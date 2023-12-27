港人掀起深圳吃喝遊玩熱潮，聖誕假期本地餐飲業不振
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由於假期間大批港人不留港，以致本地消費疲弱。假期間，不少餐廳在晚餐時段只做到一輪客人，估計業界整體生意較去年聖誕假期少了兩、三成。
（中央社）香港聖誕假期結束，據官方統計，在假期首3天，港人外遊人數倍數於來訪旅客，令本地餐飲等消費疲弱。
本月25及26日，香港放聖誕假，連同上週六（23日）及週日（24日），港人共有連續4天假期。
本地媒體今天（27日）引述入境事務處的統計指出，在23至25日之間，香港有132.8萬人次居民出境，來訪的中國大陸及其他旅客則有47萬人次。
出境的本地居民中有114.8萬人次經陸路口岸和高鐵北上中國大陸或澳門，其中赴中國大陸的港人據信大部分是到深圳。
由於假期間大批港人不留港，以致本地消費疲弱，蘭桂坊協會總監張素媚昨向媒體表示，假期間，本地著名酒吧區蘭桂坊的人流明顯較去年減少。
稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮指出，假期間，不少餐廳在晚餐時段只做到一輪客人，估計業界整體生意較去年聖誕假期少了兩、三成。
香港和中國大陸年初恢復正常通關後，港人突然掀起到深圳吃喝遊玩的熱潮，令本地餐飲業不振。為此，港府正致力重振本地夜市，以吸引港人留港消費。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。