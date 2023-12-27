開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/27,
印太

馬來西亞日益依賴外籍勞動力，警方逮捕「迷你達卡」1100名無證移工

馬來西亞日益依賴外籍勞動力，警方逮捕「迷你達卡」1100名無證移工
位於馬來西亞吉隆坡的雙子星大樓。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞警方於上週四對被戲稱「迷你達卡」的吉隆坡市敦陳修信路發動突擊，並逮捕超過1100名無證移工。此次突襲行動顯示馬來西亞的經濟越來越仰賴外籍勞動力，專家也表示馬來西亞人需要改變對移工的看法，雙方才能彼此理解。

綜合《南華早報》、《人民郵報》以及《Barta24》報導，馬來西亞警方於上週四（21日）對吉隆坡的敦陳修信路（Jalan Tun Tan Siew Sin）發動突擊，超過1100名無證移工被捕。

早上11點，警方便封鎖了敦陳信修路周圍地區，並出動了1000多名警力支援。此次突襲中被拘留的人數是自2020年5月以來最多的一次，當時馬來西亞政府在Covid-19疫情嚴峻期間逮捕了數百名無證移工。

敦陳修信路過去曾為市中心巴士站樞紐，沒落後到處都是廢棄的商店，但近年因孟加拉移工的湧入，被當地人戲稱「迷你達卡」。現在該地區的店面大多被移民擁有的企業佔據，包含餐廳、電信商店和為孟加拉國工人提供服務的匯款辦事處。

「許多（孟加拉人）在突襲發生後感到害怕。」在敦陳信修路販賣行李箱的孟加拉男子拉赫曼（Habibur Ra​​hman）表示。

然而，警方針對移工的突擊行動受到網友的稱讚，一些人評批移工「傲慢」及「表現地好像自己才是當地人」。

「有迷你達卡、迷你雅加達、迷你仰光和迷你加德滿都。在沙巴，還一個迷你馬尼拉。」一位網友在YouTube留言評論，並補充說，在突襲中被拘留的人數只是九牛一毛。

移民活動家佩雷拉（Adrian Pereira）告訴《南華早報》，他對部分馬來西亞人對移民的負面態度感到震驚，並稱這是「社會的失敗」。

「這是完全沒有必要的，（負面態度）非常惡作劇、種族主義和仇外。」佩雷拉說，並補充這種負面反應通常針對來自較貧窮國家的移工，而不是在馬來西亞創辦企業的其他國家的專業人士。

「我們的心態和價值觀出了問題。」佩雷拉說。

中產階級增加，馬來西亞日益仰賴外籍勞動力

馬來西亞官方數據指出，馬來西亞目前約有250萬合法移工；聯合國國際移民組織（IOM）的報告則指出，馬來西亞非官方估計無證移工人數在120萬至350萬之間，使該國成為東南亞最大的移工接收國之一。

來自附近蘇門答臘島的印尼人在馬來西亞移工中所佔比例最大，其次是來自尼泊爾和孟加拉的移工。

外籍移工的存在反映了馬來西亞經濟的現況，越來越多的當地中產階層不願意從事低薪且粗重的工作。

經濟部長拉菲茲·南利（Rafizi Ramli）在社群平台X（原為推特）發文稱，馬來西亞對移工的嚴重依賴是「結構性的失敗」，偏離了該國實現由當地人推動永續成長的目標。

上週五（22日），南利發文表示：「這不僅影響（當地人）的就業機會，還影響他們每月將工資寄回家時發生的貨幣外流。」他補充說，這損害了馬來西亞令吉的匯率。

週一（25日），南利再次在X上發文表示：「當我們詢問雇主時，他們說當地人不再願意在某些行業工作，主要是因為薪水。」

根據國際移民組織的報告，大多數移工都是合法抵達馬來西亞的，但部分因機構的剝削和不道德的招聘行為（包括護照被沒收）而沒有證件。

報告稱，招聘機構普遍會向移工虛構就業條件，導致移工對現實的生活和工作條件缺乏準備。報告也補充當雇主未能履行其義務時，移工往往不得不在償還債務、匯款、支付生活費用或留在雇主之間做出艱難選擇，這些因素都影響了無證移工的決定。

此外，報導指出吉隆坡地區的移工高度集中，馬來西亞蒙納許大學的移民研究員布斯塔曼（Sheril Bustaman）解釋，由於租金低廉且靠近移工居住的工作場所，這一設計是「經過深思熟慮的」。例如吉隆坡市中心以北的士拉央居住著許多羅興亞難民，是因為該地區靠近最大的農貿市場，羅興亞人可以在那裡找到工作。

「這就是為什麼改變馬來西亞人對移工的觀點並使他們人性化很重要，以便雙方之間能夠有更多的理解。」布斯塔曼說。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。