後，葉詠詩轉任桂冠音樂總監，另一位港產女指揮葉詠媛則成為副指揮。這個任命反映小交希望平穩的發展，所以才選擇從2015／16樂季開始擔任首席客席指揮的柏鵬，而葉詠詩仍然會指揮小交及協助處理樂團藝術發展事宜。新樂季開宗明義地以「Double Happiness」為主題，其中一個寓意就是柏鵬和葉詠詩並駕齊驅（關於柏鵬任小交音樂總監的詳情可閱讀拙文）。

Photo Credit: 香港小交響樂團網上圖片 香港小交響樂團新任音樂總監柏鵬

香港藝術節同樣迎來新掌舵人：去年任行政總監多年的何嘉坤宣布退休，由發展總監余潔儀接任。可惜今屆閉幕音樂會卻爆出「關公災難」，這場由Jakub Hrůša指揮Bamberger Symphoniker的音樂會，本來門票及宣傳品寫明「遲到觀眾於第一首交響曲奏畢後方可進場」，主辦方卻在第一樂章完結後讓遲到者入場，而觀乎遲到者的座位，有不少都是拿贊助票的，更甚的是每個樂章完結後都有人拍掌，事後引起很多觀眾不滿。及後香港藝術節在社交平台上載Jakub Hrůša的公開信，試圖為事件降溫，怎料再度「炎上」，被網民指明明是行政失誤，卻用指揮來做「檔箭牌」。

繼續新表演形式

因應新冠肺炎而出現的網上演出隨著疫情結束而逐漸減少，但有些因疫情而催生的表演形式成為藝團發展的目標，例如小交的電影音樂會口碑不俗，今年再度跟MOViE MOViE《Life is Art光影藝術祭》合作，推出〈Tiny Galaxy Concert@虎豹〉。飛躍演奏香港在2021年推出〈樂聚！王致仁的哥德堡變奏曲〉，反應很好，今年趁王致仁回港演出期間再度上映。

港樂更進一步將藝術與科技結合，邀請香港作曲家梁皓一創作《元宇宙交響曲》，不但在音樂廳演奏，同時在The Sandbox元宇宙。這個號稱是「全球首個於音樂廳及元宇宙演出的交響樂作品」備受港樂重視，甚至錄製成專輯，由Sony發行，但評論不佳，特別是視覺效果，被南華早報樂評指是「Painfully unimpressive」。

香港中樂團在2020年開始與3香港展開5G策略性合作，利用5G現場直播，支援4K超高清畫質拍攝，今年不但5G直播香港鼓樂節音樂會，更與郵輪Resorts World Cruises合作，完成首個5G海上點對點直播演出。

除了新穎的表演形式令觀眾耳目一新，今年有一齣戲得到很多本土樂迷以至文化界的關注，那就是《尚未完場》。該套紀錄片由祁凱達與徐岱靈合導，講述五十年代香港娛樂大亨區德禮（Harry Odell）的故事。當時區德禮以璇宮戲院（後易名為皇都戲院）為基地，邀請中外眾多頂尖音樂家來樂演出，對推動香港早年音樂發展有重大貢獻，這套戲可謂補足了這段歷史的空白。

售票遇困難

疫情為業界帶來翻天覆地的改變，儘管已經結束，但它帶來的影響持續，根據筆者一年來的觀測，有感其中一項變化是售票比以往困難。當然明星級的音樂家或團體仍是票房保證，例如久石讓、馬友友、郎朗、紐約愛樂樂團、Diana Damrau、Alice Sara Ott等都是一票難求，或是矚目新星的香港首演如劉曉禹和角野隼斗，都是香港樂迷的「搶飛」目標，但這已經不是金科玉律了，今年出現不少「炒車」的例子，最嚴重的是歌劇天后Anna Netrebko，香港藝術節為她舉辦兩場音樂會，入座率均不到五成——過往藝術節在閉幕表演同日所發的新聞稿，總會表明入座率超過九成，今年隻字不提；港樂開幕音樂會請來Joshua Bell，入座率也不像預期。即使是康文署主辦的音樂會亦遭遇「滑鐵盧」，例如Lise de la Salle和Kavakos。