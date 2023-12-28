《我的大叔》：李善均、IU困在名為「人生」的牢籠，活在稱作「現實」的地獄裡療癒彼此

文：高紹沖

本劇與日本影視作品《愛在雨過天晴時》雷同，都是筆者在預告便曾直接刷掉的作品，直到後來口碑爆棚重拾，才驚訝本劇療癒之動人魅力。

劇情講述大叔老好人兼萬年部長朴東勳（李善均飾），處在人生一個尷尬的位置，無論是職涯、家庭甚至生命，都是妥妥的「中年危機」。但原本已索然無味的生活，卻因無端捲入職場鬥爭開始發生變化。

少女李至安（IU飾）以派遣職進入朴部長麾下，她身世坎坷，雙親不在，遺留債務卻未知拋棄繼承，還得照料行動不便的奶奶，是名符其實的「少女家長」。

更因不堪債主追債折磨，失手殺人，陷入社會的底層，直至因緣巧合也捲入職場鬥爭，而與大叔產生交集。

至安面對經濟的壓力、債主的暴力，不堪的遭遇讓她對生活、生命無比冷漠，從首集拍死小昆蟲，對殺生無動於衷，花樣年華卻又厭世異常的表情便鮮明可知。

她以渾身尖刺武裝自己飽受摧殘的內心，眼神輕蔑不屑，言談無禮逼人，絲毫不敞開心胸，好隱藏住早已承受不住的哀傷。

而大叔已然邁入45歲中年，身分地位都是至安眼裡的「人生勝利組」，卻面臨職場不得志、妻子不理解、兄弟不自立等難言之隱，家庭事業重擔如千斤萬斤壓來，個性雖溫柔但不善表達，惡性循環下致妻子出軌，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

至安為了生計，對大叔產開長期監聽，本想從中獲得破綻以打擊大叔，卻反倒被大叔的真性情與真心話感動不已。因為在生活咄咄逼人時，還能選擇良善，特別展現出大叔的珍貴品質。

大叔更是第一個願意對至安好4次以上的人，至安對大叔說：「你是一個很好的人」，寥寥數語，卻是在她歷經人情冷暖後的最深讚美。大叔無庸置疑是個暖男，無論在工作或家庭上，他都盡力達成許多人的要求，偏偏越是如此，他就活得越不成人樣。

他倆都被困在名為「人生」的牢籠內，活在稱作「現實」的地獄中。這樣的境遇，竟讓年齡、背景、見識都相差甚遠的兩人因同對生命失去熱情而有共鳴，互相分享心情，彼此打氣，進而相知相惜。

大叔的心柔軟異常，他明瞭像至安這樣特別早熟的孩子，必然傷痕累累，仍真心對待至安帶有心機的相處。尤其至安曾說出：「過得好的人，容易成為好人」，實在好讓人心疼，這是不符合至安年紀會說的話，是自稱自己已「三萬歲」，飽經磨難的至安才會懂的道理。但也正因如此，完成了中年大叔對少女至安的點題評價：「她能懂我，讓我覺得悲傷。」

這份悲傷，蘊含著大叔對至安的憐憫與對自身的悲鳴，兩人初始總是愁眉苦臉，不外乎背負過多人的人生，卻委屈了自己，都忘了沒有先愛自己，如何愛別人的道理。

配角部分，本劇的野心有點大，試圖囊括都市中各類型的「求不得」。劇中權娜拉飾過氣演員，來找落魄導演取暖成為神奇組合，並道盡現代人的不安。

我們總是害怕錯過，恐懼輸給人，提心吊膽地活著。而小酒館卻成為一群對事業、對家庭、對愛情感到無以為繼，對攀比人世厭倦的人們之相聚所在，但這群人生失敗組卻擁有成功組才有的笑容，那幸福的定義是否也該重新詮釋？

我還想談談大叔與少女的未來。至安從心如死灰到與大叔一起喝酒會偷笑，到能鼓勵誇獎大叔，到為包容自己的大叔哭泣，甚至送小禮物示好，為大叔奮不顧身。終於，終於，至安終於有活著的感覺，能夠再愛一個人，也能夠再愛自己。

至安對大叔的感情是愛，是不論在大叔妻子面前都毫不掩飾的愛，是要以小小身軀抵禦所有構陷大叔之壞蛋的愛，是就算全世界與我為敵，也不妥協的愛。

大叔對至安的感情卻很有點複雜，由憐生愛或許是起點，「有點漂亮」則是大叔對IU這種型小姐的好感評價，但連綿的吃飯喝酒卻代表不僅僅是溫暖大叔融化冰封的少女心，也反應著至安卸下了大叔的心防。

兩人彼此救贖，互相依靠，亦師亦友，但這不就是最深層的愛，最細水長流的感情。

只是45歲大叔畢竟與21歲花樣少女年齡落差懸殊，只能發乎情，止乎禮，愛情線最多最多就是打氣與擁抱而已。

而大叔厚重卻被動，至安敏感但主動，除卻年齡差距偏大，個性其實相當般配，本劇的巧妙之處就在於最後給了一個開放式結局：先給觀眾至安仍牢記她苦難人生中的寄託：大叔的聲音。

再一幕只有過盡千帆，兩人相逢才會有的淺淺微笑。以及至安得到幸福，足以回請大叔吃飯的平等姿態作結，心機很深地提升了本劇的高度。

本劇可謂是韓劇另一種經典，號稱極「喪」（頹喪，消極頹廢喪志），果真名不虛傳，沒撐過前三集便難以為繼。並由衷讚嘆編劇的巧思，竟藉由「竊聽」將大叔與少女的生活甚至生命連結在一起。

演員部分則極為出采，IU的單薄「厭世」臉很適合楚楚可憐的李至安，李善均也妥適演繹出壓抑大叔的面貌。

筆者特別喜歡兩人結伴回家，肩並肩閒聊的畫面，那種能並駕齊驅的尊重，不貶低對方的人生，一股平淡卻又相濡以沫的味道。

撰稿時，至安對大叔的批評更讓筆者心有戚戚焉，看似擁有一切的大叔，為何也與至安流露出類似的神情，還不就是人心苦不足。

但本劇卻從容地告訴我們，我們或許活不出我們想要的樣子，卻不代表人生就此一敗塗地，人生沒有這麼容易毀壞，我們若堅強能超越，我們若軟弱那就將困難無視，沒有什麼是過不去的。