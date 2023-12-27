馬來西亞日益依賴外籍勞動力，警方逮捕「迷你達卡」1100名無證移工

綜合《南華早報》、《人民郵報》以及《Barta24》報導，馬來西亞警方於上週四（21日）對吉隆坡的敦陳修信路（Jalan Tun Tan Siew Sin）發動突擊，超過1100名無證移工被捕。

Just another day at the office in downtown KL..



Forwarded from my colleagues who are at the office today. pic.twitter.com/hs1uUmtSQS — Suhaila (@suhailayunuss) December 21, 2023

早上11點，警方便封鎖了敦陳信修路周圍地區，並出動了1000多名警力支援。此次突襲中被拘留的人數是自2020年5月以來最多的一次，當時馬來西亞政府在Covid-19疫情嚴峻期間逮捕了數百名無證移工。

敦陳修信路過去曾為市中心巴士站樞紐，沒落後到處都是廢棄的商店，但近年因孟加拉移工的湧入，被當地人戲稱「迷你達卡」。現在該地區的店面大多被移民擁有的企業佔據，包含餐廳、電信商店和為孟加拉國工人提供服務的匯款辦事處。

「許多（孟加拉人）在突襲發生後感到害怕。」在敦陳信修路販賣行李箱的孟加拉男子拉赫曼（Habibur Ra​​hman）表示。

然而，警方針對移工的突擊行動受到網友的稱讚，一些人評批移工「傲慢」及「表現地好像自己才是當地人」。

「有迷你達卡、迷你雅加達、迷你仰光和迷你加德滿都。在沙巴，還一個迷你馬尼拉。」一位網友在YouTube留言評論，並補充說，在突襲中被拘留的人數只是九牛一毛。

移民活動家佩雷拉（Adrian Pereira）告訴《南華早報》，他對部分馬來西亞人對移民的負面態度感到震驚，並稱這是「社會的失敗」。

「這是完全沒有必要的，（負面態度）非常惡作劇、種族主義和仇外。」佩雷拉說，並補充這種負面反應通常針對來自較貧窮國家的移工，而不是在馬來西亞創辦企業的其他國家的專業人士。

「我們的心態和價值觀出了問題。」佩雷拉說。

中產階級增加，馬來西亞日益仰賴外籍勞動力

馬來西亞官方數據指出，馬來西亞目前約有250萬合法移工；聯合國國際移民組織（IOM）的報告則指出，馬來西亞非官方估計無證移工人數在120萬至350萬之間，使該國成為東南亞最大的移工接收國之一。

來自附近蘇門答臘島的印尼人在馬來西亞移工中所佔比例最大，其次是來自尼泊爾和孟加拉的移工。

外籍移工的存在反映了馬來西亞經濟的現況，越來越多的當地中產階層不願意從事低薪且粗重的工作。

經濟部長拉菲茲·南利（Rafizi Ramli）在社群平台X（原為推特）發文稱，馬來西亞對移工的嚴重依賴是「結構性的失敗」，偏離了該國實現由當地人推動永續成長的目標。

上週五（22日），南利發文表示：「這不僅影響（當地人）的就業機會，還影響他們每月將工資寄回家時發生的貨幣外流。」他補充說，這損害了馬來西亞令吉的匯率。

Ketiga:

Pergantungan kepada pekerja asing yang telah mencecah 2.5 juta orang (yang didokumenkan, yang tidak didokumen lebih tinggi) yang menyempitkan ruang pekerjaan kepada warganegara. Kesannya bukan sahaja kepada peluang pekerjaan, tetapi juga aliran mata wang keluar apabila… — Rafizi Ramli (@rafiziramli) December 22, 2023

週一（25日），南利再次在X上發文表示：「當我們詢問雇主時，他們說當地人不再願意在某些行業工作，主要是因為薪水。」

根據國際移民組織的報告，大多數移工都是合法抵達馬來西亞的，但部分因機構的剝削和不道德的招聘行為（包括護照被沒收）而沒有證件。

報告稱，招聘機構普遍會向移工虛構就業條件，導致移工對現實的生活和工作條件缺乏準備。報告也補充當雇主未能履行其義務時，移工往往不得不在償還債務、匯款、支付生活費用或留在雇主之間做出艱難選擇，這些因素都影響了無證移工的決定。

此外，報導指出吉隆坡地區的移工高度集中，馬來西亞蒙納許大學的移民研究員布斯塔曼（Sheril Bustaman）解釋，由於租金低廉且靠近移工居住的工作場所，這一設計是「經過深思熟慮的」。例如吉隆坡市中心以北的士拉央居住著許多羅興亞難民，是因為該地區靠近最大的農貿市場，羅興亞人可以在那裡找到工作。

「這就是為什麼改變馬來西亞人對移工的觀點並使他們人性化很重要，以便雙方之間能夠有更多的理解。」布斯塔曼說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒