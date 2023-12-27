奈及利亞中部多個村莊遭武裝份子襲擊，至少160人死，州長：「這是個可怕的聖誕節」

奈及利亞武裝份子，上週末攻擊中北部地區的高原州（Plateau state）至少17個村莊，導致至少160人死亡、300人受傷。州長穆特旺（Caleb Mutfwang）在當地一家廣播公司的節目中說道，這是一起漫無目的大型殺戮，對高原州而言，「這是一個非常可怕的聖誕節。」

高原州博科斯（Bokkos）地方政府官員卡薩（Monday Kassah）25日向《法新社》表示，武裝份子在當地被稱為「土匪」，他們從上週六開始一直攻擊村莊。卡薩補充，土匪在超過20個社區發動「精心策劃」的襲擊，並燒毀房屋。

非洲新聞台報導，當地首長達齊（Danjuma Dakil）表示，武裝份子的攻擊從博科斯地區開始蔓延到相鄰的巴爾金拉迪（Barkin Ladi）地區。州議員丘隆（Dickson Chollom）也證實，在巴爾金拉迪地區也有幾個村莊被攻擊，至少50個人死亡。

24日，州長穆特旺譴責一系列的暴力行為，指稱這是野蠻、殘忍、不公正的。穆特旺也表示，襲擊事件是漫無目的的。他說道：「對高原州的我們來說，這是一個非常可怕的聖誕節。」

據半島電視台，州政府發言人貝爾（Gyang Bere）則表示，政府將採取積極措施，制止針對無辜平民的襲擊。

國際特赦組織奈及利亞辦公室告訴《美聯社》，截至27日，高原州以基督教居民為主的博科斯和巴爾金拉迪地區，至少有140人死亡，一部分人失蹤。因此，人們擔心死亡人數可能繼續攀升。

種族和宗教成緊張因素

《衛報》報導，當地消息人士提到，一直到週一都還可以聽到槍聲。一名來自穆舒村的居民阿莫魯督（Markus Amorudu）說，槍聲響起時，「人們正在睡覺。」他表示，沒有人想得到會發生攻擊，襲擊者殺害和俘虜村民，有些人因此受傷。

報導指出，奈及利亞西北部和中部地區，長期受到來自森林深處的土匪、民兵威脅，他們襲擊村莊、搶劫，甚至擄人勒贖。

據《衛報》，奈及利亞的人口不斷增長，加上氣候變遷帶來的壓力，遊牧民族和當地農民之間爭奪自然資源的情況加劇。高原州地處奈及利亞宗教的分界線上，以北大部分是穆斯林、以南主要是基督徒，加劇區域內部緊張，引發暴力。

《美聯社》同樣把責任歸咎在長達數十年的土地和水源爭奪，以及部落之間的教派分歧。

報導另外提到，目前沒有任何「組織」為攻擊事件負責，但是位於富拉尼部落的遊牧民族卻被點名。過去，他們被指控在西北和中部地區進行大規模殺戮。

非洲新聞台也指出，遊牧民族和定居農民一直以來都激烈競爭自然資源，農民指責遊牧民族利用牲畜掠奪土地。

政府處理速度緩慢使攻擊越演越烈

一名當地人向《美聯社》表示，維安單位在通報後過了12個小時才抵達。這印證了外界對奈及利亞政府處理速度緩慢「致命」的擔憂。報導指出，今年包含高原州在內，因為武裝份子攻擊導致的死亡人數，超過百人。

報導指出，奈及利亞軍隊在其他安全機構的幫助下，已經開始「清剿行動」。負責這項軍事行動的阿布巴卡爾（Abdullsalam Abubakar）承諾，在找到應該為此負責的人之前，部隊不會休息。

今年5月剛就任的奈及利亞新總統提努布（Bola Tinubu）曾宣示，要吸引更多人投資奈及利亞，以應對不斷發生的安全挑戰。非洲新聞台指出，提努布將打擊犯罪和其他「不安定因素」視為首要任務。

不過，州長穆特旺也向非洲新聞台點出問題。他強調，持續不斷的犯罪，主因是逮捕和起訴的不足。穆特旺指出，一些州的公民認為，發動攻擊的武裝份子「被保護」。

國際特赦組織奈及利亞辦公室主任薩努西（Isa Sanusi）告訴《美聯社》，奈及利亞當局和地方政府無法採取實際行動，以保護受衝突威脅地區的受害人民。他說道，儘管當局宣稱逮捕人，卻缺乏證據，「政府無能為力已逐漸成為常態。」

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核稿編輯：羅元祺