韓國影帝李善均證實死亡享年48歲：《寄生上流》打開國際知名度，人見人愛「國民大叔」為何淪為眾矢之的？

韓國知名演員李善均，在今（27）日傳出在首爾某處公園的車上燒炭輕生，消息一出震驚社會各界。雖然許多人猜測李善均輕生背後原因與近期的涉毒案調查有關，但這一說法並未經證實，韓國警方表示仍在調查死因中。

綜合韓國媒體報導，今（27）日上午10點12分，韓國警方接獲演員田慧振報案，指稱其丈夫李善均留下遺書離家。警方於上午10點30分左右，在首爾鐘路區臥龍公園附近發現李善均已身亡於車內，救護人員抵達現場時，發現李善均已失去生命跡象，未能送往醫院搶救，當場宣告死亡。

而在稍早，李善均所屬的經紀公司HODU&U娛樂正式發布聲明，證實李善均不幸離世，享年48歲，葬禮將於29日，在親友和同事的陪同下低調舉行。

涉毒案始末與調查爭議

2023年10月，曾以優良螢幕形象聞名的李善均，被一名娛樂場所女職員（A女）指控在她家吸食大麻及K他命達五次之多。

隨後，李善均皆配合調查，同時透過經紀公司表示，對於牽涉到不光彩的事情，他表達真誠的歉意並承諾將認真配合案件調查，不過從頭到尾，李善均皆未直接承認染毒。

自展開調查後，警方迄今已三度傳喚李善均，其中最近一次於12月23日至24日，審問時間長達19小時。

李善均接受警方調查時，曾表示是在毫不知情的情況下被女方欺騙，才使用了毒品，而這番言論被視作他間接承認了吸毒的事實。

不過李善均的辯護律師表示，警方在調查期間是使用「對質型調查」，也就是「對方的陳述是這樣，你對此有何看法？」的方式進行審問，因此李善均才會有這樣的回覆。

在最近一次的調查中，李善均表示當時確實有使用吸管吸入的粉末，但他誤以為那只是安眠藥，沒想到裡面還含有毒品成分。然而，這樣的說法卻受到了警方的質疑。

相對地，A女在談話中明確指出了事件發生的日期和地點，並提到李善均對K他命感興趣，於是她給了李善均K他命，並親眼目睹了他使用的情況。

在此次審訊後，李善均亦請求警方對自己和涉案A女進行測謊，以判斷各方供述的可信度。同時，李善均的辯護律師也主張，女方供詞與藥檢結果並不相符。

韓國警方在事發後，對於李善均的逝世表達遺憾，同時也再次強調在調查期間，並未對他施加任何壓力。不過鑑於警方的回應與李善均的辯護律師所言似乎有所出入，事實是否真如此，如今也難以查證。

稍早韓媒也報導，李善均涉嫌吸毒案的調查則因當事人已故，且公訴權已消失，因此將停止所有針對李善均的調查工作。不過，警方仍將持續對涉及吸毒、恐嚇脅迫等罪行的其他相關人員進行調查。

在整起涉毒案的調查過程中，李善均多次接受驗毒，但結果皆呈陰性，與爆料者A女的陳述並不一致，整起案件顯得撲朔迷離。然而當大眾還在期待最新調查結果公布的時候，卻傳來了李善均不幸離世的消息，引發社會一片震驚。

李善均的離世引起廣泛關注的原因不僅在於其巨大的名氣，更主要是因為在近兩個月的吸毒案曝光後，他原本優良的螢幕形象遭受極大轉折，名聲一落千丈，許多電影、影集和廣告商紛紛與之切割。

曾經備受景仰的影帝，一瞬間成了眾矢之的，最終甚至不幸離世，這樣的轉變實在讓人不勝唏噓。

然而，若撇開未經證實的爭議，李善均確實在演藝道路上磨練多年，近年的演藝事業明顯扶搖直上，獲得國際關注，其出色的演技更是動容無數觀眾和影迷。

情境喜劇出道，《白色巨塔》入圍百想視帝

回顧李善均的演藝生涯，畢業於韓國藝術綜合大學的他，1999年拍攝MV入行，2001年首度以演員身份參與音樂劇《ROCKY HORROR SHOW》演出，並於同年透過MBC每周情境喜劇《戀人們》正式跨足影視。

2007年，李善均擔綱主演的懸疑電視劇《白色巨塔》獲得不少的好評，也讓他成功入圍第43屆韓國百想藝術大賞電視類獎項最佳新演男演員。

而在2009年，他因主演愛情電影《坡州》，在第11屆西班牙拉斯帕瑪斯國際電影節榮獲最佳男主角，這也是李善均名聲跨足國際的開端。到了2014年，李善均主演動作電影《非常警探》，並獲得第51屆韓國百想藝術大賞電影類最佳男演員獎，正式獲得影帝頭銜。

《咖啡王子一號店》獲高人氣

在李善均入圍百想視帝的那年，他也出演了改編自人氣小說的韓劇《咖啡王子一號店》。這部充滿浪漫氛圍與幽默的劇情內容，不僅在台灣和韓國兩地贏得了許多觀眾的喜愛，更成為許多韓劇迷心目中的經典韓劇。

而《咖啡王子一號店》的話題度也順勢拉抬參與演出的演員如孔劉、尹恩惠、金東旭等人，當然也包括李善均的人氣，尤其在亞太地區，這幾位演員的名聲有了顯著的成長。

2020年，韓國MBC電視台一檔名為《青春紀錄片 — 再次二十》的節目，成功召集《咖啡王子一號店》的眾多演員，並為他們製作特輯，讓這些演員共同回顧這部戲的經典片段、有趣的拍攝趣事，以及一眾演員分享這13年來在演藝道路上的點滴。即時距離該劇播出已13年，當這部紀錄片播出時，仍引起相當大的關注。

值得一提的是，2019年李善均因參與《寄生上流》的演出再度在國際舞台大放異彩，也為這個特別節目帶來了更多話題。

《我的大叔》「喪」出新巔峰

而近幾年來，讓李善均又獲得更多人矚目的作品，當屬《我的大叔》。

在《我的大叔》裡，李善均飾演一名外表看似一切順遂的人生勝利組，實際上卻背負著職場壓力、婚姻危機等種種煩惱，深刻地呈現這位角色在面臨「中年危機」時的無奈心境。