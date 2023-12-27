港人掀起深圳吃喝遊玩熱潮，聖誕假期本地餐飲業不振

（中央社）香港聖誕假期結束，據官方統計，在假期首3天，港人外遊人數倍數於來訪旅客，令本地餐飲等消費疲弱。

本月25及26日，香港放聖誕假，連同上週六（23日）及週日（24日），港人共有連續4天假期。

本地媒體今天（27日）引述入境事務處的統計指出，在23至25日之間，香港有132.8萬人次居民出境，來訪的中國大陸及其他旅客則有47萬人次。

出境的本地居民中有114.8萬人次經陸路口岸和高鐵北上中國大陸或澳門，其中赴中國大陸的港人據信大部分是到深圳。

由於假期間大批港人不留港，以致本地消費疲弱，蘭桂坊協會總監張素媚昨向媒體表示，假期間，本地著名酒吧區蘭桂坊的人流明顯較去年減少。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮指出，假期間，不少餐廳在晚餐時段只做到一輪客人，估計業界整體生意較去年聖誕假期少了兩、三成。

香港和中國大陸年初恢復正常通關後，港人突然掀起到深圳吃喝遊玩的熱潮，令本地餐飲業不振。為此，港府正致力重振本地夜市，以吸引港人留港消費。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex