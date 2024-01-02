挑釁、開戰、核試驗，2024年金正恩會「點燃」朝鮮半島嗎？

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

在當今的幾個地區熱點中，朝鮮半島無疑算一個。儘管俄烏戰爭、以哈戰爭以及台海和中菲南海衝突成為地緣政治關注的焦點，但半島局勢的緊張程度其實不亞於台海和南海。北韓不時試射的導彈和衛星，讓美日韓結成更緊密的合作以應對威脅，也讓美國同意為韓國提供「延伸威懾」。同時，北韓和俄羅斯也加強了雙方之間的武器和軍事技術的交易。

一些研究機構和學者將北韓列為即將到來的2024年的一大風險源，認為在俄羅斯的慫恿下，北韓有可能進行第七次核試爆或對韓國、日本或美國在韓國的軍事設施發動突然襲擊。而俄羅斯之所以鼓動北韓這樣做，原因在於，在朝鮮半島挑起戰火，轉移國際社會特別是西方對俄羅斯的壓力，順便還可以把中國拖入這場半島危機，因為北韓若真發動對美日韓的突襲，北京就不能不管。

在這個預測看來，俄羅斯的誘餌是武器技術，平壤迫切想得到俄羅斯先進的核彈、軍事偵察衛星以及潛水艇等技術，那麼它就不能不聽後者的意見。

今年9月，金正恩在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後首訪俄國，同普亭（Vladimir Putin）會面，雙方談及北韓對俄羅斯的武器援助和俄羅斯對北韓的糧食、能源以及衛星和武器計劃的技術援助的合作。

北韓的遠程飛彈和衛星的進步，被普遍認為是得到俄羅斯的技術幫助。它最近又試射了能夠打到美國本土的洲際彈道導彈，並計劃開發潛艇。所以，平壤想將它對美日韓的核威脅提升到一個更高的程度，確實需要仰賴俄羅斯的軍工技術。從這個角度說，不排除金正恩會聽從普亭的建議，北韓在半島挑起某種軍事衝突。

然而，這種可能性應該不包含第七次核試爆，也不會對韓、日的軍事設施或美國在韓軍事設施發動突然襲擊，因為這不但不會讓北韓得到安全，反而會把它置於一個非常危險的地步，金正恩不可能不想到這點。平壤確實經常對韓國發出諸如「肢體衝突和戰爭」只是時間問題的警告，可這只是它一貫的語言訛詐，虛張聲勢，意圖造成韓國的恐慌。

金正恩沒有本錢玩戰爭遊戲

金家三代雖然也常在大國間玩一些遊戲，以圖獲得好處，但是，金正恩沒有本錢玩戰爭邊緣遊戲，因為戰爭一旦打起來，就非是北韓能夠掌控的，平壤政權會遭遇滅頂之災。故北韓雖然擁有核武，但只是用來自保而非戰爭訛詐。

金正恩在2024年最可能進行的軍事挑釁，是推高半島對峙的程度，甚至製造和韓國的局部摩擦，但不會是以突襲美日韓軍事基地的形式，除非他感受到美日韓對它的軍事壓力是立即和迫在眉睫的。

此外，如果北韓膽敢進行核試爆或發動對美日韓的軍事突襲，會讓中國非常尷尬，從而戰爭打響後，無法以任何藉口幫它。北韓傳統上被認為是中國的盟友，兩國簽署了軍事互助合作條約。但由於平壤在核武問題上不聽北京的勸告，後者多次反對北韓進行核試爆，所以對北韓的影響力這些年一直在減少。

假如北韓明年進行第七次核試爆，這已超出了北京的底線，必定會遭到強烈反對。北京雖然無力影響平壤發展核武，但由於核試爆地點在北韓西部靠近中國一側，擔憂它萬一在試爆過程中發生核污染，對中國東北將是生態破壞，這是北京不能容忍的。

北京希望平壤不給自己添亂

俄羅斯也是北韓的傳統盟友。莫斯科在和北京競爭對平壤的影響力。目前來看，由於俄羅斯能夠提供北韓需要的糧食、能源特別是衛星和武器計劃的技術援助，對中國的依賴程度有所降低，因此北京對平壤的影響力，可能確實不如莫斯科，但這不代表平壤就可以不顧忌中國的感受，做一些超過北京能夠容忍的事情。

中國還保有對北韓相當的影響力，後者還需要在俄羅斯的糧食、能源和軍事技術之外的廣泛的消費品和工業製成品領域，來自中國的支持；以及中國在政治和外交上的支持，這些支持對北韓同樣重要。北韓外務省副相朴明浩12月15日訪問北京，並同中國副外長孫衛東舉行外交磋商並受王毅接見，就說明了這一點。

疫情三年，中國和北韓的高層來往減少很多，今年中國的外交重點又放在加強同上合組織、金磚國家和全球南方國家的合作上，以應對美國和西方的圍堵，中國只希望北韓不給自己添亂就行，因此，北韓還排不上北京的外交議程，這讓平壤會產生某種被疏遠的感受，也是金正恩加強和普亭聯繫的原因。

但隨著半島緊張局勢的加劇，北京也意識到這點，所以才有孫衛東同朴明浩的磋商。雙方對磋商的內容，沒有對外公佈，中國的新聞稿只有一句話：中朝雙方同意以明年建交75周年為契機深化兩國友好合作關係，加強戰略溝通協調，並就共同關心的問題交換了意見，可謂字少含義豐富。

北京會壓制平壤的戰爭衝動

「深化兩國友好合作關係」，表明雙方的關係雖然有意見不一的地方，但不像外界猜測的那樣有嫌隙不和睦；「加強戰略溝通協調」，表明雙方在原則立場和重大的問題上今後會有更多的協調；「共同關心的問題」，可能包括北韓向中國通報它和俄羅斯的關係。北京不會反對朝俄合作，包括軍事合作，但會委婉地以一種金正恩不會覺得冒犯的方式提出自己的關切。

由此來看，平壤重大的內政和外交決策還是會知會北京，以得到北京的理解和支持，金正恩在明年也大概率會受習近平的邀請訪問中國。