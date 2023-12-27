香港古典樂界2023年度選字——「新」
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自2020年開始，筆者每年都用一個字總括該年度的古典音樂樂壇，2023年所選的字是「新」。之所以選「新」，是指後新冠疫情的新常態，整個業界面對的新挑戰。
文：洪思行
自2020年開始，筆者每年都用一個字總括該年度的古典音樂樂壇，2023年所選的字是「新」。之所以選「新」，是指後新冠疫情的新常態，整個業界面對的新挑戰。
今年年初，香港政府宣布在3月1日全面取消口罩令，代表所有社交距離措施均正式結束。口罩令從2020年7月15日起生效，歷時959日，期間社交距離措施因應疫情而改變，曾經全面封閉表演場地，或是限制入場率，亦曾因疫情轉壞或有表演者染疫，令表演被迫取消，很多藝團花了數月的心血一下子付諸流水。
隨著疫情結束，藝團可以再無後顧之憂地策劃節目，不但能邀請國際音樂家來港，同時進行久違的外訪，香港管弦樂團在2023／24樂季踏入職業化後第50個樂季，在這個重要一季舉行了至少18場外訪音樂會（明年內地巡演3的詳情未公布），單是2023年上半樂季便有9場，很可能是港樂史上最多外訪的一季。之所以有那麼多外訪，除了是第50個樂季，相信是要趁梵志登（Jaap van Zweden）還是音樂總監時「還債」，把過去幾季安排好但被迫取消的音樂會完成。
說到「還債」，除了梵志登，還有音樂家。好些過往因疫情而來不到的音樂家終於能夠到港演出，包括Buchbinder、辻井伸行，有些則在短時間（一年內）再次（受康文署邀請）來港，例如Kavakos和趙成珍，無獨有偶，他們全都是2019／20樂季出現的名字，當時只有開季的趙成珍能成行，其他都是過了三年才能跟港樂合作。另外值得注意的是，隨著梵志登即將離任，新樂季受邀的指揮相信很多都是下任音樂總監的潛在人選，而當年跟隨梵志登來港的樂團首席王敬會否一起離團，同樣值得留意。
至於香港小交響樂團同樣重啟外訪之旅，2023年共有11場。不過對他們來說，最重要的是新音樂總監柏鵬（Christoph Poppen）上任。該職位自2020年葉詠詩離任後便一直懸空，柏鵬上任後，葉詠詩轉任桂冠音樂總監，另一位港產女指揮葉詠媛則成為副指揮。這個任命反映小交希望平穩的發展，所以才選擇從2015／16樂季開始擔任首席客席指揮的柏鵬，而葉詠詩仍然會指揮小交及協助處理樂團藝術發展事宜。新樂季開宗明義地以「Double Happiness」為主題，其中一個寓意就是柏鵬和葉詠詩並駕齊驅（關於柏鵬任小交音樂總監的詳情可閱讀拙文）。
香港藝術節同樣迎來新掌舵人：去年任行政總監多年的何嘉坤宣布退休，由發展總監余潔儀接任。可惜今屆閉幕音樂會卻爆出「關公災難」，這場由Jakub Hrůša指揮Bamberger Symphoniker的音樂會，本來門票及宣傳品寫明「遲到觀眾於第一首交響曲奏畢後方可進場」，主辦方卻在第一樂章完結後讓遲到者入場，而觀乎遲到者的座位，有不少都是拿贊助票的，更甚的是每個樂章完結後都有人拍掌，事後引起很多觀眾不滿。及後香港藝術節在社交平台上載Jakub Hrůša的公開信，試圖為事件降溫，怎料再度「炎上」，被網民指明明是行政失誤，卻用指揮來做「檔箭牌」。
繼續新表演形式
因應新冠肺炎而出現的網上演出隨著疫情結束而逐漸減少，但有些因疫情而催生的表演形式成為藝團發展的目標，例如小交的電影音樂會口碑不俗，今年再度跟MOViE MOViE《Life is Art光影藝術祭》合作，推出〈Tiny Galaxy Concert@虎豹〉。飛躍演奏香港在2021年推出〈樂聚！王致仁的哥德堡變奏曲〉，反應很好，今年趁王致仁回港演出期間再度上映。
港樂更進一步將藝術與科技結合，邀請香港作曲家梁皓一創作《元宇宙交響曲》，不但在音樂廳演奏，同時在The Sandbox元宇宙。這個號稱是「全球首個於音樂廳及元宇宙演出的交響樂作品」備受港樂重視，甚至錄製成專輯，由Sony發行，但評論不佳，特別是視覺效果，被南華早報樂評指是「Painfully unimpressive」。
香港中樂團在2020年開始與3香港展開5G策略性合作，利用5G現場直播，支援4K超高清畫質拍攝，今年不但5G直播香港鼓樂節音樂會，更與郵輪Resorts World Cruises合作，完成首個5G海上點對點直播演出。
除了新穎的表演形式令觀眾耳目一新，今年有一齣戲得到很多本土樂迷以至文化界的關注，那就是《尚未完場》。該套紀錄片由祁凱達與徐岱靈合導，講述五十年代香港娛樂大亨區德禮（Harry Odell）的故事。當時區德禮以璇宮戲院（後易名為皇都戲院）為基地，邀請中外眾多頂尖音樂家來樂演出，對推動香港早年音樂發展有重大貢獻，這套戲可謂補足了這段歷史的空白。
售票遇困難
疫情為業界帶來翻天覆地的改變，儘管已經結束，但它帶來的影響持續，根據筆者一年來的觀測，有感其中一項變化是售票比以往困難。當然明星級的音樂家或團體仍是票房保證，例如久石讓、馬友友、郎朗、紐約愛樂樂團、Diana Damrau、Alice Sara Ott等都是一票難求，或是矚目新星的香港首演如劉曉禹和角野隼斗，都是香港樂迷的「搶飛」目標，但這已經不是金科玉律了，今年出現不少「炒車」的例子，最嚴重的是歌劇天后Anna Netrebko，香港藝術節為她舉辦兩場音樂會，入座率均不到五成——過往藝術節在閉幕表演同日所發的新聞稿，總會表明入座率超過九成，今年隻字不提；港樂開幕音樂會請來Joshua Bell，入座率也不像預期。即使是康文署主辦的音樂會亦遭遇「滑鐵盧」，例如Lise de la Salle和Kavakos。
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
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在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
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民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
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桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。