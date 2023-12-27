馬來西亞日益依賴外籍勞動力，警方逮捕「迷你達卡」1100名無證移工
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馬來西亞警方於上週四對被戲稱「迷你達卡」的吉隆坡市敦陳修信路發動突擊，並逮捕超過1100名無證移工。此次突襲行動顯示馬來西亞的經濟越來越仰賴外籍勞動力，專家也表示馬來西亞人需要改變對移工的看法，雙方才能彼此理解。
綜合《南華早報》、《人民郵報》以及《Barta24》報導，馬來西亞警方於上週四（21日）對吉隆坡的敦陳修信路（Jalan Tun Tan Siew Sin）發動突擊，超過1100名無證移工被捕。
早上11點，警方便封鎖了敦陳信修路周圍地區，並出動了1000多名警力支援。此次突襲中被拘留的人數是自2020年5月以來最多的一次，當時馬來西亞政府在Covid-19疫情嚴峻期間逮捕了數百名無證移工。
敦陳修信路過去曾為市中心巴士站樞紐，沒落後到處都是廢棄的商店，但近年因孟加拉移工的湧入，被當地人戲稱「迷你達卡」。現在該地區的店面大多被移民擁有的企業佔據，包含餐廳、電信商店和為孟加拉國工人提供服務的匯款辦事處。
「許多（孟加拉人）在突襲發生後感到害怕。」在敦陳信修路販賣行李箱的孟加拉男子拉赫曼（Habibur Rahman）表示。
然而，警方針對移工的突擊行動受到網友的稱讚，一些人評批移工「傲慢」及「表現地好像自己才是當地人」。
「有迷你達卡、迷你雅加達、迷你仰光和迷你加德滿都。在沙巴，還一個迷你馬尼拉。」一位網友在YouTube留言評論，並補充說，在突襲中被拘留的人數只是九牛一毛。
移民活動家佩雷拉（Adrian Pereira）告訴《南華早報》，他對部分馬來西亞人對移民的負面態度感到震驚，並稱這是「社會的失敗」。
「這是完全沒有必要的，（負面態度）非常惡作劇、種族主義和仇外。」佩雷拉說，並補充這種負面反應通常針對來自較貧窮國家的移工，而不是在馬來西亞創辦企業的其他國家的專業人士。
「我們的心態和價值觀出了問題。」佩雷拉說。
中產階級增加，馬來西亞日益仰賴外籍勞動力
馬來西亞官方數據指出，馬來西亞目前約有250萬合法移工；聯合國國際移民組織（IOM）的報告則指出，馬來西亞非官方估計無證移工人數在120萬至350萬之間，使該國成為東南亞最大的移工接收國之一。
來自附近蘇門答臘島的印尼人在馬來西亞移工中所佔比例最大，其次是來自尼泊爾和孟加拉的移工。
外籍移工的存在反映了馬來西亞經濟的現況，越來越多的當地中產階層不願意從事低薪且粗重的工作。
經濟部長拉菲茲·南利（Rafizi Ramli）在社群平台X（原為推特）發文稱，馬來西亞對移工的嚴重依賴是「結構性的失敗」，偏離了該國實現由當地人推動永續成長的目標。
上週五（22日），南利發文表示：「這不僅影響（當地人）的就業機會，還影響他們每月將工資寄回家時發生的貨幣外流。」他補充說，這損害了馬來西亞令吉的匯率。
週一（25日），南利再次在X上發文表示：「當我們詢問雇主時，他們說當地人不再願意在某些行業工作，主要是因為薪水。」
根據國際移民組織的報告，大多數移工都是合法抵達馬來西亞的，但部分因機構的剝削和不道德的招聘行為（包括護照被沒收）而沒有證件。
報告稱，招聘機構普遍會向移工虛構就業條件，導致移工對現實的生活和工作條件缺乏準備。報告也補充當雇主未能履行其義務時，移工往往不得不在償還債務、匯款、支付生活費用或留在雇主之間做出艱難選擇，這些因素都影響了無證移工的決定。
此外，報導指出吉隆坡地區的移工高度集中，馬來西亞蒙納許大學的移民研究員布斯塔曼（Sheril Bustaman）解釋，由於租金低廉且靠近移工居住的工作場所，這一設計是「經過深思熟慮的」。例如吉隆坡市中心以北的士拉央居住著許多羅興亞難民，是因為該地區靠近最大的農貿市場，羅興亞人可以在那裡找到工作。
「這就是為什麼改變馬來西亞人對移工的觀點並使他們人性化很重要，以便雙方之間能夠有更多的理解。」布斯塔曼說。
新聞來源
- Malaysian police raid against illegal migrant workers fuels ‘xenophobic’ views amid calls for greater tolerance（南華早報）
- GOF Raid On Jalan Silang, Rooftop Pursuit Captured On Camera（人民郵報）
- "Migrant workers" panic in Malaysia, police operation!（Barta24）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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