挑釁、開戰、核試驗，2024年金正恩會「點燃」朝鮮半島嗎？
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本文作者認為，面對中俄朝的威脅，美日韓三方結成了陣營，中國基於自身利益的考量，暫時還不想讓中俄朝也搞陣營化，甚至會壓制平壤的戰爭衝動。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
在當今的幾個地區熱點中，朝鮮半島無疑算一個。儘管俄烏戰爭、以哈戰爭以及台海和中菲南海衝突成為地緣政治關注的焦點，但半島局勢的緊張程度其實不亞於台海和南海。北韓不時試射的導彈和衛星，讓美日韓結成更緊密的合作以應對威脅，也讓美國同意為韓國提供「延伸威懾」。同時，北韓和俄羅斯也加強了雙方之間的武器和軍事技術的交易。
一些研究機構和學者將北韓列為即將到來的2024年的一大風險源，認為在俄羅斯的慫恿下，北韓有可能進行第七次核試爆或對韓國、日本或美國在韓國的軍事設施發動突然襲擊。而俄羅斯之所以鼓動北韓這樣做，原因在於，在朝鮮半島挑起戰火，轉移國際社會特別是西方對俄羅斯的壓力，順便還可以把中國拖入這場半島危機，因為北韓若真發動對美日韓的突襲，北京就不能不管。
在這個預測看來，俄羅斯的誘餌是武器技術，平壤迫切想得到俄羅斯先進的核彈、軍事偵察衛星以及潛水艇等技術，那麼它就不能不聽後者的意見。
今年9月，金正恩在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後首訪俄國，同普亭（Vladimir Putin）會面，雙方談及北韓對俄羅斯的武器援助和俄羅斯對北韓的糧食、能源以及衛星和武器計劃的技術援助的合作。
北韓的遠程飛彈和衛星的進步，被普遍認為是得到俄羅斯的技術幫助。它最近又試射了能夠打到美國本土的洲際彈道導彈，並計劃開發潛艇。所以，平壤想將它對美日韓的核威脅提升到一個更高的程度，確實需要仰賴俄羅斯的軍工技術。從這個角度說，不排除金正恩會聽從普亭的建議，北韓在半島挑起某種軍事衝突。
然而，這種可能性應該不包含第七次核試爆，也不會對韓、日的軍事設施或美國在韓軍事設施發動突然襲擊，因為這不但不會讓北韓得到安全，反而會把它置於一個非常危險的地步，金正恩不可能不想到這點。平壤確實經常對韓國發出諸如「肢體衝突和戰爭」只是時間問題的警告，可這只是它一貫的語言訛詐，虛張聲勢，意圖造成韓國的恐慌。
金正恩沒有本錢玩戰爭遊戲
金家三代雖然也常在大國間玩一些遊戲，以圖獲得好處，但是，金正恩沒有本錢玩戰爭邊緣遊戲，因為戰爭一旦打起來，就非是北韓能夠掌控的，平壤政權會遭遇滅頂之災。故北韓雖然擁有核武，但只是用來自保而非戰爭訛詐。
金正恩在2024年最可能進行的軍事挑釁，是推高半島對峙的程度，甚至製造和韓國的局部摩擦，但不會是以突襲美日韓軍事基地的形式，除非他感受到美日韓對它的軍事壓力是立即和迫在眉睫的。
此外，如果北韓膽敢進行核試爆或發動對美日韓的軍事突襲，會讓中國非常尷尬，從而戰爭打響後，無法以任何藉口幫它。北韓傳統上被認為是中國的盟友，兩國簽署了軍事互助合作條約。但由於平壤在核武問題上不聽北京的勸告，後者多次反對北韓進行核試爆，所以對北韓的影響力這些年一直在減少。
假如北韓明年進行第七次核試爆，這已超出了北京的底線，必定會遭到強烈反對。北京雖然無力影響平壤發展核武，但由於核試爆地點在北韓西部靠近中國一側，擔憂它萬一在試爆過程中發生核污染，對中國東北將是生態破壞，這是北京不能容忍的。
北京希望平壤不給自己添亂
俄羅斯也是北韓的傳統盟友。莫斯科在和北京競爭對平壤的影響力。目前來看，由於俄羅斯能夠提供北韓需要的糧食、能源特別是衛星和武器計劃的技術援助，對中國的依賴程度有所降低，因此北京對平壤的影響力，可能確實不如莫斯科，但這不代表平壤就可以不顧忌中國的感受，做一些超過北京能夠容忍的事情。
中國還保有對北韓相當的影響力，後者還需要在俄羅斯的糧食、能源和軍事技術之外的廣泛的消費品和工業製成品領域，來自中國的支持；以及中國在政治和外交上的支持，這些支持對北韓同樣重要。北韓外務省副相朴明浩12月15日訪問北京，並同中國副外長孫衛東舉行外交磋商並受王毅接見，就說明了這一點。
疫情三年，中國和北韓的高層來往減少很多，今年中國的外交重點又放在加強同上合組織、金磚國家和全球南方國家的合作上，以應對美國和西方的圍堵，中國只希望北韓不給自己添亂就行，因此，北韓還排不上北京的外交議程，這讓平壤會產生某種被疏遠的感受，也是金正恩加強和普亭聯繫的原因。
但隨著半島緊張局勢的加劇，北京也意識到這點，所以才有孫衛東同朴明浩的磋商。雙方對磋商的內容，沒有對外公佈，中國的新聞稿只有一句話：中朝雙方同意以明年建交75周年為契機深化兩國友好合作關係，加強戰略溝通協調，並就共同關心的問題交換了意見，可謂字少含義豐富。
北京會壓制平壤的戰爭衝動
「深化兩國友好合作關係」，表明雙方的關係雖然有意見不一的地方，但不像外界猜測的那樣有嫌隙不和睦；「加強戰略溝通協調」，表明雙方在原則立場和重大的問題上今後會有更多的協調；「共同關心的問題」，可能包括北韓向中國通報它和俄羅斯的關係。北京不會反對朝俄合作，包括軍事合作，但會委婉地以一種金正恩不會覺得冒犯的方式提出自己的關切。
由此來看，平壤重大的內政和外交決策還是會知會北京，以得到北京的理解和支持，金正恩在明年也大概率會受習近平的邀請訪問中國。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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