侯友宜妻：凱旋苑2026約滿改為社宅或青年房舍；民進黨批侯家牟利逾3億、逃稅近400萬
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侯友宜妻子任美鈴透過公開信表示，房屋合法繼承、合法建造、依法出租繳稅，沒想到這次大選又被拿來混淆視聽，待2026年6月和新光人壽租約到期後，就會將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。民進黨今天質疑，侯家每年調整5%租金，自2011年粗估賺取3億元租金，侯友宜簡直成「3億探長」。
侯友宜妻：凱旋苑2026年6月合約期滿，改為社宅或青年房舍
（中央社）針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴今（27）日透過公開信表示，整件事是合法繼承，依法出租繳稅，她和女兒也願意用最高標準看待自身，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
凱旋苑爭議持續延燒，侯友宜競辦今天上午舉行記者會，競辦執行長金溥聰表示，民進黨總統候選人賴清德違建問題一直沒辦法給出清楚交代，民進黨動作非常明顯，為的就是要轉移焦點。
競辦發言人黃子哲強調，民進黨正在進行一場血淋淋的割喉戰，但指控根本不實、完全胡說八道，無論過去「大群館」或「凱旋苑」都是合法承租、建造、依法出租繳稅，侯友宜從2018年被攻擊時就是直球對決。
記者會現場也公布任美鈴針對此事的公開信，任美鈴表示，母親留給她來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作，原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由承租公司決定。
任美鈴指出，這整件事是合法繼承、合法建造，從頭到尾都合法，依法出租繳稅，沒有逃漏稅，她和女兒願意用最高標準看待自身，身為侯友宜的太太與家人，疼惜侯友宜走政治這條路的辛苦，願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。
任美鈴說明，因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
針對遭質疑調漲租金，出席記者會的律師陳佳瑤表示，本來與文化大學談好1年新台幣2000萬元的租金簽約，但文化大學擔心簽了約，會不會有學生進來住、會不會賠錢，所以從2000萬元降價到1500萬元，如果收租可以打平，再調漲5％。
民進黨公布凱旋苑租約，批侯友宜成「3億探長」
（中央社）國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議延燒，民進黨今天公布租約，質疑侯友宜家族坑殺學生賺取暴利，還每年調整5％租金，侯家2011年簽約開始至今，粗估從學生身上賺超過新台幣3億元，侯友宜成「3億探長」。
民進黨發言人林楚茵、立委吳思瑤及立委參選人何博文今天召開記者會，他們說，2011年侯友宜家人經營的又昱公司與文化大學原長達15年的不平等合約，證實侯友宜當年如何坑殺壓榨學生。
吳思瑤指出，又昱公司與文化大學簽訂的根本是「不平等條約」，根據合約負擔明細表顯示，侯友宜家族算盤打得清清楚楚，若依照合約簽訂15年期滿將可收到將近3000萬元的暴利，按照租金漲價幅度，15年後文化大學就必須繳高達150萬元的營業稅。
她補充，文化大學曾因無法負荷年漲5％租金壓力，萌生退意，想跟又昱公司提前解約，但是侯家表達需「沒收」保證金才能解約，但合約中載明保證金是1200萬元，校方只能隱忍不平等條約，讓侯友宜爽當包租公。
林楚茵提出多項質疑指出，侯友宜稱妻子繼承大群館這棟房屋，又昱公司1994年成立，但侯友宜早在1983年就結婚了，侯友宜婚後才組公司並起造房子開租；侯友宜坑殺學生賺取暴利，還每年調整5％租金。
林楚茵說，侯家2011年簽約至今，粗估從學生賺超過3億元，侯友宜簡直成「3億探長」；依「112年台北市房屋稅新制」公式計算，侯家從1997年至今，逃房屋稅26年，逃稅近400萬元。每年租金收入至少2000萬元的侯家，每年14萬元的房屋稅都要逃。
林楚茵說，現在凱旋苑交由新壽公司管理，侯友宜藉此與凱旋苑切割關係。但新壽公司前董事長林坤正與侯友宜關係密切，侯友宜曾透過妻子在2012年借給林坤正1500萬元，但沒有財產申報。侯友宜發現要申報後才馬上改用女兒名義借款，藉此用人頭逃避監察院申報規定，侯坐收高額百萬利息，甚至未申報利息收入。
林楚茵說，林坤正是新光人壽集團的高階幹部，集團旗下也有銀行，為何要向侯友宜借1500萬元，侯友宜是否「假借貸為名，行非法政治獻金之實」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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